Звезда "Глухаря" скрывал ВИЧ

В конце минувшего лета стало известно о неожиданной смерти актера Александра Числова. Когда близкие забили тревогу и мужчину госпитализировали, оказалось слишком поздно. Врачам не удалось спасти его жизнь. В последние месяцы 54-летний артист тяжело болел и был сильно истощен. Сообщалось, что Числова не стало из-за двусторонней пневмонии. Но на самом деле он страдал от другого заболевания.

После смерти Александра Числова его мама Валентина Александровна решила узнать, что же на самом деле произошло с сыном. Ведь артист, сыгравший более чем в 200 картинах, угас за считанные недели. Женщина обратилась в клинику, где Александр Владимирович лежал перед смертью.

"Когда он к нам поступил, у него была двухсторонняя пневмония. Это подтверждают рентгеновские снимки. Летом он выписался под расписку. Также выписался из наркологической клиники, где его лечили от алкоголизма. Неоднократно, когда мы с ним виделись на обходе, просил у меня стопку коньяка", - рассказала безутешной матери врач-терапевт, наблюдавшая звезду сериалов "Глухарь" и "Каменская".

По словам специалиста, Числов отказывался от еды. Помимо двухстороннего воспаления легких медицинское обследование выявило, что у него очень плохо работает печень, низкий гемоглобин и анемия. "У всех больных при поступлении в больницу берется три анализа - гепатит, сифилис и ВИЧ. Так, вот последний оказался с положительной реакцией", - добавила врач.

Числова в эфире шоу "Прямой эфир" призналась, что раньше сын рассказывал, что тяжело болен. "Он сказал, что умрет в октябре. Собрал друзей и попрощался с ними. Мы об этой болезни не знали ничего. Он говорил, что не знает, кто его заразил", - подчеркнула она в студии.

Числов боялся рассказывать окружающим о ВИЧ-статусе и не лечился. Видимо, бездействие мужчины и привело к такому исходу. "И алкоголь, и вот это вот заболевание, они вместе привели к таким непоправимым последствия, к сожалению", - заключила врач.