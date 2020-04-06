2020-04-06T13:46:25+03:00
Звезды

После смерти "короля эпизодов" Александра Числова его семья развернула войну за наследство

Мать актера судится за его главное имущество – двухкомнатную квартиру в Москве
Алена МАРТЫНОВА
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Спустя семь месяцев после смерти Александра Числова его родные развязали борьбу за наследство.Спустя семь месяцев после смерти Александра Числова его родные развязали борьбу за наследство.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спустя семь месяцев после смерти Александра Числова его родные развязали борьбу за наследство. Актер, сыгравший более 250 небольших ролей в кино (за что его и прозвали "королем эпизодов"), жил очень скромно. Свое главное имущество – двухкомнатную квартиру на северо-востоке Москвы – Числов завещал племяннице Светлане, которую очень любил и даже называл дочерью.

Но теперь из-за иска родной матери актера наследница может лишиться имущества, а ему самому могут назначить посмертную психиатрическую экспертизу.

- Мать артиста Валентина Александровна подала иск в Бутырский суд с требованием признать сделку купли-продажи квартиры незаконной, - объяснила kp.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы Светланы. – Дело в том, что жилье, которое Александр отписал племяннице еще в 2014 году, она потом у него купила. Саше нужна была крупная сумма денег, и они договорились о сделке: Светлана действительно заплатила дяде за квартиру и стала владелицей на законных основаниях. Но теперь этот договор пытаются аннулировать, чтобы недвижимость досталась другому родственнику – родному брату Светланы, племяннику Числова. С которым он, к слову, не поддерживал близких отношений.

По словам адвоката, представители Валентины Александровны настаивают, что актер в момент продажи квартиры не отдавал отчет в своих действиях из-за тяжелой болезни и злоупотребления алкоголем. Поэтому теперь ему могут назначить посмертную экспертизу на вменяемость. Слушание назначено на 21 апреля, однако, не исключено, что из-за коронавируса его перенесут или же проведут онлайн.

- Александр от всех скрывал свой диагноз – ВИЧ - и очень боялся, что о нем кто-то узнает, - продолжает Вербицкая-Линник, которая общалась с Числовым еше при жизни. – В результате мать сама раскрыла его на ток-шоу, зачем это было нужно? Кроме того, Валентина Александровна указывает, что из-за сделки она лишилась единственного жилья. Но это откровенная ложь. Несколько лет назад у нее сгорел дом в Калужской области, и Светлана лично купила бабушке новый – они вместе его выбирали, есть фотографии, доказательства. Да, Света оформила его на себя, но прописала там Валентину Александровну, и она по сей проживает в этом доме.

Между тем, при жизни, по словам адвоката, Числов очень переживал за свою квартиру, постоянно говорил, что это «приданное» для племянницы, из-за чего друзья даже посмеивались над ним – мол, ну кому еще нужно это жилье? Все-таки не роскошные апартаменты и не в центре города (средняя стоимость двушки, как у Числова, 8,5 – 10 миллионов рублей. – Ред.).

- С матерью у артиста были сложные отношения, - говорит Юлия Вербицкая-Линник. – За несколько недель до трагедии она попросила его приехать в гости. Он уезжал адекватный, на своих ногах. Уж не знаю, что там произошло, но через несколько дней его из Калужской области забирала Светлана. Оплатила гостиницу – он даже не жил у матери – и увезла в Москву в нетрезвом состоянии. К сожалению, после этого Саша ушел в запой, который, возможно, и стал катализатором смертельных осложнений.

Напомним, 29 августа прошлого года 54-летний "король эпизодов" умер от пневмонии. Как и просил Числов, его кремировали и захоронили на Николо-Архангельском кладбище.

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Актер, сыгравший в кино более 250 ролей, жил очень скромно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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