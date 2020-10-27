Белоруссия мучается - бастовать или не рисковать

Многие белорусы сейчас стоят перед тяжелым, парадоксальным выбором Фото: REUTERS

Проректор по воспитательной работе Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники Дмитрий Кузнецов стоял в толпе студентов и с тоской повторял:

- Я хочу вас сохранить... Я хочу вас сохранить.

- Сохранить? 26 лет сохраняли, – язвила толпа.

Стороны уже пол часа вели переговоры. Говорили по душам.

Проректор умолял некуда не ходить, не разрушать свою судьбу, зайти в аудиторию, скрыться...

Он уговаривал их, Христа ради, зайти в аудитории, пока не приехал ОМОН.

И Кузнецов знал, о чем говорил – через каких-то полчаса Лукашенко заявит, что вышедших на улицу студентов надо беспощадно отчислять и отправлять «в армию или на улицу». Проректор сильно переживал. И за них. И за себя.

И студенты, видимо, собравшись на протестный марш заколебались...

Тут я возник случайно.

Проезжая мимо, вдруг обнаружил стихийный митинг, что сейчас Минске не редкость. И влез я со своим телефоном, похоже, в переломный момент...

- Спасибо, - сказали проректору студенты и двинулись было к входу в университет.

Но тут Кузнецов занервничал.

- Почему вы снимаете? Я дал вам разрешение?! – атаковал он меня.

- Но это улица, – удивляюсь. - Общественное место.

- Вы не имеете права, – возмущался проректор.

- А власти имели право бить людей дубинками?! – встрепенулись тут все.

И принялись за старое. «Жыве Беларусь!» - грянуло так, что на дороге инстинктивно засигналили машины.

Но … через минуту студенты дисциплинировано исчезли в родном универе, и квартал успокоился.

Лукашенко заявил, что вышедших на улицу студентов надо беспощадно отчислять и отправлять «в армию или на улицу» Фото: REUTERS

Теперь вся Белоруссия такова.

Из заводов всерьез попытался бастовать лишь гродненский «Азот», да и то – лишь одна рабочая смена. В итоге предыдущая смена проработала лишние сутки, пока власти искали штрейкбрехеров. Нашли.

Остальных протестующих - единицы. Смельчаков власти «щелкуют» как семечки.

Семеро врачей медцентра «Кардиология» встали перед своим зданием с плакатами, объясняющими забастовку. Их не просто приехал и забрал ОМОН. В новостях врачей назвали виновными в параличе работы медцентра, но не потому что они отказались от работы.

А так как они, дескать, мешали... въезду на его территорию, от чего, дескать, целый день (хотя врачи были задержаны мгновенно) медучреждение лихорадило и были отменены плановые операции.

Где-то уволили директора минской гимназии за поддержку стачки (у школы волнуются ученики), несколько отчаянных сотрудников «Беларусьнефти» под Гомелем забузили (уволены).

Многие белорусы сейчас стоят перед тяжелым, парадоксальным выбором: власти они хотят навредить, убрать ее не насильем, так ценой коллапса экономики. Но сделать хуже себе и стране – нет.

Из заводов всерьез попытался бастовать лишь гродненский «Азот», да и то – лишь одна рабочая смена. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Потому и популярна сейчас в стране идея «итальянской забастовки», которая тихо расползается по городам и весям, позволяя директорам рапортовать наверх – предприятия работают.

Но пока они работают так себе... По белорусской «партизанской» традиции.

Как заметил один минский медик:

- Я не могу бастовать, я врач, работаю в экстренной травматологической помощи. И то мы подумываем остановить плановую работу... Только не забывайте, что от нашей тихой забастовки пострадают в основном простые люди...

И думает сейчас страна, взвешивает, с белорусской рассудительностью подсчитывая – рисковать или нет.

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