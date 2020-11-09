"Самая высокая рождаемость у мормонов, но вряд ли это наш путь": Как нам справиться с вымиранием

За шесть месяцев 2020 года в России родилось 811 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Счетная палата заявила о том, что естественная убыль населения в стране выросла на 30 процентов. То есть народу у нас умирает существенно больше, чем рождается, и тенденция эта очень тревожная.

За шесть месяцев 2020 года в России родилось 811 тысяч человек. А ушло из жизни 1 миллион и 128 тысяч человек.

Можно ли решить демографическую проблему, если государство «зайдет со стороны села», где прежде многодетность была нормой вплоть до середины прошлого века? Об этом «КП» спросила бывшего заместителя министра сельского хозяйства Леонида Холода.

- Что делать государству с этой убылью?

- Нужно предпринимать целевые усилия на уровне государства. Нельзя закрыть рукой глаза — и сказать, мол, я не вижу проблемы и потому ее нет.

- Раньше на селе почему росло население?

- Традиции были многодетности. Не только в «старорежимных» семьях. Или у староверов. Или на Кавказе. Почти повсеместно. На селе почти всегда было меньше проблем и с безопасностью детей, и с их пропитанием, и простору побольше.

- То есть, развивая село, вы косвенно и рождаемость «подтолкнете»?

- Принято считать, что главный фактор многодетности — благосостояние. На селе оно «житейское» — еда доступная и экологичная, дом, как правило, нормальный. Но возникает главный вопрос: доступность медицинских услуг, особенно при рождении ребенка. Плюс необходима школа поблизости, чтобы не за 10 км за знаниями ходить. Плюс очаг культуры.

- В ряде бывших колхозах-миллионерах это осталось...

- Да, есть крупные агро-холдинги, в частности, которые дают стране прирост зерна на экспорт — но там же никто не ставит решать демографическую проблему. И там, кстати, людей не так много работает. Обычно есть одно опорное село, из которого выезжают бригады комбайнеров или трактористов. Да, они там получают средства для развития. Но их же меньше, чем, людей раскиданных по большинству сел, где малый сельский фермерский бизнес пытается выжить. Да, с точки зрения капитализации он менее эффективен, чем крупный бизнес.

- Поддержку такую могут назвать распылением средств.

- С социальной точки зрения надо использовать дифференцированные формы поддержки. Чтобы кроме «крупняка» поддерживали и малый бизнес, обычные хозяйства. Они же охватывают больше территории, чем агро-комплексы. И при том не только свою семью содержат, но и целый шлейф, что вокруг них.

- А какова мировая практика?

- Здесь два момента. Где пиковая рождаемость? Там, где людям делать нечего, обычно мало кто думает, во что детей одевать, обувать и как учить — они плодят и плодят. Половина помрет — ничего страшного, рассуждают там.

- Африка и часть Азии?

- В основном. В таких странах рождаемость сумасшедшая, и как раз в сельской местности. А есть развитые страны, где высокая рождаемость обусловлена, в частности, религиозными моментами — как у мормонов в США, ну или в сельскохозяйственных штатах с большой доли протестантского населения. Им же нужны помощники, которые помогут урожай собирать. И там есть экономическая база для большого количества детей.

- Дореволюционная Россия была где-то посередине?

- У нас до революции 1917 года из 10 детей 5 погибало, за пределами городов. Если сейчас хотим рождаемость обеспечить в приемлемых количествах, хотя бы до 3-4, то мы обязаны при нашем уровне развития создать достаточные условия для их воспитания.

Очевидно - городская жизнь накладывает естественные ограничения. Ну сложно в городах содержать более двух детей. Плюс религиозный момент. Плюс воспитание. Городская скученность накладывает естественные ограничения. Село их снимает.

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