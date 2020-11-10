В Карабахе будут только российские миротворцы

В Нагорный Карабах едут российские миротворцы. Фото: REUTERS

«Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, - о миротворческих силах. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поставив точку в обсуждениях о будущей конфигурации «голубых касок» в зоне конфликта.

Во вторник утром появились слухи, что наравне с российскими военными, которые уже входят на территорию Нагорного Карабаха, режим прекращения огня будут обеспечивать и турецкие миротворцы. Ранее американцами высказывалась идея размещения в Арцахе (так армяне называют Карабах, - ред) скандинавского контингента. Однако, как заявили в Кремле, нынешнее соглашение – трехстороннее. И ни США, ни Франция, ни Турция в его разработке не участвовали. В документе нет ни одного упоминания о турецких военных.

Анкара, как бы она не отнекивалась, является участником этого конфликта. Ее офицеры осуществляли оперативное планирование наступления, бойцы ее спецназа присутствовали на поле боя в качестве советников, Турция перебрасывала в «горячую точку» подконтрольных ей боевиков из Сирии… То есть фактически она – сторона конфликта, в отличие от России, которая все это время выдерживала строгий нейтралитет. И смогла сохранить отношения как с официальным Ереваном, так и с Баку.

Поэтому Москва имеет не только юридическое, но и моральное право размещать свой миротворческий контингент в непризнанной республике. Демонстрируя тем самым свое влияние в регионе. Тем временем, на территории Азербайджана может быть создан мониторинговый центр, в котором в качестве наблюдателей могут присутствовать и турки. Однако речь об их миротворческой миссии на состоявшихся переговорах не шла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный текст заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе: о чем договорились Путин, Алиев и Пашинян

Стороны прекращают огонь с полуночи 10 ноября, в Карабах вводятся российские миротворцы. Опубликован полный текст заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе (подробности).

«Украли компьютер, часы, духи...»: Ереван бурлит, люди ворвались в резиденцию Пашиняна

Армяне начали искать виновника проигранной войны (подробности).