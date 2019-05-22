Мы не одиноки во Вселенной: научный факт

ВНЕЗЕМНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПОЛНО

Инопланетян ищут не только уфологи, но и серьезные ученые. Пока не находят. Но убедительно доказывают, что братья по разуму просто обязаны существовать даже в нашей галактике — Млечном пути, насчитывающим порядка 250 миллиардов звезд. Не говоря уже о всей Вселенной.

Хоть кто-то рядом

«Есть ли там кто-нибудь?» - так — вопросительно - назвали свое исследование американские астрономы Луис Анкордоки, Сусанна Вебер и Хорхе Сориано. И сами же себе ответили: в радиусе 10 килопарсеков — это примерно 30 тысяч световых лет — имеется хотя бы одна развитая цивилизация, которая владеет техникой, позволяющей вступить с нами в контакт. По крайней мере, послать сигналы.

Ученые доказывают: какие-нибудь разумные существа с нами точно соседствуют.

В существование братьев по разуму Анкордоки с коллегами уверовали, решив уравнение Дрейка, которое как раз и позволяет вычислить вероятное число внеземных цивилизаций. Его — это самое уравнение - в 1960 году вывел профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета Фрэнк Дональд Дрейк.

В уравнении, названном именем ученого, семь членов: от количества планет с подходящими для жизни условиями - до предполагаемого времени существования цивилизации, обитающей на планете.

Многочисленные расчеты, проведенные прежде по формуле Дрейка, давали разное число братьев по разуму: от полного их отсутствия - до 5 тысяч. Разброс возникал от того, что ученые по-разному оценивали значения параметров, входивших в уравнение. Основывались, естественно, на представлениях своего времени.

Ныне многое стало яснее - особенно благодаря наблюдениям, которые были проведены с помощью космического телескопа «Кеплер». Оказалось, что звезд во Вселенной больше, чем раньше представлялось, равно, как и планет, пригодных для жизни. Это и привело Анкордоки с коллегами к обнадеживающему результату.

Миллиарды братьев по разуму

Уравнением Дрейка недавно воспользовались Адам Фрэнк, профессор физики и астрономии из Рочестерского университета и его коллеги из отделения астрономии и астробиологии Вашингтонского университета. Однако ученые вычислили не предполагаемое количество разумных цивилизаций, а наоборот - вероятность того, что во Вселенной никого кроме нас больше нет. И получилось: шансы нашего одиночества исчезающе малы - меньше единицы, деленной на 10 в 22-й степени.

Уравнение Дрейка, с помощью которого можно прикинуть количество внеземных цивилизаций.

Исследователи решили: раз вероятность того, что мы одни, столь мала, то, скорее всего, мы не одни. Дальнейшие расчеты продемонстрировали, что во Вселенной примерно 10 миллиардов разумных цивилизаций. Никак не меньше.

Сам Дрейк со своим уравнением.

Человеческая цивилизация — как минимум 362-я в нашей галактике. А то и 37965-я

По-своему пересчитал наших галактических соседей Дункан Форган из шотландского университета Эдинбурга. Он создал математическую модель Млечного пути, где, как известно, разумная жизнь появилась — как минимум однажды. Мы тому свидетельство.

Ученый запустил программу в работу по трем сценариям. Первый - предполагал, что живые организмы зарождаются с трудом, но потом хорошо развиваются. Согласно второму сценарию, они испытывают трудности превращения в разумных существ. По третьему - жизнь переносится с одной планеты на другую, как следует из весьма популярной гипотезы ее появления на Земле.

В итоге, Форган получил три положительных результата. А именно 361 разумная цивилизация для первого - самого трудного - случая, 31 513 - для второго. И аж 37 964 населенных миров для третьего.

ПАРАДОКС ФЕРМИ: ВОЗМОЖНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Энрико Ферми - американский физик итальянского происхождения. Лауреат Нобелевской премии. По легенде, он высказал свой парадокс, еще в 1950 году, выслушав как-то за обедом своих коллег-физиков, которые пытались доказать ему, что внеземные цивилизации обязательно существуют. И в свою очередь спросил: "Ну, и где же они?". Это вопрос потом и был назван парадоксом Ферми. Спустя четверть века его дополнил англичанин Майкл Харт. Выразился в том смысле, что если бы во Вселенной обитали тысячи инопланетных цивилизаций, то они бы добрались до нас еще миллионы лет назад. Ну, хоть кто-нибудь. А раз никто не добрался, то их - высокоразвитых цивилизаций - нет вовсе.

В самом деле, где все? Не прилетают, не сигналят — ничем не дают о себе знать. По крайней мере, явно.

Инопланетяне, может быть, и есть, но шибко умных среди них нет

Похоже, что умнее нас — землян - никого нет, - предполагает астроном Димитар Сасселов, профессор из Гарварда - один из руководителей научной программы телескопа «Кеплер». Главный довод ученого: время, потребное для появления даже простейших организмов, вполне может быть сравнимо с возрастом Вселенной, которой примерно 13,8 миллиарда лет.

