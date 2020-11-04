Тихие убийцы семейного бюджета: 9 бесполезных привычек, которые съедают ползарплаты

Попробуйте подсчитать, сколько денег у вас уходит только на кофе «на вынос» в бумажных стаканчиках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хотите сэкономить, но вся месячная зарплата расползается непонятно куда? С помощью экспертов по личным финансам мы составили для вас список популярных трат, которые незаметно (ох уж этот маркетинг!) вытягивают деньги из вашего кармана — хотя на самом деле нужды в них совершенно нет.

1.Покупки в магазинах у дома

Да, они очень удобны. Всегда можно заскочить, если забыл купить пакет молока. Но, как утверждают эксперты, наценка в таких магазинчиках — примерно как в элитных торговых сетях типа «Азбуки вкуса». Только обычно мы этого не замечаем. Во-первых, потому что затариваемся там, как правило, на бегу. А во-вторых...

- Цены в таких магазинах кажутся небольшими, потому что в первую очередь мы видим плакаты с акциями и распродажами, а также рекламные каталоги с "сумасшедшими" скидками, - поясняет консультант по финансам Дмитрий Каплев.

Правда, как-то так чаще всего получается, что на этих плакатах продукты, которые нам (да и всем остальным) не нужны или очень быстро заканчиваются. Но в памяти остается: этот магазинчик — дешевый.

2. Перекусы по дороге

Попробуйте подсчитать, сколько денег у вас уходит только на кофе «на вынос» в бумажных стаканчиках. Эта сумма наверняка будет превышать в 4-5 раз затраты на городской транспорт — даже если вы сейчас не на удаленке, а каждый день ездите на работу.

Но одним кофе дело обычно не ограничивается. Забежав «на пять минут» в кафе или остановившись у кофейного киоска на улице, вы наверняка прикупите себе еще булочку, сэндвич или пару плюшек. Все это выглядит так аппетитно и хорошо пахнет — а вы голодны. В итоге на перекус уйдет сумма, на которую можно вполне полноценно пообедать, а если взять еду из дома с собой — то еще и поужинать.

3. Абонемент в фитнес, в который вы все равно не ходите

Но это же здоровый образ жизни! Надо укреплять организм иммунитет в эпоху коронавируса! Да, я уже пропустил(а) пару месяцев, но завтра обязательно пойду!

- Фитнес-залы - это пример того, как целая индустрия существует за счет того, что ТОЧНО известно, что ходить регулярно будет подавляющее меньшинство клиентов, - подсказывает Дмитрий Каплев.

Итак, будьте честны с собой и подсчитайте, сколько раз вы были в фитнесе за последний год. Если меньше 50 — вы определенно выбрасываете деньги на абонемент зря, он категорически не окупается.

Если вы решаете, нужен ли вам фитнес-центр, есть простой тест. Попробуйте для начала делать каждый день зарядку дома или заниматься с весом на спортивной площадке во дворе. Удается без особых пропусков — тогда вы и правда созрели для абонемента в фитнес.

Будьте честны с собой и подсчитайте, сколько раз вы были в фитнесе за последний год Фото: Алексей БУЛАТОВ

4. Кабельное телевидение

- У многих еще остались старые тарифы, в которых мы платим за 100+ или 200+ каналов, которые в таком количестве никогда не будем смотреть. Сейчас вообще все меньше людей смотрит телевизор и все больше переходит в онлайн-формат. Все, что вас интересует, можно посмотреть онлайн, бесплатно или за недорогую подписку, - говорит эксперт.

5. «Стратегические запасы» еды

Исследования утверждают — и «КП» про это неоднократно писала — что пятую часть купленной еды россияне просто выкидывают. А это и пятая часть затраченных на продукты денег.

Как так получается? Нередко сказывается привычка закупать побольше «на всякий случай», чтоб было, а то вдруг чего не хватит. Характерный пример — оптовые весенние закупки в ожидании дефицита продуктов из-за пандемии, который так и не случился. Но так бывает и в «мирной» жизни — многое закупается с запасом. А потом эти запасы плесневеют или протухают.

Еще одна из причин — покупки по акциям. Неожиданно дешевого товара хочется купить побольше. А эта морковка или капуста потому и стоит дешево, что дальше хранить ее уже невозможно, - излишки в считанные дни сгнивают на балконе.

Что тут можно сделать? Как минимум, отказаться от спонтанных покупок продуктов на голодный желудок. Это самый верный способ скупить весь магазин, включая даже то, на что в сытом состоянии вы даже и смотреть не будете. Как максимум — планировать свое меню хотя бы на ближайшие несколько дней, при этом учитывая вкусы и запросы всех членов семьи (чтоб не получалось, что вы купили 5 кг яблок, а их никто из домочадцев есть не хочет, потому что вообще-то больше любят мандарины).

