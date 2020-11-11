2 триллиона на 10 лет: президент «Норникеля» рассказал о программе развития Норильска

В 2020 году завершается действие четырёхстороннего соглашения между компанией «Норникель», Правительством РФ, Красноярским краем и Норильском. 10-летняя программа развития города была успешно реализована, считает президент компании «Норникель» Владимир Потанин, а это значит, что настало время подводить итоги и наметить новую «дорожную карту» на 10 лет.

«Судьбы города и комбината настолько переплелись, что, когда мы говорим о развитии города, мы говорим, прежде всего, о том, какие планы у компании», – отметил Владимир Потанин в интервью для ТК «Северный город». – «Поэтому то, что у нас вступает в действие программа инвестиций, предусматривающая более двух триллионов рублей вложений в развитие, модернизацию предприятия, это предопределит, на мой взгляд, и развитие всего района в целом, повлияет не только на наших работников, но и на жителей города».

Владимир Потанин. Фото: Евгений Тумашов

В рамках этой суммы 250 миллиардов рублей предусмотрено для решения проблем с чистым воздухом, улавливанием серы на Надеждинском комбинате и Медном заводе, ещё 100 миллиардов планируется вложить в промышленную безопасность, которая включит в себя весь комплекс мероприятий от безопасности и условий труда до экологических вопросов.

В результате прошлого соглашения в городе было построено три детских сада (два из которых – на деньги компании, это миллиард рублей). Также в городе появились физкультурно-оздоровительный комплекс, арена с самым северным в мире аквапарком, были реализованы мероприятия по ремонтным работам в области коммунальной системы города.

По программе переселения 7 700 семей переехали на материк, на это потрачено более 8,5 млрд рублей.

«Мы считаем, что необходимо продолжить эту программу. Причем компания, не дожидаясь заключения нового соглашения, выделила на следующий год 860 млн рублей для её продолжения», – рассказал президент «Норникеля». – «Необходимо также включить программу реновации жилья. По нашим предварительным оценкам эта программа будет достаточно дорогостоящей, более 80 млрд рублей понадобится для ее реализации. И на заседании Арктического совета под председательством вице-премьера Трутнева мы подтвердили свою готовность половину этой программы взять на себя и финансировать».

Для реализации программы реновации компания уже выделила городу средства для проведения проектных и других работ в 2021 году, добавил Владимир Потанин.

Помимо улучшения жилищных условий, компания уделяет особое внимание качеству медицинского обслуживания в городе. В 2020 году на производстве были обновлены фельдшерские пункты, стартовал запуск в эксплуатацию новых центров медицинского обслуживания, за 2-3 года их количество планируется увеличить до четырех. Будет продолжаться закупка современного обслуживания, также президент «Норникеля» выразил надежду на то, что обновление медицинской инфраструктуры привлечет в регион десятки медицинских работников для повышения кадрового потенциала этих центров.

Также компания заключила соглашение с организациями, представляющими коренные малочисленные народы севера, общий объём финансирования по программе поддержки этих народов до 2024 года составит 2 миллиарда рублей. Кроме того, компания планирует поддерживать дошкольные учреждения, Норильский индустриальный институт (при содействии Сибирского отделения РАН), создать Центр компетенции по изучению Арктики.

«Это большая программа, которая, мы надеемся, будет поддержана и Правительством, и краем», – сказал Владимир Потанин. – «Те обязательства, которые компания готова на себя принять в рамках этого соглашения, должны сопровождаться встречной поддержкой со стороны государственных органов. Нужно вернуться к вопросу справедливого распределения бюджетных отчислений, которые из Норильска идут в край. Исторически цифра тех средств, которые оставались в распоряжении Норильска, была около 20%, но за последние годы она «скукожилась» до 5%. Понятно, что те проблемы, которые город сейчас испытывает, связаны в том числе и с этим, явно недостаточным финансированием. Поэтому мы намерены вернуться к вопросу о более серьезном перераспределении налогов в пользу Норильска».

Потанин также прокомментировал выборы главы Норильска, которые должны состояться в ближайшем будущем: «Норильском должен управлять человек, который способен реализовать эту огромную программу. А клановые предпочтения, мне кажется, здесь уступают содержательному вопросу. Это все нужно для норильчан, для горожан, для работников компании. Поэтому это должен быть человек, который убедительно объяснит, что он это сможет сделать. Ему и должны норильчане доверить этот пост».

Президент «Норникеля» отметил, что и без соглашения компания готова выполнять свои социальные обязательства перед городом. Улучшение корпоративной и городской медицины Потанин назвал «скорее односторонним обязательством» компании. Также «Норникель» продолжит участвовать и в программах переселения и реновации: «Это необычная ситуация, когда компания вкладывается в такого рода программы. Но «Норникель» – это публичная компания, в которой более 100 тысяч физических лиц акционеров. И чтобы ее деятельность была социально приемлемой, она должна вносить свой вклад в решение вопросов, которые традиционно находятся в ведении государства. Бизнес в каком-то смысле должен заслужить свое право на существование. Платить налоги, создавать рабочие места и быть прибыльным уже недостаточно, чтобы быть хорошим бизнесом. Это нигде не прописано, но это современное требование жизни. Отсюда и большие расходы на благотворительность, которые из года в год растут», – добавил Потанин.

В 2020 году «Норникель» выделит на программы социальной поддержки более 30 млрд рублей. Еще 20 млрд компания выделила на борьбу с пандемией коронавируса. Значительная часть этих средств уже освоена, в том числе на эти деньги закуплены средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование, лаборатория по тестирования и тесты на COVID-19.