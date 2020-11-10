Прекращение войны в Нагорном Карабахе: Пашинян сообщил о подписании с Путиным и Алиевым заявления

Россия, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Фото: REUTERS

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас", - такое сообщение премьер Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в соцсетях.

Пашинян известил, что «подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00».

При этом премьер Армении признал, что «текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа»

Как говорит армянский руководитель, это решение «я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признания людей, которые лучше всего обладают ситуацией». Также Пашинян сообщил - он исходит из убеждения, «что это лучшее решение в сложившейся ситуации».

Однако более подробные детали и условия заявления о прекращении войны премьер Армении не раскрывает. И лишь обещает, что «в ближайшие дни я напишу об этом сообщение».

Как считает Пашинян, «это не победа, но поражения нет, пока не узнаешь сам».

Заканчивает свое сообщение премьер Армении словами: «Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, генералами, волонтерами, которые защищали родину своей жизнью. Спасли Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха, - ред.).

"Мы боролись до конца. Арцах стоит", - заключает Пашинян.

Напомним, что это заявление премьер Армении сделал после того, как власти Нагорного Карабаха признали, что утратили контроль над ключевым городом региона Шуша. А вечером того же дня Минобороны России сообщил о сбитом российском вертолете над территорией Армении. Баку признал, что этот вертолет по ошибке сбила азербайджанская сторона и принес извинения Москве, а так же заверения в готовности к расследованию инцидента и выплате компенсаций.

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