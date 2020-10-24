Размышления на дне демографической ямы: Россию ждет вымирание либо массовый завоз мигрантов

Прогулка с коляской в Териберке, Мурманская область. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Численность населения в России в этом году сократится на 352 тысячи человек — это в 11 раз больше, чем в прошлом году (32 тысячи). А прирост населения начнется не в 2022 году, как прогнозировали ранее, а лишь на 8 лет позже — таков прогноз, подготовленный в правительстве РФ.

В чем причина такой демографической ямы и как нам из нее выбраться, обсуждаем с директором Института демографии Высшей школы экономики Анатолием Вишневским.

- Виной демографического провала этого года является эпидемия?

- Ковид внес свой вклад и в увеличение смертности, и в уменьшение притока мигрантов. Если прежде естественную убыль населения, а у нас уже несколько лет смертность превышает рождаемость, компенсировал приток населения из соседних республик, то в этом году из-за закрытия границ и снижения экономической активности, вызванных пандемией, он сократился.

- А без мигрантов мы не можем выбраться из демографической ямы?

- Думаю, нет. У нас уже несколько лет идет естественная убыль населения — смертность превышает рождаемость. Для естественного прироста нужно, чтобы на одну женщину приходилось, в среднем, 2,1 новорожденных. А у нас меньше, чем 1,7. Поэтому у нас нет другого резерва, кроме привлечения мигрантов. Причем, речь не о тех, кто приехал, заработал и уехал, а о тех, кто приезжает и остается. А увеличивать численность населения надо. Для такой огромной территории нас слишком мало. Особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Это очень опасно, учитывая близость густонаселенного Китая, где к тому же еще и ведутся разговоры об исторической принадлежности этой стране некоторых российских территорий.

- В одном из ваших докладов я видел ошеломляющий прогноз. Для того, чтобы обеспечить численность населения России на уровне в 144 млн человек, уже в 2075 году доля мигрантов и их потомков должна превысить 50%.

- Ничего в этом страшного нет. Речь же и о детях от смешанных браков с русскими. И даже если взять детей из чисто мигрантских семей — они же вырастут в России, ассимилируются в русскую культуру...

Директор института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

- Подождите, но неужели мы сами не сможем повысить рождаемость? Есть же у нас территории, где население растет — Чечня, например. Не самый богатый регион. Распространим их опыт на всю страну — понимаю, звучит неожиданно, но если у них получается, то почему не брать пример?

- Причина высокой рождаемости в республиках Северного Кавказа - в национальных традициях и в преобладании сельского населения. Но по мере роста доли городского населения да и вообще с течением времени рождаемость там снижается. Это общемировая тенденция и ничего тут не поделаешь. Только в Африке не просматривается снижение рождаемости, а в мусульманских странах, в Южной Америке это налицо, не говоря уже о Европе.

- Многие россияне говорят, что не заводят детей только потому, что не хватает денег. Если государство будет активнее помогать молодым семьям — неужели и это не решит демографической проблемы?

- Конечно, это как-то поможет, но незначительно - на уровень естественного прироста не выведет. Высокий уровень доходов не ведет к увеличению рождаемости. Это показывает опыт всех стран. Швейцария, Германия — доходы значительно выше, чем у нас, а рождаемость ниже. В США высокий уровень рождаемости только у испаноязычных семей, а они не самые богатые. В белых семьях, чей уровень благосостояния в целом выше, детей меньше.

- А как же голливудские фильмы, где в собственном доме счастливая семья дружно завтракает, детишки, как минимум, трое, кукурузные хлопья молоком заливают…

- Кино! Такие семьи если и есть, то не они оказывают влияние на статистику. Но многие люди, в том числе и демографы, считают, что если на обложке журналов показывать фото счастливой семьи с тремя детьми или фильмы про такие семьи показывать, то это будет способствовать увеличению рождаемости.

- А разве нет?

- Ну как сказать… Вот во Франции в середине прошлого века очень сильны были такие идеи. Я уж не помню, были какие-либо государственные документы на этот счет или это просто такие идеи существовали в обществе, но в СМИ и искусстве активно пропагандировалась многодетность. И надо сказать, что вкупе с серьезными экономическими мерами помощи семьям (более весомыми, чем у нас) это дало результат.

