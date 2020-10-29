С собакой нельзя, под мухой можно: МЧС утвердило новые правила поведения на воде

Прыгать в воду с пирса теперь запрещено Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С нового года будут действовать новые правила поведения на воде. Новизна их в том, что нормы становятся едиными для всей страны — прежде каждый регион сам регулировал эту сферу.

Главным атрибутом пляжей будут флаги. Желтый — при приближении опасности, красный или черный — в этом случае заходить в воду категорически запрещается.

Есть и другие ограничения, выполнять которые любителям пляжного отдыха будет невесело. Например, нельзя прыгать в воду с пирса, играть в популярную еще с советских времен игру, когда несколько человек складывают в воде ладони площадочкой, и их товарищ с нее ныряет, повисеть на буйке…

Но в целом, среди спасателей и людей, отвечающих за отдых, инициатива МЧС не встретила критики.

- В принципе, нормальные меры, это простимулирует тех, кто берет пляжи в аренду, - сказал «КП» директор фонда развития индустрии детского молодежного отдыха, оздоровления и досуга «Дорогами открытий» Олег Камнев. - Чтобы они не просто выкачивали деньги из людей, а оборудовали безопасную инфраструктуру. Ограждение зоны купания, спасательная вышка, медицинский пост — это базовый набор, который всегда был еще с советских времен.

Новые ограничения тоже не вызвали противостояния. Например, запрет приводить на пляжи животных за исключением собак-поводырей.

- Разумное требование, - одобрил эксперт. - Пляжи — это те места, где люди заражаются различными кишечными инфекциями — не только из-за воды, но и из-за того, что купаются разные животные.

Ничего плохого и в том, что любители пляжного волейбола будут гасить подачи в сторонке от лежаков, а не над головами загорающих. Кстати, в правилах не говорится, что это обязательно должна быть площадка с сеткой, так что и в кружок можно поиграть.

По словам эксперта, МЧС подошло к ограничениям даже достаточно либерально. Например, в том, что касается запрета плавать на неприспособленных для этого предметах. В правилах в качестве отрицательного примера для неправильного плавания указаны лежаки.

- А можно было бы еще прямо указать и надувные матрасы, - говорит Камнев. - Про них давно говорят, что они нередко становятся причиной разных неприятных случаев на воде.

И уж совсем удивился наш собеседник, когда не увидел среди ограничительных мер запрет находиться в воде отдыхающим в состоянии алкогольного опьянения.

- Народ, в основном, тонет по пьянке, так что никаких алкогольных напитков на пляже быть не должно, - уверен Камнев.

- А как же шашлыки с пивом? Без них и отдых не отдых...

- Сложный вопрос. С точки зрения безопасности лучше, конечно, без пива. Но тогда бизнес будет нести убытки. Чтобы и шашлыки с пивом сохранить, и безопасность соблюсти, на пляже должны быть специальные патрульные, которые следили бы, чтобы отдыхающие в нетрезвом состоянии не заходили в воду. Понимаю, что на практике это реализовать непросто. Но согласитесь, это странно: за руль в состоянии алкогольного опьянения садиться нельзя, а в воду лезть можно.

Новые правила вступают в силу уже с 1 января 2021 г.

ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТДЫХАЮЩИМ

- Приводить животных за исключением собак-поводырей.

- Играть в спортивные игры в неотведенных для этого местах.

- Игры, связанные с захватом, подбрасыванием и нырянием купающихся

- Плавать на предметах, не предназначенных для этого — досках, бревнах, лежаках.

- Срывать и притапливать буйки.

- Прыгать в воду с неприспособленных для этого сооружений

- Купаться при подъеме красного (черного) флага.

ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЛЯЖА

- Перед сезоном обследовать дно в зоне купания (огороженного буйками) и убедиться в его безопасности.

- Оповещать отдыхающих о безопасности с помощью флагов и другой информации.

- Наглядно информировать о температуре воды и воздуха.

- Сообщать прогноз погоды.

- В заметном месте вывесить схему пляжа с указанием опасных мест и глубин, а также мест расположения спасателей.

- В период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находить не менее чем в 2 метрах от границы зоны купания.

- Обеспечить запрет купания в темное время суток - от заката до восхода.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ФЛАГИ

ЖЕЛТЫЙ

- Ограничение для тех, кто не умеет плавать, для детей и лиц с хроническими заболеваниями.

- Вывешивается при скорости ветра 5,5 — 7,8 м/сек и высоте волны 1,2-1,5 м

КРАСНЫЙ

- Штормовое предупреждение.

- Ветер более 7,9 м/сек.

- Волна более 1,5 м.

- Повышение уровня воды со скоростью более 0,2 м в сутки.

- Загрязнение воды нефтепродуктами и сточными водами.

- Заключение СЭС о несоответствии водоема санитарным нормам.

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