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Президенты России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны в Карабахе

Об этом сообщил армянский премьер Никол Пашинян
Источник:kp.ru
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Война в Нагорном Карабахе завершена

Война в Нагорном Карабахе завершена

Фото: REUTERS

Президенты России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Об этом в ночь на понедельник, 10 ноября, объявил глава армянского правительства Никол Пашинян.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00. Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа», - говорится в его сообщении.

КАРТИНА ДНЯОбострение конфликта в Нагорном Карабахе

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