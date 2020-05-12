Чем рабочие дни отличаются от нерабочих, какой должна быть зарплата и могут ли уволить за пьянку на удаленке

Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный из-за эпидемии коронавируса, завершен. Что изменилось для людей, как действовать и на что рассчитывать? «Комсомолка» задала эти вопросы генеральному инспектору труда Союза профсоюзов России Сергею Храмову и руководителю правового департамента Конфедерации труда России, члена Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олегу Бабичу.

1. Чем рабочие дни сейчас отличаются от нерабочих? Что изменилось для людей?

Сергей Храмов: В связи с тем, что президент отменил ограничительные меры, но окончательное решение за властями регионов, поэтому нужно ждать известий от своих работодателей. Скажут выходить на работу - выходить, не скажут — не выходить.

Олег Бабич: Президент отменил единый нерабочий режим. При этом в каждом субъекте губернаторы самостоятельно решают вопрос о продлении нерабочего периода. Также власти регионов определяют, какие предприятия продолжают находиться на самоизоляции. В соответствие с указом, у работников организаций, деятельность которых приостановлена или ограничена, заработная плата сохраняется в полном объеме. Работники тех организаций, действительность которых не приостановлена, выходят на работу и получают зарплату. За исключением людей старше 65 лет.

2. Как узнать могу ли я выходить на работу? Самому связываться с работодателем или ждать, когда свяжется он?

Сергей Храмов: Работник должен быть извещен о том, что период рабочих дней закончился. Это функция работодателя. Он должен найти способ известить работников о выходе на работу. Каким способом? На дворе XXI век. Работник, конечно, тоже может звонить, но в случае, если предприятие большое, большой вопрос куда именно. Работодатель заинтересован в выходе сотрудников, так что в его интересах сообщить сотруднику о необходимости приступить к работе. Если же работник не получит соответствующего указания и на работу не выйдет, то прогулом это считаться никак не сможет.

Олег Бабич: Если деятельность организации была приостановлена, организация должна была издать соответствующий приказ с указанием периода, и ознакомить с ним работника. Если этот период заканчивается, работник должен выйти на работу. Если все это делалось в устном порядке, то работодатель должен таким же образом сообщить работнику, выходить или нет. Работодатель сам заинтересован в том, чтобы довести работников то, что нужно приступить к работе.

3. Как быть, если работодатель, которому позволено возобновить деятельность, не сообщает о выходе на работу, так как он решил закрыть бизнес?

Сергей Храмов: Если работник догадывается, что его могут не позвать, лучше выйти на работу, доложить что пришел, зафиксировать с помощью фото, видео или иных способов. Период нерабочих дней в связи с повышенной готовностью определялся ст. 157, ч.2 ТК, который определяет порядок оплаты простоя, не связанного с виной работодателя или работника, то есть по независящим от сторон обстоятельствам. В таком случае выплачивается зарплата не ниже 2/3 от оклада или тарифной ставки работника.

Работник должен быть извещен о том, что период рабочих дней закончился. Это функция работодателяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В случае, если нерабочий период отменен, а предприятие может, но не возобновляет работу, это уже будет считаться простоем по вине работодателя - ст 157, ч.2 ТК. А работодатель в отличие от работника несет предпринимательский риск. Зарплата будет идти не из расчета оклада, а из расчета средней заработной платы, рассчитанной по предыдущему году с учетом всех премий и доплат. Фиксация факта прихода на работу поможет в суде.

4. Я владелец бизнеса и решил возобновить работу. Могут ли меня оштрафовать власти?

Сергей Храмов: Если властями региона работать не разрешено, оштрафовать могут. Перед тем, как открыться, владелец бизнеса связывается с соответствующим органом регионального руководства и выясняет, может ли он возобновить работу.

Олег Бабич: Если есть основания, оштрафовать могут. Штрафы для юрлиц приличные. Есть даже уголовная ответственность, если в результате подобных действий кто-то из работников заразится. Другое дело, любой штраф и обоснованность можно обжаловать в суде. Но чтобы не нарываться, любой ответственный работодатель должен посоветоваться со специалистами, связаться с профильным ведомством региона и узнать, можно ли возобновлять работу. Шансов нарваться не так много, если действовать по уму.

5. Период нерабочих дней завершен, но режим повышенной готовности никто не отменял. Что делать работнику, если он видит, что не все меры безопасности соблюдаются?

Сергей Храмов: Возобновление работы согласно документам Роспортебнадзора предполагает проведение обязательных тестов для работников, соблюдение социальной дистанции, разбивку по сменам, снижение количества одновременно работающих, обеспечение масками, перчатками и прочее. Это обязанность работодателя. Если работник видит, что меры безопасности не соблюдаются, ему, например, не дают маску, он видит, что не проводится дезинфекция и прочее, он открывает ст. 219 ТК, которая дает ему право отказаться от выполнения работ в условиях, опасных для жизни и здоровья. Работник может воспользоваться этим правом и при этом получить 100% зарплаты.

