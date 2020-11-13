Уволивший мэра Риги латвийский министр подал в отставку из-за обвинения в коррупции

Бывший мэр Риги Нил Ушаков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр регионального развития Латвии Юрис Пуце подал в отставку. Глава латвийского кабмина Кришьян Каренс сообщил, что удовлетворил просьбу министра и предложил выдвинуть кандидатов на освободившееся кресло.

Пуце известен тем, что весной прошлого года отстранил от работы мэра Риги Нила Ушакова, обвинив его в нарушении законов и неисполнении обязательств. Основной причиной для увольнения Ушакова стало подозрение, что окружение мэра замешано в коррупционных схемах R gas satiksme.

Именно об это муниципальное предприятие споткнулся и сам министр: Марис Мичеревскис, один из депутатов Рижской думы, обнародовал требование министра достать ему пропуск на автостоянку R gas satiksme. В подтверждение своих слов депутат опубликовал скрин переписки с министром:

– Слушай, у тебя будет одно задание от меня в Рижской думе лично! Ты должен будешь все же взять пропуск Rigas satiksme для авто.

Примечательно, что ранее сам Мичеревскис лишился должности советника министра после того, как вышел из возглавляемой им партии из-за несогласия с ее закулисными играми по защите «плохо работающей» главы Минздрава Илзе Винькеле.

Юрис Пуце, теперь уже бывший министр экологии и регионального развития Латвии, отпираться от незаконной добычи пропуска не стал. Правда, он утверждал, что общение с Мичеревскисом носило шутливый характер.

После подачи прошения об отставке Пуце заявил:

– Мне стыдно из-за того, что я совершил. Я прошу прощения у народа Латвии и у своих товарищей по партии. Я ввел их в заблуждение. Нельзя допустить подрыва народного доверия, тем более – в это нелегкое время борьбы с коронавирусной инфекцией.