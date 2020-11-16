Ереванские санкюлоты, приключения Холмса и Назарбаевой, поющая госкорпорация, "Нас гребут, а мы крепчаем", Covid и сатурналии

В соответствии с принципом "Есть у революции начало, нет у революции конца" резиденцию революционера Н. В. Пашиняна погромило следующее поколение армянских революционеров. Фото: REUTERS

В соответствии с принципом "Есть у революции начало, нет у революции конца" резиденцию революционера Н. В. Пашиняна погромило следующее поколение армянских революционеров. В ходе разграбления были похищены компьютер, часы и парфюмерия.

Жанр "С дворцов срывая крыши, чернь рвалась к добыче вожделенной" довольно давний. Парижский дворец Тюильри таким манером грабили трижды – в 1792, 1830 и 1848 гг. Возможно, традиция продолжалась бы и дальше, но в 1871 г., в дни Парижской коммуны пролетарии, штурмующие небо, подпалили Тюильри с четырех концов, и грабить там больше стало нечего – дворец выгорел дотла, и его решили не восстанавливать.

В те давние революционные годы компьютеров и даже арифмометров не было, но, конечно, часы и духи, принадлежавшие коронованным тиранам, поперли, как и у Никола Воваевича. Таковы неумирающие революционные традиции.

Если армян вдохновляло пламя Парижа, то более спокойные казахи поклонились великой тени Шерлока Холмса. Обнаружилось, что дом на Бейкер-стрит, 221B принадлежит бывшей кронпринцессе Д. Н. Назарбаевой, которая владеет им совместно с сыном Н. Р. Алиевым. Впрочем, еще в прошлом году самый справедливый в мире суд Ее Величества вынес т. наз. "Постановление о необъяснимом благосостоянии", на основании которого лондонские маетности семьи Назарбаевых подлежали изъятию. Такое бывает на Альбионе – сперва благосостояние было вполне объяснимым, а потом стало необъяснимым. Остается надеяться, что нынешний обитатель дома на Бейкер-стрит поиграет на скрипке, затем применит всю мощь дедуктивного метода, да все и объяснит, чем посрамит тупых ищеек из Скотланд-Ярда.

Если казахское семейство воодушевлялось популярным советским фильмом про Шерлока Холмса и доктора Ватсона, то руководство Роскосмоса взяло за образец другой культовый фильм – "В бой идут одни "Старики". Глава госкорпорации Д. О. Рогозин, подражая комэска Титаренко, решил создать на базе вверенного ему учреждения поющую эскадрилью – "Роскосмос – это все преходящее, а музыка вечна, арфы нет – возьмите бубен". А в качестве почина разместил на корпоративном сайте песни собственного сочинения: "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!" и "Рвем небо мы в клочья".

Оппозиционно настроенные граждане тут же принялись кусательно язвить Д. О. Рогозина, не учитывая, что ответственные руководители и прежде поддерживали искусства личным примером. Король-солнце Людовик XIV, не чинясь своей высокой должностью, лично принимал участие в придворных балетных спектаклях. Если королю можно было выделывать антраша, отчего же главе госкорпорации нельзя выводить рулады?

Тем более, что Д. О. Рогозин (как то и положено в поющих эскадрильях) привлек к песнопению целую плеяду талантов. Например, бывшая сочинительница речей для трех президентов Д. Р. Поллыева поддержала космический почин, сложив песню "Нас бьют, мы летаем".

Песня, конечно, вдохновенная, но смущает неконтролируемая ассоциация с известной в народе поговоркой "Нас гребут, а мы крепчаем". С песнями такое бывает. В 1943 г., когда было решено заменить "Интернационал" на новый гимн, в Большом театре для членов Политбюро был устроен прогон с разными вариантами. В одном из них тема "Захватчиков подлых с дороги сметем" была развита следующим образом: "Мы били и бьем их, и будем их бить". Хор горячо и вдохновенно исполнил этот куплет, чем, однако, смутил маршала Ворошилова. Безусловно одобрив саму идею, он в то же время спросил, дозволительно ли описывать действия с захватчиками столь откровенно, тем более в официальном гимне. Но, как показывает случай с Гимном СССР, все можно поправить.

Меж тем близится время новогодних корпоративов. Раньше уже с конца ноября трудящиеся – причем всех чинов и званий, от сотрудников богатейших компаний до рядовых колхозников – с каким-то диким вдохновением предавались сатурналиям. Прямо как в Древнем Риме, причем и календарные даты совпадали.

Однако, сейчас бушует зараза. Время для корпоративов не совсем подходящее. Впрочем, в аналогичной ситуации председатель Вальсингам у Пушкина счел вполне возможным устроить корпоратив:

"Как от проказницы Зимы,

Запремся также от Чумы!

Зажжем огни, нальем бокалы,

Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,

Восславим царствие Чумы!".

Власти заняли центристскую позицию. Сатурналии все-таки разрешили, но с условием, что вместе сатурнировать могут не более 50 человек, причем буйное веселье должно заканчиваться в 23.00.

Вообще-то не только полсотни, но даже и сорок человек, разгорячившись вином, могут произвести большое празднество и даже с нарушением социальной дистанции. Инновации, позволяющей дистантно хватать за задницу, ни в "Роснано", ни в Агентстве стратегических инициатив пока не придумали. Что же касается комендантского часа, то если устроить утренник во время чумы, начав гулять с полудня, то и до 23.00 можно успеть немало. Так что ограничения на сатурналии носят скорее символический характер. Кто желает, тот нажрется.

Более интересным является почин певца В. Ш. Меладзе. Имея целью привлечь внимание властей к бедственному положению артистов, которые во время чумы лишились куска хлеба, певец призвал напугать ежа голой задницей, т. е. в знак протеста отказаться от съемок в новогодних телешоу.

Жестоковыйные граждане, однако, рассудили, что и в заразе есть положительные черты. Если на новый 2021 год в телеящике не будет престарелых примадонн и примадонов, то ради такого избавления можно даже смириться с моровым поветрием. Так одна губительная чума избавляет от другой.