Из подсчетов Сасселова следует: миллиард из всех «прожитых» лет потребовался звездам на то, чтобы из первичного водорода и гелия «наработать» достаточно материала для формирования планет - кислорода, железа, кремния, углерода и прочих тяжелых элементов. Еще от 8 до 9 миллиардов лет ушло на само формирование и создание условий, пригодных для жизни. Итого, где-то 9-10 миллиардов лет. Земля, которой около 4,5 миллиарда лет, хорошо вписывается в эти временные рамки. Поэтому совсем не исключено, что именно она стала первой планетой, на которой зародилась жизнь. А раз так, то мы - первые разумные существа во Вселенной.

Астроном уверяет: если где-то еще и завелись братья по разуму, то вряд ли их цивилизация более развита, чем наша. То есть, ее возможности столь же ограничены. Значит, не могли инопланетяне прилетать в прошлом. И наивно их ждать в ближайшее время. Как и им нас.

А вот Стюарт Армстронг и Андерс Сэндберг из Оксфордского университета, наоборот, считают, что Земля позднее дитя Вселенной. Мол, есть данные, которые свидетельствуют, что большинство планет, похожих на нее, образовались на 1-2 миллиарда лет раньше. Соответственно, несравненно старше земной - почти на целую вечность - могут быть и тамошние цивилизации, ушедшие далеко вперед в своем развитии. Только от этого не легче: «старшие братья» давно уже сгинули. Вот и не дают о себе знать.

Не исключено, что братья по разуму считают, что контактировать с нами рано. Пока лишь наблюдают за нами.

Боятся, сторонятся, осторожничают и брезгуют

Эдриан Кент из канадского Института теоретической физики полагает: в космосе не так уж много полезных ресурсов. Поэтому развитые цивилизации вынуждены за них биться. То есть, воевать с другими братьями по разуму. Выжившие инопланетные расы становятся очень осторожными. И начинают, от греха, всячески скрывать свое существование.

Не исключено, что иные разумные существа даже специально маскируются, что не привлекать внимания со стороны.

По мнению Кента, «политика саморекламы в космосе», которой придерживается в настоящее время человечество, может иметь для него весьма пагубные последствия. Не ровен час откликнутся какие-нибудь «космические хищники». Или колонизаторы. Кстати, покойный Стивен Хокинг очень этого опасался.

А возможно, инопланетяне берегут нашу психику — не сообщают о себе, чтобы не шокировать впечатлительное человечество.

Или высокоразвитые братья по разуму не считают нужным общаться со слаборазвитыми. То есть, с нами — дикими в их понимании. А то и умалишенными. Наблюдают, может быть, за нашим скотским житьем. Но в контакт не вступают. Брезгуют.

Вдруг нами пока брезгуют?

Домоседы, как и мы

За все время своего существования земляне так и не добрались до другой планеты. Даже до Марса пока не долетели. И Луну - спутник Земли - давно не посещали. А почему? Потому что пока всего хватает - в том числе и места - на родной планете. Население не растет экспоненциально. И ему не требуется другой дом. А это, в свою очередь, не принуждает к активному освоению космоса.

По мнению некоторых ученых, другие цивилизации развиваются аналогичным образом - как и мы не растут экспоненциально. И сидят по домам.

А доктор Реджинальд Смит из Института Буше-Франклина (США) в своей научной работе "Broadcasting but not receiving" (Сами вещаем, а в ответ ничего не слышим) сетует еще и на крайне низкую, по его мнению, плотность распределения внеземных цивилизаций в космическом пространстве. Полагает, что слишком далеки мы друг от друга.

Доктор рассчитал среднюю плотность, потребную для установления контакта хотя бы между двумя «братьями». Взял за основу «время активной жизни» разумной цивилизации - период, в течение которого она вещает в космос. Учел, что с расстоянием сила радиосигналов падает. И они сливаются с фоном.

Результат: если «время активной жизни» принять за 1000 лет (мы пока сигналим примерно 100 лет), то получится, что в Млечном Пути могут существовать, не зная друг о друге и мучаясь парадоксом Ферми, более 200 цивилизаций.

Ученый огорчает: если скорость перемещения в пространстве все-таки ограничена скоростью света и никаких «дырок», соединяющих коротким путем отдаленные друг от друга районы галактики нет, то вряд ли мы когда-нибудь встретимся с братьями по разуму, до которых, возможно, сотни, а то и тысячи световых лет.

НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ

У звезды Табеты замечена созидательная деятельность

Астрономы продолжают искать причины странного поведения звезды KIC 8462852, расположенной в созвездии Лебедя в 1480 световых годах от нас. Звезда мигает сверхъестественным образом. Порой световой поток, исходящий от нее, снижается на 80 процентов. Будто бы звезду заслоняет нечто массивное. Но не планеты, от которых та меняла бы блеск периодически. Удивительная звезда произвольно тускнеет на разные промежутки времени — от 5 до 80 дней. Что никаким звездам не свойственно.