- Ну вот!

- С самого низкого в Европе уровня рождаемость во Франции поднялась до самого высокого в Евросоюзе. Но все равно осталась низкой, меньше 2 новорожденных на одну женщину, а это не обеспечивает естественный прирост. Так что и в Евросоюзе прирост возможен только за счет мигрантов.

- Но это же источник неизбежных конфликтов — посмотрите, что во Франции происходит.

- Надо исходить из того, что кроме привлечения мигрантов, у нас нет других возможностей для увеличения населения. А для того, чтобы не возникало социальной напряженности, важно чтобы они не просто приехали, а адаптировались в России. Должна быть разработана специальная программа. Тут можно сравнить ситуацию с 20-30 годами прошлого века, когда предпринимались огромные усилия для ликвидации безграмотности — ликбез. Тогда в города двинулась огромная масса сельского населения, она была к городской жизни тоже не приспособлена. Может быть, в еще больше степени, чем мигранты к жизни в России. Но смогли же тогда в оперативные сроки организовать массовое обучение. Так и сейчас должны быть приняты меры, чтобы государство и общество помогло мигрантам, желающим остаться в России. Это могут быть массовые курсы русского языка, изучение культуры - чтобы органично влиться в российское общество, чтобы не возникало стены отчуждения. Необходимы и экономические меры, помогающие укорениться — обеспечение работой, жильем. Должны быть определены центры экономического роста, где мигранты нужны.

- Ну вот нужны они, например, в Псковской области — там население просто исчезает. А они не хотят туда, а хотят в Москву. Как быть?

- Если им в Псковской области будет хорошо, то они и не захотят в Москву, а поедут в Псков. А хорошо — это значит нормальные условия жизни, достойная зарплата. Мигранты сами заинтересованы в том, чтобы укорениться.

- Так ли? Может, Россия для них это только место заработка? А как заработают на калым, то и домой пора, поближе к родной мечети.

- У нас что ли мечетей нет? Но если мы заинтересованы в увеличении населения, то можно и еще построить.

- Только будет ли это Россия?

- Всегда была. У нас есть мусульманские республики — Башкирия, Татарстан. Это тоже Россия. Так что ничего страшного я не вижу.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«У женщины должно быть право на максимально гибкий рабочий график»

Как государство может помочь семье, чтобы не пришлось звать на помощь мигрантов

Неужели мы сами не способны даже воспроизвести себе подобных — зовем для этого мигрантов, чтобы они и их дети заняли нашу огромную территорию. Вот уж действительно, будут новые русские. Некоторые демографы считают, что можем и сами справиться.

- У нас действуют достаточно эффективные меры поддержки семей с детьми, - сказала «КП» председатель «Совета по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина. - Прежде всего, это материнский капитал, который в этом году начали платить и за первого ребенка — раньше было только начиная со второго. Но проблема в том, что размер капитала един для всей страны. Где-то в деревне этих денег хватит дом построить, а в крупных мегаполисах и дополнительную комнату не купишь. Надо как-то эту проблему решать, чтобы семьи могли эффективно потратить причитающиеся им пособия. Другой пример — на Дальнем Востоке хорошо зарекомендовала себя льготная ипотека для семей с детьми, можно расширить этот опыт.

Председатель «Совета по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарья Халтурина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эксперт категорически против того, что кто-то из родителей в многодетной семье должен иметь возможность не работать, а растить детей.

- В современном обществе меры поддержки должны быть максимально направлены на то, чтобы женщины могли совмещать работу с семейными обязанностями, - считает Халтурина. - Женщина должна иметь источник дохода, чтобы быть уверенной в завтрашнем дне. Кроме того, достаток позволит иметь и больше детей. В развитых странах, к которым можно отнести и Россию, наблюдается такой тренд: в семьях с высоким уровнем образования и достатка воспитывается больше детей, чем в семьях с низким. То есть, ситуация обратная той, что характерна для развивающихся и бедных стран, где большие семьи — удел бедняков.

