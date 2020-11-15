Трамп потребовал остановить ручной пересчет голосов

Действующий президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что призывает остановить ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджия. Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере, что призывает остановить ручной пересчет бюллетеней в штате Джорджия.

Он считает эту затею пустой тратой времени.

По мнению Дональда Трампа, ручной пересчет «не покажется совпадающие подписи». Необходимо, чтобы избирательные комиссии сначала произвели сверку подписи на бюллетенях, отправленных по почте, и в специальных формах, которые избиратели заполняли при регистрации.

Штаб республиканцев подал несколько исков с требованием пересчета голосов. В Джорджии, являющейся одним из ключевых штатов, было принято решение произвести ручной пересчет.

Пока же представитель Демократической партии Джо Байден считается избранным президентом Соединенных Штатов, поскольку из 270 необходимых голосов выборщиков у него уже есть, как минимум, 273 их голоса.

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