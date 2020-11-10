"И скрипят планеты нашей тормоза": На сайте "Роскосмоса" открыли раздел с песнями на стихи Дмитрия Рогозина

Пользователи могут прослушать 12 треков, при этом автором слов 5 композиций указан поэт-песенник Дмитрий Рогозин
Фото: Влад КОМЯКОВ
Песня, как известно, строить и жить помогает. “Дубинушка” облегчала труд волжским бурлакам, а космонавтам помогут песни главы “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина. Их можно найти на сайте госкорпорации в разделе "Песни о космосе". Плейлист на сегодняшний момент невелик. Пользователи могут прослушать 12 треков, при этом автором слов 5 композиций указан поэт-песенник Дмитрий Рогозин. Его перу принадлежат такие произведения, как "Над Россией", "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй". А текст песни "Время-вечность” написала жена Дмитрия Олеговича Татьяна, хит звучит в исполнении Александра Маршала.
Песни руководителя “Роскосмоса” также включили в свой репертуар артисты с именами - Николай Расторгуев и Денис Майданов.
Поэт Дмитрий Рогозин в своих стихах предстает перед нами, как большой романтик, в котором живет азарт первопроходцев великих комсомольских строек:
“Я мог бы загульною жизнью сочной
По миру без толку подолгу шататься,
Но сердце меня зовет на Восточный,
Решил на Восточном работать остаться”
Это отрывок из песни “Рвем небо мы в клочья” о тех, кто променял “глухие московские пробки” на таежную сказку космодрома Восточный. Марши энтузиастов от Дмитрия Рогозина неплохо звучат в роковой обработке. Близка автору и патриотическая тематика:
“Сирийцы в отчаяньи нас попросили
В небе представить танцы России:
Татарские песни, русские пляски,
Громких цыган зажигательных краски...
Танцы в небе,
Шире танца круг.
Ждите, черти, русские идут.”
Это фрагмент из композиции “Танцы в небе”.
В свое время в интервью “Комсомолке” Дмитрий Олегович объяснял, что сочиняет стихи не в ущерб своей основной работе, а в минуты отдыха. А отдых для Рогозина - это смена деятельности. Вот так и рождаются в часы досуга строчки :
“А за северным сияньем — полюса,
И торосов долгих споров голоса.
На небесном склоне звезды моросят,
И скрипят планеты нашей тормоза.” (Из песни “Над Россией”)
Впрочем, злые языки в невинном увлечении поэзией руководителя “Роскосмоса” усмотрели повод для ехидных замечаний. Социальные сети наполнились комментариями в духе: “Роскосмос открыл на сайте раздел с песнями Рогозина. Как говориться: маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества! Илон Маск опять остался позади”.
Но мы надеемся, что российская космическая отрасль выиграет у Илона Маска не первенство в стихотворном конкурсе, а конкуренцию на мировом рынке.