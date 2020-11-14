Не стало Армена Джигарханяна. Скандалы улетят, как перышки. А сотни ролей останутся навсегда

Выдающийся артист скончался на 86-м году жизни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда-то, много лет назад, Валентин Гафт придумал простенькое двустишие: «Гораздо меньше на земле армян, / Чем фильмов, где сыграл Джигарханян». С тех пор, как эпиграмма ушла в народ, Армен Борисович снялся еще в десятках картин. Их даже сосчитать трудно: в его фильмографии - по одним оценкам, 200, по другим - 280, а по третьим - больше 350 ролей. И ведь мы еще умалчиваем о театральных постановках, не запечатленных на пленку.

Изучая эти списки сейчас, в очередной раз поражаешься, насколько он все-таки был разносторонним артистом, с абсолютной легкостью и убедительностью перевоплощаясь в людей любых времен, национальностей и занятий - от киевского митрополита в «Ярославне, королеве Франции» до шофера, объекта любовного интереса Людмилы Гурченко в «Старых стенах», от тургеневского помещика Лежнева («Рудин») до карикатурного англичанина судьи Криггса («Здравствуйте, я ваша тетя!») Одних только злодеев и преступников Джигарханян переиграл десятки, находя для каждого свои краски. Нет ничего общего между штабс-капитаном Овечкиным из «Новых приключений неуловимых» и Горбатым из «Место встречи изменить нельзя», негодяем, шантажирующим Кибрит в «Следствие ведут ЗнаТоКи» и косноязычным мошенником из «Профессия – следователь». Что касается этнической принадлежности героев, армян он играл в основном в начале карьеры. А потом режиссеры звали его на роли испанцев, итальянцев, французов, американцев, грузин, одесских евреев, бухарских эмиров, египетских султанов, русских крестьян… А в 2008-м авторы дурацкой комедии «Самый лучший фильм» пригласили его на роль Бога; что ж, справился и с ней.

Артист Армен Джигарханян в роли графа Макса Гаук-Шендорфа в фильме "Рецепт ее молодости" по пьесе Карела Чапека. Режиссер Евгений Гинзбург. Фото: Николай Малышев/Фотохроника ТАСС

Армен Борисович родился в Ереване, он происходил из старинного рода тифлисских армян - но воспитывался в русскоязычной среде и учился в русской школе (позже оба языка, армянский и русский, он называл родными). Мать вспоминала, что в детстве он вел себя как прирожденный артист, - все время пытался кого-то изображать, - поэтому его решение поступать в ГИТИС не вызвало удивления. Однако в ГИТИС его не приняли: одной из причин стал сильный акцент (от которого он впоследствии избавился). Зато в следующем году его приняли в Ереванский театрально-художественный институт. А еще через год он уже играл на сцене - причем не кого-нибудь, а Ленина в пьесе Михаила Шатрова.

Широкий зритель почти не помнит молодого Джигарханяна - его вообще сейчас трудно представить двадцатилетним. Картин производства студии «Арменфильм», где он начинал, практически никто в России не знает. Сам он называл своим настоящим кинодебютом фильм «Здравствуй, это я!», вышедший в 1965-м, когда ему исполнилось 30. Вскоре после премьеры он переехал в Москву и начал играть у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола, а потом - у Андрея Гончарова в Театре имени Маяковского. Тут и наступил расцвет: Джигарханян стал нарасхват у кинорежиссеров. Уже в 70-е он стал одним из самых популярных актеров в стране, и его слава не меркла на протяжении полувека. В отличие от многих коллег, он достаточно легко пережил даже тяжелые 90-е, активно снимаясь в фильмах, пусть и не самых блистательных. Какая разница: он никогда не играл плохо, и одним своим присутствием эти фильмы украшал и облагораживал.

Кадр из фильма "Неуловимые мстители"

Джигарханян просто любил свою профессию. В кино он снимался не ради гонораров и славы, а в театре играл не ради букетов, которые выносили на сцену поклонники. В интервью он говорил: «Когда теноры правильно поют, у них влажнеют глаза. Доказано медиками. Паваротти — великий певец, у него появлялись слезы на глазах. Это некое физиологическое удовольствие. Смею сказать, я тоже испытываю такое удовольствие… Как говорят: «И им за это деньги платят?!» Вот эта искренняя радость от игры передавалась зрителю, за нее, в частности, Армена Борисовича и любили.

Армен Джигарханян в роли Хлудова в спектакле "Бег" по пьесе М.Булгакова. Фото Виктора Великжанина и Людмилы Пахомовой /Фотохроника ТАСС

Актер - опасная и тяжелая, очень зависимая профессия. Артисты ничего не могут сделать без сценаристов и режиссеров, и если их не зовут сниматься или играть в спектаклях, начинают гибнуть. Количество актеров, не реализовавших полностью свой талант, огромно, а тех, кому повезло - единицы. Армену Борисовичу повезло. В творческом отношении его долгая жизнь была очень счастливой. Скандалы, омрачившие его последние годы, бесконечные выпуски «Пусть говорят» и «Прямого эфира с Андреем Малаховым» - все это испарится из памяти, улетит с надгробия, как перышки. А сотни ролей останутся, и миллионы людей еще долго будут ему за них благодарны.

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