Опубликована деловая программа форума «Сильные идеи для нового времени»

В рамках трехдневной программы Форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, состоятся сессии по семи тематическим направлениям: «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка», «Новые идеи для бизнеса». К участию приглашены авторы наиболее перспективных идей, представители региональной и федеральной власти, блогеры и лидеры мнений, представители крупного бизнеса и НКО, руководители государственных компаний, члены Наблюдательного совета АСИ.

В частности, участие в работе сессий примут первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, генеральный директор, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы»; специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова, руководители субъектов Российской Федерации: главы Иркутской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской Самарской, Сахалинской, Ульяновской областей, Пермского края, мэр Москвы Сергей Собянин и другие; президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор и председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и другие.

- Форум будет чрезвычайно масштабным – по географии участников, количеству прорывных идей, насыщенности деловой программы в онлайн и офлайн форматах, а также по уровню представленности делового, научного и экспертного сообществ, институтов развития, малого и среднего бизнеса, федеральной и региональной власти. На повестке – развитие страны от вопросов поддержки молодежи до развития технологической сферы, от мировых вопросов борьбы с пандемией до городского благоустройства. Уверен, это уникальное объединение усилий, компетенций, инвестиций послужит скорейшему достижению национальных целей во всех отраслях экономики и общественной жизни, - отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Форума «Сильные идеи для нового времени» Антон Кобяков.

Программа форума «Сильные идеи для нового времени» включает пленарное заседание, дискуссии по вышеуказанным направлениям, презентации идей, прошедших отбор на крауд-платформе idea.asi.ru. Напомним, организаторы форума приняли решение сформировать итоговый список идей из большего количества предложений, чем предполагалось изначально. В связи с высокой общественной значимостью и большим потенциалом реализации в топ-лист выбрано 300 идей вместо 100. В очных мероприятиях форума примут участие сто человек, чьи идеи входят одновременно в несколько групп.

В ходе дискуссий Форума обсудят вызовы, ставшие актуальными для России и мира в 2020 году, и возможные способы решения вызванных ими проблем. В частности, стратегии для поиска баланса между сохранением экономики и борьбой с пандемией COVID-19, развитие технологического сотрудничества России с другими странами и драйверы технологического развития в регионах, изменения на рынке труда, работу системы социального обеспечения и социальную ответственность в эпоху пандемии, развитие молодежного предпринимательства и креативной экономики.

Кроме того, в рамках Форума будут подведены итоги регионального этапа отбора сильных идей. Основной фокус сессии - сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, вузов и субъектов РФ по поддержке и реализации отобранных в регионах идей. Участники представят финальные данные по идеям, которые были приняты к реализации в регионах, а также запросы регионов на поддержку идей со стороны федеральных органов исполнительной власти, ВЭБ.РФ, АСИ.

Подробнее с программой Форума «Сильные идеи для нового времени» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Как отмечалось ранее, Форум пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате с учетом эпидемиологических рисков. Основные мероприятия запланированы в Москве, регионы смогут участвовать в режиме онлайн: связь и общение экспертов, авторов идей, представителей органов власти будет организована посредством видеоконференцсвязи.