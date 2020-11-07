"Еще один шаг - и меня бы не было": диктора Владимира Березина сбила машина

Диктора Владимира Березина сбила машина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для Владимира Березина смерть сатирика Михаила Жванецкого стала потрясением. Хотя, как оказалось, в последние дни знаменитый диктор много думал о том, насколько хрупкая грань между жизнью и смертью. Дело в том, что в конце октября ведущего сбила машина, и он едва не погиб.

- Это случилось 11 дней назад в Подмосковье, - рассказал Березин kp.ru. - Еще один шаг - и меня бы не было, возможно, сейчас я бы встретил на том свете Михал Михалыча: я был бы очень рад повидаться... В тот день я ехал на дачу к родственникам в Сергиев Посад. Остановился, чтобы купить хлеб в придорожном магазинчике. А когда шел обратно к машине, не заметил ехавший на меня автомобиль. Казалось бы, взглянул на дорогу - свободно. Но из-за взгорья этой машины мне просто не было видно. Сам виноват...

По словам Владимира Александровича, ему невероятно повезло: автомобиль такси задел его по касательной, отбросив в сторону.

- А ведь попади я на середину капота, сейчас бы с вами уже не разговаривал. Все случилось так быстро, так нелепо, что я даже ничего не успел понять, - признался диктор. - От удара меня отбросило на обочину, повредив всю левую сторону тела, руку, ногу. Когда очнулся - первая мысль: "Живой!". Возле меня суетился таксист, все время повторял: "Господи, кто теперь будет кормить семью, как же так..!". Мне стало так жаль его, он ведь совсем не при чем. Поэтому я сказал: "Все хорошо, не переживай. Главное, я жив".

Вызывать ГИБДД не стали - водитель телеведущего просто отвез его в больницу, где Березин провел несколько дней. Невероятно, но ДТП обошлось без переломов и серьезных травм. "Повезло - считайте, что празднуете второй день рождения", - сказали врачи 63-летнему пациенту. Сейчас Березин уже дома, окружен заботой близких и даже потихоньку пытается ходить.

Между тем, эта авария заставила Владимира Александровича вспомнить случай многолетней давности, когда он тоже мог погибнуть:

- Представьте: 4 утра, пустынная сельская дорога. По ней со скоростью 140 км/ч мчится автомобиль, внутри три человека, собачка. И вдруг наперерез вылетает мотоцикл с тремя подростками-девятиклассниками, которые приехали на лето в деревню и возвращались с дискотеки из соседнего села. До сих пор в голове не укладывается, как они встретились на этом перекрестке, ведь могли разминуться в какую-то долю секунды... Удар, месиво, все летят в разные стороны... Трое парней на мотоцикле погибли на месте, а в перевернувшейся машине все выжили, даже собачка. И вот они все в крови, раненые осколками выходят на трассу, машут встречным машинам - а те в ужасе, словно от зомби, проносятся мимо. В той машине, сейчас уже наверное можно сказать, находились Илона Броневицкая с мужем и мой директор...

Это ДТП случилось на пути из Ижевска в Екатеринбург. Сам диктор от поездки тогда отказался, также как и Эдита Пьеха. Возможно, это решение спасло им жизнь.

- Но я помню, как Эдита Станиславовна об этом узнала, как она переживала за дочь, места себе не находила. А я с тех пор в верю в судьбу и божий промысел, - отметил ведущий.

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