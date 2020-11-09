Азербайджан признал, что сбил российский вертолет. Что известно

Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий Фото: REUTERS

Над Арменией сбит российский боевой вертолет. Об этом официально сообщает Минобороны России.

"9 ноября около 17.30 по московскому времени при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования. Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету", - сообщили "Комсомольской правде" в Минобороны России.

Над Арменией сбит российский боевой вертолет. Фото: МЧС Армении

- Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий, - сообщил подробности официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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МИД Азербайджана заявил, что сбил российский вертолет Ми-24 по ошибке

Баку признал, что вертолет был сбит азербайджанской стороной. Вот что говорится в заявлении МИД:

"Полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

Полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

Вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны".

В Баку также выразили соболезнования семьям погибших летчиков и сообщили о готовности выплатить компенсацию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отметим, что в Москве продолжают призывать стороны к прекращению вооруженного конфликта и ищут способы его разрешения.

В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности. Фото: МЧС Армении

"Мы очень четко характеризовали наш подход к нагорно-карабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счет. Я могу лишь переподтвердить еще раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения, урегулирования этого кризиса, и мы как раз стремимся и призываем стороны к скорейшему прекращению боевых действий", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, бои с применением артиллерии и авиации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Ереван и Баку ежедневно обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая Степанакерт.

Армения объявила военное положение, всеобщую мобилизацию, но не смогла удержать от наступления старейшую столицу Нагорного Карабаха Шушу. Бои идут уже под Степанакертом.

Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Пока все три попытки дипломатов создать условия для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Баку и Ереван сорвали.

"Решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха заключается в том, чтобы найти баланс интересов Азербайджана и Армении. В чем или где долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны - как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы армянского народа", - заявил во время выступления на форуме "ВТБ капитал "Россия зовет" президент России Владимир Путин.

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