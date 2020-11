Гвозди с распятия Иисуса Христа: неужели найдены именно они

Гвозди, которые, возможно, побили ладони распятого на кресте Спасителя.

Израильские ученые (Tel Aviv University, The Center for Nanoscience and Nanotechnology, The Hebrew University of Jerusalem) вместе со своими коллегами из Швейцарии (Labor Fur Quartere Holtzer, Langnau, Switzerland) вновь всколыхнули интерес к находке, сделанной 30 лет назад. А именно к двум ржавым древнеримским гвоздям, как сообщает портал LiveScience.

Недавнее исследование, которым руководил геолог Арье Шимрон (Aryeh Shimron), продемонстрировало: слухи о том, что гвозди когда-то находились в могиле первосвященника Каиафы, соответствуют действительности. На гвоздях обнаружены те же вещества, включая специфические грибки, что и на предметах из могилы. Это, во-первых.

Во-вторых, ученые увидели на гвоздях частицы дерева и костной ткани. Что позволило им сделать вывод о том, что гвозди не иначе, как с распятия.

И самое главное: вполне допустимо предположить, что гвозди эти - с того самого распятия. Что именно ими были прибиты к кресту руки Иисуса Христа.

Два обнаруженных гвоздя были использованы для крепления рук Иисуса Христа.

Авторы исследования изложили его результаты в журнале Archaeological Discovery в июле 2020 года в статье с весьма впечатляющим названием «Petrochemistry of Sediment and Organic Materials Sampled from Ossuaries and Two Nails from the Tomb of the Family of the High Priest Caiaphas, Jerusalem». А вполне убедительные доводы в пользу сенсационной версии еще в 2011 году привел археолог, журналист и режиссер-кинодокументалист Симха Якубовичи (Simcha Jacobovici) в своем документальном фильме «Гвозди Христовы» (Nails of the Cross), в котором рассказал об обстоятельствах находки.

Кинодокументалист Якубовичи с одним из гвоздей, где-то пропадавшем 20 лет.

Гвозди длиной около 8 сантиметров - с когда-то округлыми шляпками, были обнаружены в 1990 году в могиле, вскрытой в парке Иерусалима к югу от старого города. Это район Абу-Тор.

Могила была устроена в искусственной пещере, свод которой совершенно случайно пробили строители, прокладывавшие дорогу. Внутри стояли 12 каменных погребальных ящиков – оссуариев – с останками 63 человек. На одном ящике была выгравирована надпись «Каиафа». В нем - среди прочих - находились останки мужчины, скончавшегося в возрасте 60 лет. На другом ящике было написано «Иосиф бар Каиафа», что означало «Иосиф, сын Каиафы».

Один гвоздь лежал - в ящике у Каиафы, другой - рядом.

Оссуарий Каиафы, в котором был обнаружен один из гвоздей.

Археологи отнесли захоронение к семейным. И определили, что ему около 2000 лет. То есть, часть людей, чьи останки были погребены в могиле, жили в одно время с Иисусом Христом. Могли его видеть.

Имя Каиафа считалось весьма редким в древней Иудее. Это существенно повышает шансы на то, что останки «подозрительного» 60-летнего мужчины из ящика принадлежат не какому-то однофамильцу, а тому самому Каиафе - первосвященнику, в руки которого был передан арестованный Иисус Христос («И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником …Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе», Иоанн 18, 13- 24).

Подлинность оссуария и останков в нем подтвердила экспертиза, проведенная в свое время в Тель-Авивском университете. Профессор Юваль Горен (Yuval Goren) - руководитель экспертной группы – заверил в 2011 году, что в ящике лежали кости и самого Каиафы, и членов его семьи - представителей нескольких поколений. Например, ученым удалось прочесть еще «Мириам дочь Иешуа сына Каиафы священника Маазия из Бет Имри».

Историю с гвоздями омрачило то, что они исчезали – кто-то почти сразу «прибрал» их к рукам примерно на 20 лет. В конце-концов гвозди оказались у Исраеля Гершковица (Israel Hershkovitz), профессора отделения анатомии и антропологии Университета Тель-Авива (professor of the Department of Anatomy and Anthropology at Tel Aviv University). Они пришли по почте в посылке от некого анонима.

