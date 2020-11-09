Итоговый форум «Сообщество» объединил почти 8000 участников

Очные дискуссии на площадке Гостиного Двора были организованы с минимальным количеством спикеров

В этом году мероприятие впервые прошло в онлайн-формате с помощью специально разработанной digital-платформы с возможностью живого общения. Интерес к более чем 35 деловым мероприятиям форума проявили около 7800 человек, 7400 из них — в дистанционном режиме. Очные дискуссии на площадке Гостиного Двора были организованы с минимальным количеством спикеров.

Приветственное слово в адрес участников форума направил Президент РФ Владимир Путин. «Отрадно, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, нынешний форум смог объединить на своей онлайн-площадке большое число участников — деятельных, неравнодушных людей. Тех, кто реальными делами стремится внести личный вклад в решение насущных задач, стоящих сегодня перед отечественным здравоохранением, наукой, образованием, культурой, туристической и экологической сферами. Кто не боится трудностей и готов напряженно работать, чтобы сделать жизнь людей в разных городах и поселках содержательнее, интереснее и качественнее», — отметил глава государства в своем обращении к участникам «Сообщества».

Ключевым мероприятием первого дня стала пленарная сессия «Социальное измерение поправок к Конституции РФ: что гражданам с этого?» с участием Секретаря Общественной палаты РФ Лидиии Михеевой. За работой сессии в режиме онлайн следило более 1600 человек. По видео-конференц-связи к пленарной сессии присоединился первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В дискуссии также Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина и др.

В своем выступлении Лидия Михеева подчеркнула, что Общественная палата РФ стала площадкой для деятельности рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию РФ, эксперты обработали свыше 2,25 тысячи предложений по поправкам к основному закону. Михеева подчеркнула, что «это и есть главная задача Общественной палаты — мы транслируем мнение общества, передаем его законодателю и будем его отстаивать, когда эти поправки будут реализовываться».

Важным мероприятием первого дня форума стало расширенное заседание Координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам и народосбережению. Участники дискуссии подвели промежуточные итоги работы Общественной палаты по внесению предложений в части корректировок национальных проектов, а также по вопросам создания и развития интегрированной системы управления и реализации инструментов общественного контроля реализации национальных проектов. В дискуссии приняли участие заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, председатель Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Борис Алешин, член Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Оксана Драпкина, заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Салагай и другие.

Вопросы помощи людям с орфанными заболеваниями рассмотрели на тематической дискуссии «Редкие люди. Время помогать». О системных проблемах в этой сфере рассказала Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов, которая много лет занимается вопросами помощи пациентам с редкими заболеваниями. Напомним, в Общественной палате Российской Федерации работает горячая линия, посвященная проблемам оказания медицинской помощи детям (гражданам до 18 лет) с жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

3 ноября участники форума обсуждали вопрос «Как помочь людям с ментальной инвалидностью: распределение опеки, защита прав, гарантии правоспособности». Дискуссия была посвящена актуальным проблемам, связанным с пребыванием людей в психоневрологических диспансерах (ПНИ). Модератором дискуссии выступила основатель фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта ОНФ «Регион заботы» Нюта Федермессер.

Эксперты сошлись во мнении, что система психиатрической помощи и система органов опеки и попечительства нуждаются в реформировании для создания наиболее комфортных и приближенных к обычной жизни условий для людей с ментальными особенностями. Предлагается внедрить институт распределенной опеки, подразумевающей возможность принятия решений о судьбе подопечного не только сотрудниками ПНИ, но и несколькими физическими и юридическими лицами, в том числе представителями общественных объединений и НКО.

Участники итогового форума «Сообщество» также провели дебаты по важнейшим общественно-политическим темам: перспективам дистанционного образования в России, механизмам софинансирования строительства объектов социальной и спортивной инфраструктуры, соблюдения конституционных прав и работы учреждений культуры во время пандемии, общественного контроля в местах заключения и много другого.

Впервые за всю историю форума 39 лауреатов конкурса «Мой проект-моей стране!» презентовали свои проекты в формате открытого онлайн-питчинга. Авторы лучших проектов кратко рассказали о своих инициативах и ответили на вопросы экспертов. Награждение победителей прошло также в онлайн-формате. Победителей поздравила Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева: «Сердечное спасибо всем вам, всем неравнодушным, всем, кто хочет сделать нашу жизнь лучше, старается говорить о том, что важно, старается помогать ближнему».

Ярким финалом церемонии награждения стало выступление Дианы Гурцкая, заслуженной артистки РФ и председателя Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик.

Общественная палата Российской Федерации приглашает всех граждан, кто проявил интерес к форуму, принять участие в опросе, который проводится в рамках подготовки Ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества.

Форум «Сообщество» — открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества, проводится Общественной палатой Российской Федерации с 2015 года. Основная цель - выявление состояния развития гражданского общества и социально ориентированных практик в регионах, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, выявление и распространение наиболее успешных практик.