Сергей Кириенко расскажет о мерах государственной поддержки креативных индустрий

11 ноября в 10 часов в рамках деловой программы форума «Сильные идеи (Creative Business Forum) на тему «Потенциал креативных индустрий для России будущего». Организаторами дискуссии являются социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр».

Участники мероприятия обсудят существующие возможности для развития креативных индустрий в России и меры поддержки со стороны государства. Среди стоящих на повестке вопросов: возможно ли увеличить вклад креативных индустрий в экономику за счет кросс-отраслевого взаимодействия? Надо ли опираться на мировой опыт или вырабатывать собственный самоидентичный подход? Нужна ли международная экспертная комиссия для развития креативных индустрий России?

Готовность бизнеса, власти и творческого сообщества совместно развивать креативные индустрии в России подчеркивается самим составом участников сессии. Среди них: первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев, генеральный директор ЗАО «Национальная медиа группа» Ольга Паскина, президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов и другие. Модератором сессии выступит генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки.

- В России уже происходят фундаментальные изменения в отношении к креативным индустриям. Так, например, по линии Фонда президентских грантов за последние годы поддержано более 3000 проектов, которые можно отнести к креативным индустриям, а сумма поддержки составила около 8 млрд рублей. Для IT-компаний введены налоговые льготы, арт-кластер «Таврида» создаёт около 20 резиденций в регионах России. Всё больше глав регионов хорошо понимают, что вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями. Важно, чтобы лидеры творческих сообществ в первую очередь сами сформулировали, что необходимо со стороны государства для обеспечения устойчивого развития креативных индустрий. В том числе – сами предложили государству правила, по которым эти индустрии будут функционировать, – заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте форума «Сильные идеи для нового времени», а также на сайте Фонда Росконгресс и его странице в Facebook.

Впервые Creative Business Forum состоялся в сентябре 2020 года в рамках первой Российской креативной недели в Москве. Масштабное событие объединило представителей всех 14 креативных индустрий по международной классификации. Организаторами «Российской креативной недели» стали социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр» при поддержке Фонда президентских грантов.