В России вырос спрос на чиновников, а безработных домработниц все больше

У домработниц и всех, кто трудится в сфере домашнего персонала, настоящая черная полоса Фото: Shutterstock

Вторая волна пандемии уже оказывает свое влияние на рынок труда. В сравнении с сентябрем, число вакансий в октябре выросло всего на 1%, а на одно место приходилось 6 активных резюме, выяснили в hh.ru.

Вместе с тем в ноябре складывается более благоприятная обстановка для тех, кто ищет работу на госслужбе — спрос на чиновников увеличился (+0,5%). Также стало требоваться больше консультантов (+1%), логистов (+0,5%) и юристов (+0,4%).

А вот у домработниц и всех, кто трудится в сфере домашнего персонала, настоящая черная полоса. В их услугах нуждается все меньше нанимателей (-4,7%). Те же проблемы у работников в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (-3,9%), сотрудников спортклубов и салонов красоты (-3,7%), деятелей в сфере науки и образования (-3,3%), также упал спрос на специалистов в строительстве и недвижимости (-2,9%).

Топ 10 самых высокооплачиваемых вакансий в России в ноябре*

1. Исполнительный директор (Москва) - от 600 тыс. до 800 тыс. руб. на руки;

2. Руководитель проекта ММА online (Москва) — от 500 тыс. руб. до вычета налогов;

3. Директор промышленного предприятия (Новосибирск) - до 450 тыс. руб. до вычета налогов;

4. Старший quant-исследователь (Москва) - от 350 тыс. руб. до вычета налогов;

5. Ведущий специалист отдела бухучета со знанием английского языка (Москва) - от 320 тыс. руб. до вычета налогов;

6. Технический руководитель/Техлид (Санкт-Петербург) - от 300 тыс. руб. на руки;

7. Машинист буровой установки (Норильск) - от 300 тыс. руб. на руки;

8. Генеральный продюсер шоу проекта (Москва) - от 300 тыс. руб. на руки;

9. Frontend-разработчик (Екатеринбург) - до 250 тыс. руб. на руки;

10. Менеджер digital проектов (Санкт-Петербург) - от 250 тыс. руб. на руки.

*По данным hh.ru.

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