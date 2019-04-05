"За неисполнение обязательств": Нила Ушакова отстранили от должности мэра Риги

Нила Ушакова сняли с поста мэра столицы Латвии. Решение об отстранении главы администрации Риги принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.

"В соответствии с законом "О самоуправлении" отстраняю Нила Ушаков от занимаемой должности председателя Рижской думы", - говорится в опубликованном распоряжении министра на сайте официального издания "Latvijas V stnesis".

В пояснении говорится, что мэр обвиняется в использовании бюджетных средств не по назначению в 2017 году. В частности, он нарушил положения закона об управлении в качестве представителя держателя акций Рижского дорожного капитала, закон о бухгалтерском учете в качестве представителя владельца части Riga Traffic Capital, а также не выполнил должным образом обязанности представителя акционера Riga Traffic Capital.

Нил Ушаков является мэром Риги с 2009 годаФото: REUTERS

Отметим, что месяц назад Ушаков написал на своей странице в Facebook, что собирается возглавить список партии «Согласие» на выборах Европарламента. Он заявил, что против его партии ведется война.

"Все годы, сколько существует наша партия. Все годы, сколько я сам работаю в политике. Вокруг нас рисуют красные линии. Унижают и оскорбляют наших избирателей....Идет война против «Согласия». Все годы, сколько существует наша партия. Все годы, сколько я сам работаю в политике. Вокруг нас рисуют красные линии. Унижают и оскорбляют наших избирателей", - написал он.

В течение 30 дней после обнародования распоряжения об отстранении от должности его можно обжаловать в суде.

Напомним, 30 января этого года в СМИ появилась информация о том, что глава Риги Нил Ушаков задержан по делу о коррупции. Якобы его уже везут в суд, откуда он отправится в следственный изолятор. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности. Однако в кабинете Ушакова действительно провели обыски с изъятием документов. Сам мэр также заверил, что никто его не задерживал и в отставку он уходить не собирается.

Ушакову не предъявили никаких обвинений. Однако латвийские власти все равно призвали его уйти в отставку. На что политик ответил, что его совесть чиста и что никуда уходить он не собирается. А 11 февраля стало известно, что Нил Ушаков сохранил пост мэра латвийской столицы. Такое решение было принято на заседании Рижской думы.

БИОГРАФИЯ

Нил Валерьевич Ушаков родился 8 июня 1976 года. В 1999 году получил степень бакалавра экономики в Латвийском университете, через три года окончил Южно-датский университет. С 1998 по 2005 год был продюсером Балтийского отделения российского телеканала НТВ, корреспондентом Службы новостей Латвийского общественного телевидения LTV, редактором различных СМИ. В 2005 году вступил в Партию народного согласия. 1 июля 2009 года был избран мэром Риги. Переизбирался на эту должность в 2013 и 2017 годах.

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