6. Можно ли остаться на удаленной работе, если начальник требует выйти в офис?

Сергей Храмов: Удаленная работа регулируется Трудовым Кодексом. Для этого необходимо заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору о переходе на дистанционную работу. Если такое есть, то действовать нужно по этому соглашению, согласно его периоду действия. И если начальник даст команду о выходе, то нужно выходить. А дальше читать ст. 219 и рекомендации Роспотребнадзора.

Олег Бабич: Режим работы определяет работодатель. Но есть так называемые категории риска: люди возрастом от 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания из перечня. Работодатель не имеет права вытаскивать их в офис. Они могут настаивать на том, чтобы остаться на удаленной работе. Остаться дома можно и через оформление больничного. О категориях риска сказано и в указе президента, и в решениях каждого субъекта, и в распоряжении Роспотребназдора.

Удаленная работа регулируется Трудовым Кодексом. Для этого необходимо заключить соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договоруФото: Олег ЗОЛОТО

7. Компания сокращала зарплаты на время карантина. Должна ли она теперь вернуть их на прежний уровень?

Сергей Храмов: Работодатели не сокращали зарплату формально. К примеру, у работника оклад 30 тысяч рублей, и столько же он получает в виде премии, доплат и т.д. Для того, чтобы людей не увольнять, премии убирают, оставляя 2/3 оклада. Когда предприятие возвращается к работе, прежняя зарплата должна вернуться. Есть очень важная ст. 163, которая обязывает работодателя обеспечить работнику полную норму выработки, которая предполагает зарплату, за которую положена премия.

При этом в ряде отраслей ситуация иная. Мне жаловались пилоты, которые по трудовому договору имеют зарплату 30 тысяч рублей, а реально получают 200 тысяч рублей за налет. Когда он не летают, то получают 2/3, то есть 20 тысяч рублей. При этом летать не запрещено, но пассажиров нет. А турфирма, которая из-за закрытия границ объявит простой, должна выплачивать 2/3 оклада. И то же самое у тех, кто организует массовые мероприятия, которые сейчас запрещены.

Олег Бабич: Если были выпущены приказы о сокращении заработной платы, можно только догадываться, какие у них были основания. Если издавались приказы по зарплатам, связанные с введением ограничительных мер, то надо будет эти приказы отменять и издавать новые. Но у каждого предприятия свой уникальный случай. Надо смотреть какая отрасль, чем занимается. Вернутся ли зарплаты на прежний уровень — большой вопрос. Если организация не работала, а теперь стала работать, то работник вправе рассчитывать на оплату труда в полном объеме. Работник должен получить то, что он заработал, это предполагает закон.

Если человек работал удаленно, то у него вообще ничего не должно было поменяться. Он выполняет те же самые функции, просто не в офисе, а у себя дома. Удаленность — это режим работы. На объемах работы и функциональных обязанностях удаленка никак не сказывается. Удаленный работник должен был получать зарплату в полной мере. Если этого не происходило, это предмет для рассмотрения трудовой инспекции и прокуратуры. Другое дело, что сейчас прокуратура и госинспекция нередко закрывает на это глаза и не рассматривает такие дела.

8. Положено ли что-то в случае, если человек по просьбе работодателя уходил в отпуск без содержания?

Сергей Храмов: Не надо было уходить в отпуск без содержания. Если ушел, то дальше можно просить какие-то дополнительные выплаты чисто на добровольных основах, мол, я входил в ваше положение, а теперь вы войдите в мое.

9. Могут на удаленке уволить за пьянку или прогулы?

Олег Бабич: А как этот факт установить? Увольнение за нахождение в пьяном виде на рабочем месте предусматривает обязательное установление факта опьянения. Минздрав предусмотрел, что для этого потребуются пробы выдыхаемого воздуха, анализ крови и мочи. Делается это в специализированных медицинских центрах с соответствующей лицензией. Теоретически можно допустить, что гражданин на удаленке в рабочий день запил, начал буянить. Соседи вызвали наряд полиции, который установил факт алкогольного опьянения и сообщил об этом на работу. Но с условием, что это происходило в рабочее время. Хоть на удаленке рабочее время понятие растяжимое, формально это с 9 до 17 часов. Такая же ситуация и с прогулами. Как установить, что человек не явился? Уволить за прогулы или пьянку на удаленке практически нереально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778489" frameborder="0"></iframe> Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и всех отраслей экономики завершается.

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