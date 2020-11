Инопланетяне и коронавирусы: какая связь?

Коронавирусы и внеземные цивилизации распространяются по одним и тем же законам.

Знаменитое уравнение Дрейка (Drake equation), которое позволяет оценить шансы найти разумную жизнь во Вселенной – конкретно ее представителей, с которыми человечество могло бы вступить в контакт, хотя бы дистанционный - вдохновило исследователей из Университета Джона Хопкинса (Department of Mechanical Engineering at Johns Hopkins University) – того самого, который ведет статистику заболеваемости COVID-19 по всему миру. Они взяли исходное – астробиологическое - уравнение за основу и вывели свое – примерно такое же. Обнародовали его в журнале Physics of Fluids, на который ссылается портал LiveScience.

Авторы новоявленного «уравнения Дрейка для COVID-19» уверяют: с его помощью можно весьма точно вычислить риск «подцепить» коронавирусы SARS-CoV-2 в случае близкого контакта с их носителем. Ученые, ведомые Раджатом Митталом (Rajat Mittal), профессором кафедры машиностроение, разделили заражение на три этапа. На первом - больной выбрасывает в воздух капельки, несущие на себе вирусы. На втором – они рассеиваются в окружающем пространстве, на третьем – вирусы попадают в дыхательные пути восприимчивого человека.

В новом уравнении аж 9 сомножителей, символизирующих те или иные особенности передачи вирусов – от частоты дыхания зараженных и заражаемых и количества вирусных частиц в выдыхаемом воздухе, до продолжительности контакта с ними.

В "уравнении Дрейка для COVID-19" 9 членов.

Исследователи предостерегают: до сих пор неизвестно, каково минимальное число вирусов, гарантированно вызывающих заражение. Поэтому «вирусное уравнение Дрейка» не позволяет вычислить абсолютные риски. Но сравнить те, которые возникают при тех или иных обстоятельствах, можно.

Например, из уравнения следует: маски необходимы. Вероятность заражения COVID-19 людей, которые вообще их игнорируют, в 400 раз выше, чем тех, кто надевает маски регулярно.

В тренажерных залах – в их замкнутом пространстве, насыщенном тяжелым дыханием «физкультурников», риск передачи инфекции возрастает в 200 раз, по сравнением со «спокойным времяпрепровождением». Когда никто рядом не тренируется.

Согласно уравнению, и социальная дистанция имеет значение. Зависимость линейная – эффективность защиты прямо пропорциональна расстоянию до вероятного источника заражения.

Хирургические маски снижают риск передачи инфекции в 10 раз, маски из ткани — в 7 раз. При условии, что маски носят оба человека, вступившие в близкий контакт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Заразных полно. А сколько вокруг нас развитых цивилизаций?

Оригинальное уравнение Дрейка или формулу, как его еще называют, в 1960 году вывел профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета Фрэнк Дональд Дрейк (Frank Donald Drake). В его уравнении семь членов – на два меньше, чем у нынешних последователей: количество образующихся в год звезд, доля звезд, обладающая планетами, количество планет или их спутников с пригодными для жизни условиями, вероятность зарождения какой-либо жизни, вероятность превращения ее в разумную, доля планет с высокоразвитыми существами, время жизни цивилизации, обитающей на планете.

Исходное уравнение Дрейка. В нем - 7 членов.

Многочисленные расчеты, проведенные в разное время по формуле Дрейка, давали разное число братьев по разуму: от полного их отсутствия - до 5 тысяч. Разброс возникал от того, что ученые по-разному оценивали значения параметров, входивших в уравнение. Основывались, естественно, на представлениях своего времени.

Фрэнк Дональд Дрейк - автор одноименного уравнения - собственной персоной.

Ныне многое стало яснее - особенно благодаря наблюдениям, которые были проведены с помощью космического телескопа «Кеплер». Оказалось, что звезд во Вселенной больше, чем раньше представлялось, равно, как и планет, пригодных для жизни. Соответственно, иными стали и результаты расчетов по формуле Дрейка. То есть, число предполагаемых внеземных цивилизаций.