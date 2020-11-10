Президенты России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны в Карабахе

Война в Нагорном Карабахе завершена Фото: REUTERS

Президенты России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом в ночь на понедельник, 10 ноября, объявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа», - говорится в его сообщении.