Протесты в Белоруссии, последние новости на 29 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

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В Белоруссии продолжается всеобщая забастовка, которую объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская. По мнению спецкора "Комсомольской правды" Владимира Ворсобина, который путешествует по Белоруссии в поисках забастовок, стачка не удалась. Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 29 октября 2020 года.

В прошедшую среду, на третий день забастовки, о протестах высказался председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук.По его мнению, на предприятиях протесты "трансформировалось в саботаж и итальянские забастовки".

- В той или иной форме это проявляется на всех промышленных предприятиях. Можно назвать для примера и МАЗ, и Минский электротехнический завод. Забастовка в классической форме проходит на "Гродно Азоте", - заявил он.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев сделал заявление о том, в каких случаях его подчиненные могут применить оружие.

- Если человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудника милиции. И не просто оказывает ему сопротивление, а применяет насилие в отношении него. В таких случаях он должен быть остановлен с помощью физической силы или применения оружия, - заявил Караев.

Он же добавил, что "страна переживает вторую волну протестов". Первая, по мнению силовика, была 9-11 августа. Караев назвал несанкционированные акции "скрытой гибридной войной". Граждане страны, с его слов, стали в ней "разменной монетой".

- Все ответят по закону, - пообещал глава МВД, говоря о протестующих, которые нападают на сотрудников его ведомства.

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что некоторые из недавно возбужденных уголовных дел могут быть квалифицированы как терроризм. Он же рассказал о 657 уголовных делах, которые были возбуждены в связи с ситуацией после выборов. Речь идет о фактах массовых беспорядков, насилия против силовиков и должностных лиц.

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