Профессор и его коллеги из числа тех, кто видели гвозди раньше, заверили: в посылке находились те же самые, что были найдены в могиле Каиафы.

Профессор Гершковиц с гвоздями, полученными в посылке от анонимного отправителя.

Кто почти 2000 лет назад извлек гвозди из креста с распятия Сына Божьего? Кто принес их первосвященнику? Зачем? Можно только гадать. Равно как мучиться и другим вопросом: зачем гвозди положили в могилу? Но вряд ли стоит сомневаться в том, что они оказались там не случайно. Каиафа ведь сыграл далеко не последнюю роль в расправе над Иисусам Христом («Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ», Иоанн 18, 14). И если уж рядом с первосвященниом нашлись некие гвозди, то они определенно должны что-то значить.

Раскаялся Каиафа еще при жизни? Хранил ли реликвию в память о содеянном? Или, наоборот, умерев, получил ее, как вечный упрек? Вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем.

Кстати, Управление древностей Израиля (Israel Antiquities Authority - IAA) не торопится признать гвозди «теми самыми», да и профессор Гершковиц – нынешний «властелин» гвоздей – не считает исследования своих коллег совсем уж убедительными. Он соглашается, что гвозди скорее всегобыли использованы для распятия, равно, как и с тем, что они из могилы Каиафы. Но поверить в то, что именно этими гвоздями был прибит к кресту Иисус Христос, ученый пока не готов. Да и Шимрон выражается осторожно. В том смысле, что его исследование «укрепило утверждение» о том, что «гвозди Каиафы», как их называют в научном сообществе, с распятия Сына Божьего.

В электронный микроскоп ученые разглядели на гвозде прилипшие к нему частички дерева и костной ткани.

На мой же – делетантский взгляд – «гвозди Каиафы» выглядят очень короткими. Они еще и кривые. Как объясняет Якубовичи, этими гвоздями пробили руки и поперечную перекладину креста - патибулум, а вылезшие с обратной стороны концы загнули. Чтобы распятый не мог выдернуть гвозди. В таком случае патибулум был весьма тонкой доской толщиной в 4-5 сантиметров. Странно это. На многочисленных изображениях перекладина выглядит гораздо толще. Или ее изображают неправильно?

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Каиафа был назначен первосвященником в 18 году по распоряжению римского губернатора Валериуса Гратиуса. Сменивший его Понтий Пилат на стал назначать нового - оставил на этом посту богатого и влиятельного Каиафу, имевший в женах дочь Анны - главы мощного клана.

Каиафа был главой Сендриона, религиозного совета в Иерусалиме. Именно он выступал за то, чтобы убить Иисуса. Опасался, что его учение поднимет народ на бунт, римляне его подавят, погубив множество людей, а самого Каиафу отрешат от должности.

Каиафа (слева): по сути он отправил на казнь Иисуса Христа. Понтий Пилат лишь придал "приговору" иудеев правовую основу.

Каиафа прослужил до 36 года. В 37 году его снял губернатор Сирии Лусиус Ветелиус. Но бывший первосвященник остался очень влиятельным. Умер в возрасте 60 лет.

О Каиафе упоминает Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (книга XVIII, 2.2).

ЕЩЕ ОДНА СТРАННОСТЬ

Ученые увидели, куда конкретно вбивали гвозди приговоренным к казни на кресте

Многочисленные художники, веками изображавшие распятого Иисуса Христа, похоже, принципиально ошибались. Уже вторая археологическая находка свидетельствует: гвозди, которыми палачи приколотили ноги Спасителя к кресту, расположены на живописных полотнах не в тех местах, где они должны быть. Ступни распятым пробивали не в районе плюсневых или предплюсневых костей, как это изображено практических у всех. На самом деле их крепили одним гвоздем, проходившим сквозь обе пятки — точнее обе пяточные кости. Характерные повреждения именно в этих местах имеются на обнаруженных останках — на костях людей, погибших на крестах в начале первого века нашей эры. В это время как раз и был казнен Иисус Христос. Подробности археологических находок и доводы ученых – в нашем материале.

Пятка реально распятого человека: гвоздь вбит не так, как принято изображать на живописных полотнах.