Вопрос дня: А у вас есть рецепт, как отодвинуть старость? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, чемпионка-конькобежка, 48 лет:

- Мы из-за этого закона (о продлении возраста молодежи. - Ред.) сломали кучу копий. Разные трактовки обсуждали. И до 32 лет, и до 35. Мне пишут в соцсетях, что к 35 годам многие созревают для создания семьи. Мое личное ощущение, что мне 18, но, увы, воспользоваться программами поддержки молодежи не могу. Может, эликсир молодости придумают наконец...

Николай СВАНИДЗЕ, историк и ведущий, 65 лет:

- Мне-то до сих пор кажется, что я юнец. И сильно удивляюсь, что не удается ухаживать за девушками лет 20. Но смотрю в зеркало - и настигает сильное разочарование. Человек в какой-то момент должен себе дать отчет, что нужно соответствовать паспортному возрасту. Я зарядку делаю, но мне все-таки 65: если не приседать и не поднимать гантельки, то скрипеть начнешь и по лестнице не поднимешься.

Олег СИРОТА, сыровар, 32 года:

- Я, наверное, уже выгляжу на 45. Хотя мне-то казалось, что молодость длится до 30. Я вот решил спортом заняться - на велике гоняю и пешком 10 км хожу на ферму и обратно. Всем рекомендую доить коров. Это руки развивает. И мой личный рецепт для хорошей кожи - сыворотка молочная.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы», 72 года:

- У меня есть товарищи, которые в 70 лет такое делают, что 20-летние в штаны накладывают от страха... Мой рецепт: не пить, не курить, помногу бывать на воздухе и заниматься теми упражнениями, которые позволяет здоровье. И я гуляю с собакой минимум полтора часа в день. Поддерживаю свою физическую форму, как бы тяжело это ни было.

Сергей ШУБЕНКОВ, легкоатлет, чемпион мира и Европы, 30 лет:

- В 25 лет человек заканчивает свое формирование. Вкусы меняются, но глобально в жизни уже остаешься какой есть. Ко мне выражение «поддерживает форму» не относится. Профессиональные нагрузки каждый день вредны. Они скорее старят. Артроз в моих коленях на уровне 70-летнего. В том числе и потому я сейчас на курорте Белокуриха на Алтае.

Полина КИРОВА, директор по развитию «Рыбсети», 32 года:

- Согласна с «продлением молодости» до 35. Молодость длится, пока она есть в душе. Смотрю на своих бабушек и дедушек - они молоды до сих пор. Дед-профессор в свои 83 года преподает в институте удаленно. Старость - это когда ты уже ничего не можешь и не хочешь...