По мнению эксперта, совмещать работу и семью поможет реальное право женщины на максимально гибкий график — причем, чтобы это было не доброй волей работодателя, а закреплено законодательно, для тех профессий, конечно, где это возможно.

- Мы изучали опыт Австралии, там это очень помогает родителям успешно совмещать работу и семейные дела, - говорит эксперт.

Для поддержки работающих родителей должно быть больше яслей.

- Если с детсадами проблема в общем решена, про очереди уже не слышно, то устроить ребенка в ясли, по-прежнему, сложно, - говорит Дарья Халтурина. - Другая проблема: если родители живут и работают не в том регионе, где постоянно зарегистрированы, им нередко чинят препятствия при устройстве ребенка в государственные ясли или сад по месту фактического проживания — этого не должно быть.

Поддержка рождаемости — дело затратное. Но собеседница «КП» считает, что у государство денег хватит.

- Освободятся ресурсы, которые направляли на преодоление кризиса от ковида, - говорит Халтурина. - Недавно повышены акцизы на табачные изделия, можно их направить на поддержку детства и материнства. Повышение акцизов приведет и к удорожанию табачных изделий. Следовательно, покупать сигареты и курить будут меньше — это шаг к увеличению продолжительности жизни. А вообще, есть исследования о том, как различные катаклизмы влияют на рождаемость. После окончания бедствий она повышается — за счет тех, кто откладывал рождение ребенка «до лучших времен». Так что, думаю, когда пандемия отступит, у нас будет всплеск рождаемости.

КОМПЕТЕНТНО

Меньше мигрантов — выше зарплата

Эксперт объяснил, какая стране польза от того, что иностранные работники уехали домой

Рынок труда недосчитается в этом году 300 тысяч иностранных работников. В одной только Москве, по словам мэра Сергея Собянина, число трудовых мигрантов уже снизилось на 40%. Казалось бы, караул — кто ж работать будет? Без паники — все не так уж плохо.

- Вместо мигрантов будут работать и уже работают российские граждане, - сказал «КП» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - При этом нехватка кадров, которую раньше закрывали за счет мигрантов, сейчас толкает работодателей к повышению зарплат. Это касается строительства, логистики, предприятий питания, сферы услуг. Кроме того, недостаток рабочих рук заставит наших работодателей повышать производительность труда за счет автоматизации и механизации.

- Это уже сейчас происходит в работе столичных коммунальных служб, например.

- Все развитые страны идут по пути сокращения так называемого живого труда, - продолжает эксперт. - И если мы хотим видеть нашу страну высокотехнологичной, нам такое количество трудовых мигрантов не нужно. Они дешевизной своего труда даже тормозят индустриальный прогресс.

ВОПРОС РЕБРОМ

А воевать кто будет?

- Негативные демографические тенденции не скажутся на обороноспособности страны, - заверил «КП» военный эксперт Игорь Коротченко. - Численность военнослужащих по призыву с каждым годом уменьшается, но в то же время растет число контрактников. Тут вот без всякой демографии Минфин предложил сократить штатное расписание вооруженных сил на 10%. Какой-то бухгалтерский поход! Если хотят сэкономить бюджет, лучше бы на те же 10%, а то и больше сократили зарплаты некоторым чиновникам! Иностранцы в нашей армии? Ни об одном таком случае не слышал — у нас нет Иностранного легиона!

По закону «О воинской обязанности и военной службе» призвать в армию могут только граждан России. А служить по контракту разрешается и иностранцам — рядовыми, сержантами и старшинами. Для этого нужно иметь подходящий возраст — от 18 до 30 лет (россиянам — до 40 лет), пройти тесты на физподготовку, интеллект и здоровую психику. А еще нужно хорошо знать русский язык и не иметь судимостей. Иностранец может заключить контракт только на один 5-летний срок — продлевать нельзя.

Иностранец — для армии это экзотика, их наберется лишь несколько сотен из 400 тыс. контрактников.

НАГЛЯДНО

Как вымирала Россия в 2020 году.

Сколько нас будет.

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