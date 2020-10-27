Белоруссия мучается - бастовать или не рисковать

Многие белорусы сейчас стоят перед тяжелым, парадоксальным выбором
Фото: REUTERS
Проректор по воспитательной работе Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники Дмитрий Кузнецов стоял в толпе студентов и с тоской повторял:
- Я хочу вас сохранить... Я хочу вас сохранить.
- Сохранить? 26 лет сохраняли, – язвила толпа.
Стороны уже пол часа вели переговоры. Говорили по душам.
Проректор умолял некуда не ходить, не разрушать свою судьбу, зайти в аудиторию, скрыться...
Он уговаривал их, Христа ради, зайти в аудитории, пока не приехал ОМОН.
И Кузнецов знал, о чем говорил – через каких-то полчаса Лукашенко заявит, что вышедших на улицу студентов надо беспощадно отчислять и отправлять «в армию или на улицу». Проректор сильно переживал. И за них. И за себя.
И студенты, видимо, собравшись на протестный марш заколебались...
Тут я возник случайно.
Проезжая мимо, вдруг обнаружил стихийный митинг, что сейчас Минске не редкость. И влез я со своим телефоном, похоже, в переломный момент...
- Спасибо, - сказали проректору студенты и двинулись было к входу в университет.
Но тут Кузнецов занервничал.
- Почему вы снимаете? Я дал вам разрешение?! – атаковал он меня.
- Но это улица, – удивляюсь. - Общественное место.
- Вы не имеете права, – возмущался проректор.
- А власти имели право бить людей дубинками?! – встрепенулись тут все.
И принялись за старое. «Жыве Беларусь!» - грянуло так, что на дороге инстинктивно засигналили машины.
Но … через минуту студенты дисциплинировано исчезли в родном универе, и квартал успокоился.
Лукашенко заявил, что вышедших на улицу студентов надо беспощадно отчислять и отправлять «в армию или на улицу»
Фото: REUTERS
Теперь вся Белоруссия такова.
Из заводов всерьез попытался бастовать лишь гродненский «Азот», да и то – лишь одна рабочая смена. В итоге предыдущая смена проработала лишние сутки, пока власти искали штрейкбрехеров. Нашли.
Остальных протестующих - единицы. Смельчаков власти «щелкуют» как семечки.
Семеро врачей медцентра «Кардиология» встали перед своим зданием с плакатами, объясняющими забастовку. Их не просто приехал и забрал ОМОН. В новостях врачей назвали виновными в параличе работы медцентра, но не потому что они отказались от работы.
А так как они, дескать, мешали... въезду на его территорию, от чего, дескать, целый день (хотя врачи были задержаны мгновенно) медучреждение лихорадило и были отменены плановые операции.
Где-то уволили директора минской гимназии за поддержку стачки (у школы волнуются ученики), несколько отчаянных сотрудников «Беларусьнефти» под Гомелем забузили (уволены).
Многие белорусы сейчас стоят перед тяжелым, парадоксальным выбором: власти они хотят навредить, убрать ее не насильем, так ценой коллапса экономики. Но сделать хуже себе и стране – нет.
Из заводов всерьез попытался бастовать лишь гродненский «Азот», да и то – лишь одна рабочая смена. Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Потому и популярна сейчас в стране идея «итальянской забастовки», которая тихо расползается по городам и весям, позволяя директорам рапортовать наверх – предприятия работают.
Но пока они работают так себе... По белорусской «партизанской» традиции.
Как заметил один минский медик:
- Я не могу бастовать, я врач, работаю в экстренной травматологической помощи. И то мы подумываем остановить плановую работу... Только не забывайте, что от нашей тихой забастовки пострадают в основном простые люди...
И думает сейчас страна, взвешивает, с белорусской рассудительностью подсчитывая – рисковать или нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Александр Лукашенко дал клятву "на излете президентской жизни"
Президент Белоруссии потребовал увольнять бастующих рабочих и отчислять студентов, выходящих на протесты (подробности)
Как проходит второй день всебелорусской забастовки
Спецкор «КП» Владимир Ворсобин передает из Минска (подробности)