6. Подписки

Сравнительно новая, но у многих уже весьма значимая статья расходов — платные приложения, интернет-платформы, сервисы. Сумма в месяц обычно выглядит незначительной, но по совокупности мы вдруг обнаруживаем, что деньги исчезают уже тысячами.

На что обратить внимание? Самая характерная ловушка — подписались, потому что первый пробный месяц был бесплатно, а потом забыли отключить. Проверяйте все же периодически, на что деньги тратите. Если сервис действительно нужный, нередко есть возможность сэкономить, используя семейную подписку. Скажем, если вся семья слушает таким образом музыку, зачем платить по полной за два или три разных сервиса? Можно выбрать тот, который наиболее всех устраивает — и оформить семейный тариф.

7. Упаковки

Казалось бы, ерунда… Но! Мытый картофель в красочной упаковке с приятными видами лугов и полей (отечественные производители уже тоже научились такое делать на ура) стоит в два-три раза дороже, чем развесной и не мытый. Вы правда не можете сами помыть картошку — особенно если для вас крайне важна экономия?

Аналогично — со всеми видами нарезок. Колбаса или хлеб в нарезанном и запакованном в целлофан виде обычно стоит минимум в полтора раза дороже, чем все то же не нарезанное. Что самое смешное, если вы купите колбасу на развес и попросите продавца ее нарезать — эта дополнительная услуга, как правило, оказывается бесплатной.

Вы правда не можете сами помыть картошку — особенно если для вас крайне важна экономия? Фото: Евгения ГУСЕВА

И классика жанра — красивые стеклянные банки. Сметана в стеклянной баночке — та же сметана, только стоимость баночки оказывается больше, чем самого продукта.

Из той же серии — каждый раз покупать в магазине пакетик. Да, он стоит рублей пять — но сколько набирается за год? Вполне можно обзавестись тканевой сумкой, которая удобно складывается, влезает в карман и будет служить несколько лет. Заодно и экологию побережете.

8. «Всякие мелочи»

- Не покупайте ничего на кассах, - дополняет наш список финансовый эксперт Юлия Керецман. - Потому что именно там мы незаметно для себя, пока стоим в очереди, набираем кучу не самых нужных вещей. Жвачки, бритвы, конфетки детям…

Известное дело — на то магазинный маркетинг и рассчитан. Опасность тут несет в себе магия малых цифр. Казалось бы, сколько стоит одна упаковка жвачки? Даже если она не очень нужна — не жалко. Но сколько такого вы покупаете в течение дня?

Не покупайте ничего на кассах Фото: Мария ЛЕНЦ

9. «Ненужные подарки»

Подарки вообще-то должны приносить радость, на то и рассчитаны. Но очень часто выбираются по принципу «ой, у нее/него день рождения, надо что-то подарить», поэтому ни должного удовольствия не приносят, а еще и оставляют дыру в бюджете дарителя.

Классика жанра: каждый Новый год социологи публикуют исследования, где утверждается, что большинство россиян хотели бы найти на любимый праздник под елочкой одно, но получат в подарок и сами будут дарить совершенно другое. Как правило, это пресловутые шоколадные конфеты (не самый дешевый, кстати, товар), которых после новогодних каникул у многих скапливается столько, что не съесть без вреда для здоровья всей семьей. Сколько лишних денег уходит на них без толку — ведь подарок делается не одному человеку…

Совет универсальный — заранее составлять список, когда и кому вам надо что-то подарить. Тогда будет возможность отнестись к процессу творчески, а не в режиме «надо срочно купить хоть что-то». Известная вещь: иногда какая-нибудь мелкая фенечка, сделанная своими руками почти без финансовых затрат, может возыметь гораздо больший эффект, чем дорогостоящий, но банальный подарок.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Что делать, если я все это знаю, но все равно делаю?

- «Незаметные убийцы» личного бюджета плотно встроены в образ жизни современного человека. Маркетинг умело использует желание людей упростить себе жизнь и их сложившиеся привычки, - говорит кандидат психологических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Виталий Пичугин. - Как исправить такое положение дел? Для начала — иметь в виду, что в большинстве случаев речь идет о тратах и покупках, которые совершаются «на автомате». Тот же кофе, который по привычке покупается по дороге на работу, даже если сегодня его не очень и хочется. Как с этим бороться? Во-первых, замечать и признавать свой автоматизм. Во-вторых, планировать расходы на день и выполнять этот план, записывать траты. В-третьих, не брать лишних денег и, если в планах нет серьезных покупок, оставить дома кредитные карточки — не будет соблазна что-то купить спонтанно. И в-четвертых, не надо пытаться себя перевоспитать за один день и ограничивать себе все сразу — это может вызвать внутренний протест и саботаж в выполнении своих же решений. Подумайте, от чего вы можете отказаться в первую очередь — а потом, при необходимости, расширяйте эти рамки.

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