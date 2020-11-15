В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что президентские выборы прошли честно

В Агентстве по кибербезопасности инфраструктуры (CISA), которое является подразделение Министерства внутренней безопасности США, выступили с заявлением, в котором назвали прошедшие в стране выборы президента самыми безопасными и прозрачными за всю историю Америки. Фото: REUTERS

В Агентстве по кибербезопасности инфраструктуры (CISA), которое является подразделение Министерства внутренней безопасности США, выступили с заявлением, в котором назвали прошедшие в стране выборы президента самыми безопасными и прозрачными за всю историю Америки.

- Хотя нам известно, что существует много необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о процессе выборов, но можем вас заверить, что мы полностью уверены в безопасности и честности наших выборов. И вы должны тоже быть в этом уверены, – сказано в заявлении.

Источники в администрации действующего президента США Дональда Трампа отмечают, что бессменный директор CISA Кристофер Кребс почти наверняка лишится своей должности после подобных заявлений.

Агентство по кибербезопасности инфраструктуры было сформировано при нынешнем главе Белого дома в 2018 году. Предполагалось, что роль новой структуры будет заключаться заключается в координации программ кибербезопасности с органами власти и улучшении государственной защиты от хакерских атак.

Во время выборов директор ведомства Кристофер Кребс активно использовал сайт организации, а также соцсети, для того, чтобы опровергнуть информацию о возможных массовых фальсификациях на которых настаивает штаб Трампа.

Особенно стоит отметить, что ни в ходе предвыборной кампании, ни в ходе голосования в этот раз в США никто не говорил о «российском вмешательстве», как это было в 2016 году и все четыре последовавших года.

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