"Не дай Бог обнаружится спорное наследство": поклонники боятся вакханалии с полосканием имени Джигарханяна

Джигарханян в 2015 году развелся с женой ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Поклонники плачут по Армену Джигарханяну. Чего уж говорить о друзьях актера. Они ведь до последнего надеялись, что гордость отечественного кинематографа и всенародный любимец выкарабкается и поживет еще хоть немного. Но измученное сердце Армена Борисовича остановилось 14 ноября в 6 утра. Не секрет, что последние годы имя народного артиста полоскали все кому не лень из-за его скандального развода с третьей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Теперь же публика боится, что после смерти кумира начнется вакханалия с дележкой наследства 85-летнего актера.

Армен Джигарханян был всенародным любимцем. На его счету более 300 киноролей и несколько десятков спектаклей. Голосом Джигарханяна говорят мультипликационные персонажи. Даже когда народный артист стал во главе своего театра, он продолжал выходить на сцену. А потом грянул гром. Точнее грандиозный скандал.

Джигарханян в 2015 году развелся с женой Татьяной Власовой ради молодой пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая была младше актера на 44 года. Армен Борисович женился на своей помощнице. Она была директором его театра. Но прожили они в законном браке чуть больше года. В 2017-м супруги развелись.

Тогда-то и начался бесконечный сериал с обнародованием личной жизни пожилой звезды. На потребу публики вынесли все самое сокровенное. 16 октября 2017 года в эксклюзивном интервью из московской городской больницы № 57 Джигарханян в программе "Прямой эфир" заявил, что Цымбалюк-Романовская нанесла ему "много несправедливой боли", что он не готов простить ее и не желает ее видеть, так как "она повела себя гнусно, она - вор, а не человек". Виталина уволилась с должности директора театра. За время правления пианистки в театре за границу в офшоры было выведено порядка 80 миллионов рублей. 9 ноября 2017 года Цымбалюк-Романовская, скрываясь в Тбилиси, в интервью Андрею Малахову назвала факт хищения "неправдой". Ушлая пианистка ходила на шоу, как к себе домой, зарабатывая на имени бывшего мужа миллионы.

Конфликт с третьей женой стал настоящим ударом для артиста. Но здоровье у него отняла именно вакханалия с полосканием его имени в ток-шоу. Теперь поклонники всерьез боятся, что после смерти их кумира вакханалия продолжится из-за наследства звезды.

Джигарханян в 2015 году развелся с женой Татьяной Власовой. Виктор ГОРЯЧЕВ

"Началось с женитьбы на Виталине Цымбалюк-Романовской - по совместительству директрисе театра Джигарханяна. Далее на протяжении четырех лет было показано безумное количество ток-шоу о разводе. Со смертью актера это не прекратится. В сериале возникло много героев: Виталина, адвоката Виталины Элина Мазур, пасынок Джигарханяна Степан. Сейчас они опять будут ходить по ток-шоу. Не дай Бог у Джигарханяна обнаружится спорное наследство - появятся еще герои. Врата ада открываются для Джигарханяна", - пишут неравнодушные россияне.

Меж тем в окружении актера, предвосхищая подобное развитие событий, заверили - Джигарханян отменил завещание, которое написал на бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Теперь приемный сын народного артиста Степан является его единственным наследником по завещанию. "Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет. Наследование только по закону", - рассказал ТАСС осведомленный источник.

Напомним, прощание с Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, в его театре. Похоронят народного артиста на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая погибла от отравления угарным газом 33 года назад.