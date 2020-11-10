Пей да дело разумей: на удаленке работников будут увольнять за два дня молчания

Переход работника на дистанционную работу - не повод для снижения оплаты. При сохранении прежних норм труда Фото: Иван МАКЕЕВ

Закон о дистанционной работе проходит очередной этап доработки. Документ могут принять во втором и третьем чтении уже к концу года, а с 1 января 2021-го он вступит в силу. В законопроекте есть три самых значимых блока поправок. Каждый из них по просьбе kp.ru оценил генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

1. Переход работника на дистанционную работу - не повод для снижения оплаты. При сохранении прежних норм труда.

- К сожалению, это не гарантирует сохранение зарплаты, - комментирует Сергей Храмов. – По Трудовому кодексу зарплата складывается не только из оклада, но и премий и других стимулирующих выплат. Так что не самые добросовестные работодатели будут сохранять фиксированную часть, а премию уменьшать. Считаю, что формулировка должна выглядеть так: «с сохранением всей зарплаты с учетом премий и стимулирующих выплат».

2. Наниматель обязан обеспечивать работников на удаленке необходимым оборудованием, программным обеспечением и средствами защиты информации.

- Это совершенно стандартная вещь. Перевести на удаленную работу человека, у которого нет мощного компьютера, весьма сложно, - отмечает Храмов. - Но установка техники не должна обернуться установлением контроля за человеком в его квартире. Камеры, счетчики, записывающие устройства недопустимы.

По словам эксперта, наглеть и доводить до абсурда эту поправку со стороны работника также не следует.

- Можно ведь заявить, что для удаленной работы нужна отдельная комната, чтобы детишки не бегали, - приводит пример инспектор труда. - Кстати, при советской власти существовала норма, что кандидат наук имеет право на отдельный кабинет. И при выдаче жилплощади это учитывали. Ему давались лишние 13 метров. Есть смысл пункт об оборудовании, порядке предоставления и его размере детально прописать в коллективном договоре.

3. Если в рабочее время удаленный работник не выходит на связь без уважительной причины более двух рабочих дней подряд, трудовой договор может быть расторгнут.

- В принципе, вполне обоснованно, что невыход на связь приравнивается к прогулу, - уверен Храмов. - Но должно быть детально прописано понятие «уважительная причина». У человека может отсутствовать интернет, мобильная связь, могут быть перебои, не зависящие от работника.

Что касается увольнения за пьянку, инспектор труда подтвердил, что оно по-прежнему невозможно на удаленке.

- Есть такие строчки из басни Крылова: «По мне уж лучше пей, да дело разумей». Да, пьянство вообще плохо. Но если на продуктивности не сказывается, это не проблема работника и работодателя, - считает Храмов.

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Хочу полностью работать дистанционно — 24%

Хочу работать частично удаленно, частично в офисе — 63%.

(По данным опроса Head Hunter).

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