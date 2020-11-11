Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 11 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Российские миротворцы заходят в самолет Ил-76 на аэродроме Ульяновска перед вылетом в Нагорных Карабах. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

ЛИЧНОЕ ПИСЬМО СКОРБИ

В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции.

"На Центральном командном пункте Министерства обороны состоялась встреча между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Министром Национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром. На встрече обсуждались вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военного сотрудничества", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

Кроме того, стало известно, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

"Глубоко опечален известием о трагическом инциденте Ми-24, который совершил полет в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, где вертолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации прежде не были замечены, в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения. Приносим извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. От имени личного состава Азербайджанской Армии и от себя лично хочу выразить искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших членов экипажа и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Вместе с Вами скорбим по поводу произошедшей трагедии", - говорится в письме.

АРМЕНИЯ ВСТРЕЧАЕТ МИРОТВОРЦЕВ

Сайт Минобороны Армении сообщает, что "11 ноября министр обороны Армении Давид Тоноян принял командующего миротворческим контингентом России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, прибывшего в зону нагорно-карабахского конфликта для контроля режима прекращения огня".

"Министр обороны Давид Тоноян поблагодарил за оперативное формирование миссии российского миротворческого контингента и выразил готовность оказать всестороннюю помощь в ходе миссии. Были обсуждены вопросы, связанные с организацией и осуществлением миротворческой группой миссии", - сообщает сайт военного ведомства.

Впервые Минобороны Армении публикует видео и другие материалы с сайта Минобороны России. В них подробно рассказывается о том, как Национальный центр управления обороной России выполняет полный комплекс мероприятий по управлению и контролю переброски, развертывания миротворческого контингента России в районах выполнения задач в Нагорном Карабахе.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

В Ереван армянская оппозиционная партия "Дашнакцутюн" объявила о создании комитета национального спасения и потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Демонстрации под продолжаются уже сутки, митингующие кричат "Никол-предатель".

Волнения начались после того, как 10 ноября 2020 г. в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня.

"Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которая имеет опыт службы в Сирии. Общая численность – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров БТР-82А, 380 единиц автомобильной и специальной техники типа "Тигр" и "Тайфун". Для обеспечения выполнения миротворческих задач используется армейская авиация и комплексы с беспилотными летательными аппаратами. В районе проведения операции также будут выполнять задачи подразделения военной полиции", - сообщает Минобороны России.

В сети появились ссылки на заявления лидера Турции Тайипа Эрдогана, который говорит, что "Турция и Россия подписали протокол о совместном центре в Карабахе".

Отметим, что ранее об этом также заявлял Ильхам Алиев.

Однако трудности перевода разъяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что обсуждений о совместных миротворческих силах России и Турции на территории Карабаха никогда не велось, и российская сторона будет взаимодействовать с Турцией исключительно через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Очевидно, что речь на переговорах с Турцией шла о Центре по контролю за прекращением огня, который находится в Баку.

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