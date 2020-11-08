"Силы небесные, она жива!": В Турции спасли трехлетнюю девочку, которая провела под завалами четыре дня

30 октября турецкий город Измир оказался в зоне сильнейшего землетрясения магнитудой до 6,9. Фото: REUTERS

30 октября турецкий город Измир оказался в зоне сильнейшего землетрясения магнитудой до 6,9. Толчки длились всего минуту, но десятки многоэтажных домов рухнули в одно мгновение. Последствия бедствия спасатели и местные жители разбирают до сих пор. Пострадали более тысячи жителей.

Турция оплакивает погибших, таких оказалось не мало - 105 человек (и этот список не закрыт, некоторые еще числятся пропавшими без вести и, скорее всего, находятся под завалами). Но есть и спасенные - их 107.

На четвертый день поисковых работ, когда надежды найти живых под развалинами почти померкли, спасатели вытащили на поверхность маленькую девочку. Живую. Она не плакала и не кричала. Только гигантские сияющие карие глаза с инопланетным изумлением смотрели на обезумевших от счастья спасателей. Тело малышки покрывал слой белесой пыли, укутавшей будто саваном весь сотрясенный Измир.

На четвертый день поисковых работ, когда надежды найти живых под развалинами почти померкли, спасатели вытащили на поверхность маленькую девочку. Фото: REUTERS

Первой кроху увидел Мехмет Гюллюоглу, начальник органа управления чрезвычайными ситуациями и ликвидацией последствий стихийных бедствий. Она махала ему рукой из-под руин.

- Утром во время «минуты тишины» мне показалось, что я услышал крик. И тут вдруг увидел, как из обломков мне машет ручкой маленькая девочка, - говорит спасатель. - «Силы небесные , она жива!», - подумал я и позвал своих коллег. Когда мы достали ее, и я спросил ее имя, она сказала: «Меня зовут Айда. Со мной все в порядке».

Малышку спасло то, что в момент катастрофы она угодила в свободное пространство между стиральной и посудомоечной машинами, которые приняли на себя удар бетонных балок. Трехлетняя Айда Гезгин провела под обломками рухнувшего дома 91 час - почти четверо суток. Когда спасатели освободили ее, малышка сразу попросила воды, айран (традиционный кисломолочный напиток) и котлету.

- Где мой папа? - первым делом спросила Айда, немного придя в себя. Отец девочки, к счастью, выжил. Он не пострадал и вовремя спасательных работ находился рядом с поисковиками. А вот мама маленькой Айды погибла. Ее тело было извлечено из-под завалов рухнувшего дома после того, как была найдена живой ее дочка.

Врачи, доставившие кроху в больницу Эгейского университета, были поражены - девочка чудом не пострадала. Они отметили, что Айда обезвожена, но при этом в полном порядке - реагирует и отвечает на вопросы. Землетрясение в Измире подарило миру еще несколько счастливых историй.

Так, спустя 30 часов после трагедии спасателям удалось достать из-под завалов кошку, которая застряла между двумя обрушившимися этажами дома. Хозяева, уже не верившие отыскать своего питомца, сказали, что кошку зовут Умут (по-турецки «надежда»). А на третий день поисковых работ была найдена еще одна маленькая девочка - трехлетняя Элиф Перинчек. Ее нашли спустя 65 часов после землетрясения. Спасателям также удалось достать из-под обломков ее братьев и маму.

Последствия бедствия спасатели и местные жители разбирают до сих пор. Фото: REUTERS

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Чудом можно назвать спасение 11-месячного Вани Фокина. Это произошло в 2018 году в Магнитогорске, где накануне Нового года из-за взрыва бытового газа обрушился жилой дом. Младенец пролежал под завалами 35 часов. Мальчика доставили в Москву в крайне тяжелом состоянии, врачи диагностировали серьезное обморожение, черепно-мозговую травму и переломы. Но уже через пару месяцев Ваня поправился и вернулся вместе с родителями в Магнитогорск.

В 2015 году в Непале произошло катастрофическое землетрясение. Число жертв составило почти 7 тысяч человек, пострадавших было в два раза больше. Поисковые работы велись без остановки в течение нескольких недель. И вот на восьмые (!) сутки спасатели достали из-под обломков живым 101-летнего старика, который все это время провел под завалами своего дома.