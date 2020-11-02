Собака спасла кошку из-под завалов после мощного землетрясения в Измире. Фото: Hurriyet Daily News

Поисково-спасательная собака помогла вытащить из-под обломков дома после разрушительного землетрясения в турецкой провинции Измир кошку по клички «Умут», что по-турецки значит «Надежда».

Как передает издание Hurriyet Daily News, пес по кличке Боб из кинологической службы турецкой поисково-спасательной ассоциации заметила в завалах кошку, которая застряла под двумя обрушившимися этажами здания и провело в таком положение около 30 часов с момента подземных толчков.

Спасатели сломали стены, удалили обломки, извлекли животное, после чего передали хозяину.

Напомним, в минувшую пятницу, 30 октября, в результате разрушительного землетрясения, магнитуда которого достигла 6,9, в одном из крупнейших турецких городов Измире были разрушены 20 домов, резко поднялся уровень воды, что привело к небольшой волне цунами, некоторые улицы затопило.

По последним данным жертвами стали более 90 человек пострадали свыше 960. Через некоторое время у берегов Турции зафиксировали второе землетрясение. По оценкам сейсмологов, его магнитуда составила 5,1.