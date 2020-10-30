Землетрясение и цунами в Измире в Турции: Что известно

В Измире в результате землетрясения разрушено как минимум 20 зданий Фото: EAST NEWS

Землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло в 13.51 (14.51 мск) в пятницу, 30 октября 2020 года, на западе Турции. Эпицентр находился в районе города Сеферлихисара в провинции Измир. Значительные разрушения есть и в самом городе Измир. Мы собрали все, что известно на данный момент о землетрясении в Турции.

- Первоначально магнитуда землетрясения была оценена в 6,6 баллов, затем сейсмологи повысили магнитуду до 6,9.

- В Измире в результате землетрясения разрушено как минимум 20 зданий, сообщает РИА Новости. На месте происшествия работают команды спасателей.

- Спасатели обнаружили тела четырех погибших в результате землетрясения.

- Как минимум 120 человек ранены.

- Из-под завалов спасатели достали 70 человек.

- Сильные подземные толчки ощущались не только в Турции, но и в Греции – так, землетрясение вызвало разрушения на острове Самос, сообщают греческие СМИ. В частности, разрушена часть церкви Богородицы в Карловаси. Есть информация о как минимум одном пострадавшем.

- Землетрясение вызвало в Измире цунами.

- Турецкая лира после землетрясения упала до исторического минимума.

Фото сделано очевидцами Фото: Twitter.com

Фото сделано очевидцами Фото: Twitter.com

Фото сделано очевидцами Фото: Twitter.com

Последствия цунами Фото: Twitter.com

Фото сделано очевидцами Фото: Twitter.com

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