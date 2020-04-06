После смерти "короля эпизодов" Александра Числова его семья развернула войну за наследство

Спустя семь месяцев после смерти Александра Числова его родные развязали борьбу за наследство. Актер, сыгравший более 250 небольших ролей в кино (за что его и прозвали "королем эпизодов"), жил очень скромно. Свое главное имущество – двухкомнатную квартиру на северо-востоке Москвы – Числов завещал племяннице Светлане, которую очень любил и даже называл дочерью.

Но теперь из-за иска родной матери актера наследница может лишиться имущества, а ему самому могут назначить посмертную психиатрическую экспертизу.

- Мать артиста Валентина Александровна подала иск в Бутырский суд с требованием признать сделку купли-продажи квартиры незаконной, - объяснила kp.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Светланы. – Дело в том, что жилье, которое Александр отписал племяннице еще в 2014 году, она потом у него купила. Саше нужна была крупная сумма денег, и они договорились о сделке: Светлана действительно заплатила дяде за квартиру и стала владелицей на законных основаниях. Но теперь этот договор пытаются аннулировать, чтобы недвижимость досталась другому родственнику – родному брату Светланы, племяннику Числова. С которым он, к слову, не поддерживал близких отношений.

По словам адвоката, представители Валентины Александровны настаивают, что актер в момент продажи квартиры не отдавал отчет в своих действиях из-за тяжелой болезни и злоупотребления алкоголем. Поэтому теперь ему могут назначить посмертную экспертизу на вменяемость. Слушание назначено на 21 апреля, однако, не исключено, что из-за коронавируса его перенесут или же проведут онлайн.

- Александр от всех скрывал свой диагноз – ВИЧ - и очень боялся, что о нем кто-то узнает, - продолжает Вербицкая-Линник, которая общалась с Числовым еше при жизни. – В результате мать сама раскрыла его на ток-шоу, зачем это было нужно? Кроме того, Валентина Александровна указывает, что из-за сделки она лишилась единственного жилья. Но это откровенная ложь. Несколько лет назад у нее сгорел дом в Калужской области, и Светлана лично купила бабушке новый – они вместе его выбирали, есть фотографии, доказательства. Да, Света оформила его на себя, но прописала там Валентину Александровну, и она по сей проживает в этом доме.

Между тем, при жизни, по словам адвоката, Числов очень переживал за свою квартиру, постоянно говорил, что это «приданное» для племянницы, из-за чего друзья даже посмеивались над ним – мол, ну кому еще нужно это жилье? Все-таки не роскошные апартаменты и не в центре города (средняя стоимость двушки, как у Числова, 8,5 – 10 миллионов рублей. – Ред.).

- С матерью у артиста были сложные отношения, - говорит Юлия Вербицкая-Линник. – За несколько недель до трагедии она попросила его приехать в гости. Он уезжал адекватный, на своих ногах. Уж не знаю, что там произошло, но через несколько дней его из Калужской области забирала Светлана. Оплатила гостиницу – он даже не жил у матери – и увезла в Москву в нетрезвом состоянии. К сожалению, после этого Саша ушел в запой, который, возможно, и стал катализатором смертельных осложнений.

Напомним, 29 августа прошлого года 54-летний "король эпизодов" умер от пневмонии. Как и просил Числов, его кремировали и захоронили на Николо-Архангельском кладбище.

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