Феномен обнаружила астрофизик Табета Бояджян. KIC 8462852 теперь носит ее имя - «Звезда Табеты» (Tabby’s Star).

Происходящее в дальнем космосе интересует не только астрономов. Сильно возбудились и простые граждане, которые собрали более 100 тысяч долларов на дальнейшие исследования. Потому что среди них — граждан — стала популярна гипотеза о том, что таинственную звезду окружает так называемая сфера Дайсона - некая построенная местной высокоразвитой цивилизацией конструкция, которая позволяют улавливать излучение звезды и пользоваться ее колоссальной энергией. Элементы конструкции время от времени и заслоняют звезду от наблюдателей.

Ученые, пытающиеся найти менее фантастические объяснения, предположили, что «тень наводят» местные кометы. Однако расчеты показали: чтобы вызвать наблюдаемые изменения блеска, нужно более миллиона небесных странниц размером не менее 200 километров каждая. Вряд ли такое может быть в действительности.

Звезду могли бы заслонять осколки столкнувшихся тут планет. Или еще не образовавшиеся планеты. Но в таком случае и те и другие должны оставлять тепловые следы. А инфракрасный телескоп, направленный на мигающую звезду, ничего подобного не обнаружил.

Застилать свет могли бы облака пыли. Подобное предположение считалось наиболее здравым - до тех пор, пока астрономы из России, Эстонии, США и Германии не посмотрели, как вела себя KIC 8462852 в недалеком прошлом. Благо, как выяснилось, она была в поле зрения немецкой Зоннебергской обсерватории. Архивные данные, собранные на фотопластинках, продемонстрировали: с 1934 года по 1995 год светимость звезды не менялась. То есть, по крайней мере до 1995 года ее ничего не заслоняло.

Где была раньше та пыль, которая теперь затеняет звезду Табеты? Откуда взялась? Ответов нет.

Смех-смехом, но имеющиеся факты, на удивление, укладываются лишь в одну гипотезу - про развитую внеземную цивилизацию с ее сферой Дайсона. Многие ученые, включая саму Табету, не стесняются эту гипотезу поддерживать.

Согласно смелому предположению, как раз в 1995 году инопланетяне начали возводить свою сферу, закончили в 2011 - когда «затемнения» впервые зафиксировал телескоп «Кеплер». Не исключено, что объект оставили недостроенным. С разумными существами такое случается.

Сфера Дайсона: начали строить, но не доделали.

К ВСТРЕЧЕ ГОТОВЫ

Астрономы продумали план действий на случай появления пришельцев

О том, что делать, обнаружив самих инопланетян или хотя бы следы их деятельности, задумались еще в 1989 году участники проекта по поиску внеземных цивилизаций - SETI. Согласно разработанному тогда плану, следовало первым делом обратиться к коллегам за консультацией и подтверждением. Затем надо было поставить в известность власти и лишь потом оповещать общественность посредством пресс-релизов.

В конце-концов, шокирующая новость попала бы в газеты, на телевидение, радио. Они, в случае чего, дали бы опровержение.

Но время внесло свои коррективы, как говорится. Появились интернет, соцсети, хакеры и возможность бесконтрольного распространения информации. Несравненно возрос риск ее утечки, похищения, преждевременного обнародования.

Дабы сегодня и в ближайшем будущем избежать ажиотажа, спекуляций и недопонимания, видные астрономы Дункан Форган и Александр Шольц из Корнелльского университета предложили новый план действий. Теперь, по мнению ученых, наоборот, надо первым делом объявить об открытии. И как можно быстрее. Чтобы власти или спецслужбы не успели «наложить лапу», а коллеги приступили к проверке.

Объявить о том, что мы не одиноки во Вселенной, нужно в заранее созданном блоге. Там же - договориться о дальнейших действиях. Например, о том, что считать подтверждением, а что опровержением. В блоге же должен быть изложен каждый шаг специалистов.

Земляне знают, что делать, если прилетят инопланетяне.

Астрономы считают:, оповестить о предполагаемом обнаружении братьев по разуму следует даже в том случае, если на то имеются лишь подозрения. Подробно и тоже как можно быстрее надо будет рассказать о всех подозрениях — даже о тех, которые так и не получится подтвердить. И обязательно объяснить, почему возникла ошибка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Земляне тайком отправили послание инопланетянам, проживающим в районе звезды Лейтена

Энтузиасты, жаждущие общения с представителями внеземных цивилизаций, месяц скрывали, что отправили им послание. Лишь потом выяснилось, что инопланетянам «сигналили» три дня подряд. Сигналили в сторону звезды GJ 273, она же звезда Лейтена, расположенная в 12,4 световых годах от Солнца в созвездии Малый пес.

Послание было адресовано тамошним жителям, которые, как полагают отправители, обитают на одной из двух планет, вращающихся вокруг этой GJ 273. А то и на двух сразу. Общительные оптимисты рассчитывают получить ответ в 2042 году.

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