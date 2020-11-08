Найдена мама покойного актёра Александра Числова

83-летняя Валентина Александровна Числова. Фото: Личный архив Майи Сандлер

В прошлом году не стало 54-летнего актёра Александра Числова. Артист был в основном мастером эпизода, сыграл в более 200 фильмах.

Среди них сериал «Каменская-2», «Не родись красивой», «Папины дочки».

Сначала появилась версия, что Числов умер от тяжёлой пневмонии, потом пошли разговоры, что Александр сгорел от СПИДа, поскольку пил и отказывался принимать терапию. Плюс, по словам звёздного адвоката Майи Сандлер, близкие Числова ей поведали, что якобы ситуацию усугубила племянница актера Светлана, которая вместо продуктов приносила больному дяде водку.

Актер Александр Числов. Фото: Кадр из фильма "Участок"

После кончины Числова родственники артиста стали воевать из-за его квартиры.

Племянница утверждала, что дядя отписал квартиру ей, но с этим не согласны племянник и 83-летняя мама покойного.

Адвокат Валентины Александровны Числовой Майя Сандлер делает все, чтобы суд не оставил пожилую женщину без крыши над головой. Своего жилья у старушки нет, ее единственное пристанище, простая изба, сгорела ещё в 2017 году, сейчас ее приютил внук.

Валентина Александровна с внуком. Фото: Личный архив Майи Сандлер

А с внучкой Валентина Александровна не общается, поскольку с ее слов, Светлана ее раньше поколачивала. Между тем, Светлана не дремлет. Всеми правдами и неправдами пытается доказать невменяемость бабушки. Внезапно написала заявление в полицию о пропаже старушки. Плюс ко всему заявила об этом прессе. Видимо, решила заработать на псевдоскандале на ток-шоу.

Как оказалось, все это время старушка сидела дома, не подозревая, что ее ищет столичная полиция.

- Хочу опровергнуть слухи, которые на данный момент во всех СМИ распускает моя внучка Андрианова Светлана. Во-первых, я никуда не пропадала, живу на прежнем месте, куда меня привез внук после смерти сына, все со мной хорошо, жива, здорова, -сказала kp.ru мама актёра Числова.-Внук со своей семьей регулярно помогает мне, без них я бы просто не справилась! И прежде чем распускать такие слухи, якобы я пропала, внучка могла бы для начала позвонить мне на телефон, поинтересоваться моей жизнью, здоровьем, чего она не сделала. Впрочем, не звонит она мне с тех пор, как у нас с ней начались судебные разбирательства. А когда я звоню ей, она просто не берет трубку! Да и если б очень хотела меня найти, могла бы позвонить моему внуку Владимиру, поинтересоваться моим здоровьем, чего она не сделала!

Во-вторых, прекрати очернять и позорить имя моего сына! Я запрещаю тебе это делать! Хватит славиться на его имени! Ты потеряла всякий разум и совесть!

Мой адвокат Майя Михайловна Сандлер очень ответственный и грамотный человек, который все эти 1,5 года судов, каждый день рядом со мной! Ежедневно поддерживает меня, всегда на связи!

Адвокат Майя Сандлер. Фото: Личный архив Майи Сандлер

Несмотря на то, что экспертиза в институте Сербского (которую, кстати, не моя адвокат проводила, а ее суд сам назначил) показала, что Александр был психически болен на фоне употребления алкоголя - суд нам отказал. Я была не согласна с данным решением и попросила Майю Михайловну подать апелляционный иск, на что она согласилась. Мы ждем решения суда, который состоится 18 ноября в Мосгорсуде, никого не трогаем! Но Светлана все никак не успокоится, зачем-то донимает нас и нашего адвоката своими бредовыми выдумками о моей пропаже. А уж тем более обвинить нашего адвоката в моем похищении-просто смешно!

- Бабушка очень устала от выходок Светланы, - говорит племянник Числова Владимир.- Мы намерены обратиться в полицию с ответным заявлением на Светлану и ее помощника Сергея Дворцова.

И главное, они удивляются, почему бабушка не согласна на их предложение на пожизненную материальную помощь. Во-первых официально никаких предложений не было, во-вторых бабушка боится, что внучка ее опять выгонит на улицу. Поэтому и судится с ней, чтоб иметь свой угол.

- Один раз наша адвокат ходила на Первый Канал для того, чтобы наконец услышать, что же предлагает мне внучка Света, которую я растила одна с 3-месячного возраста, дала ей получить высшее образование, - вспоминает Валентина Александровна. - И на программе Света мне предложила 15 тысяч рублей в месяц содержания. С условием, что и за них я буду отчитываться письменно перед ней каждый раз. А про квартиру велела забыть вовсе! Ничего тебе не дам и не жди! Так и сказала...

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