Коронавирус у звезд, последние новости на 13 ноября: как себя чувствуют Летучая и Дробыш

Елена Летучая лечится от COVID-19 дома Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 13 ноября, знаменитости сообщили несколько хороших новостей и столько же тревожных о своем самочувствии во время болезни.

Лечатся дома

У 41-летней телеведущей Елены Летучей температура, недомогание, поэтому она с сожалением сообщила, что пропускает все мероприятия.

У 47-летней актрисы Елены Ксенофонтовой тест тоже отрицательный, но она подозревает – это коронавирус: «Болею. Жестко. Тест отрицательны. Но состояние близкое к переходу. Я к чему. Вспомните, пожалуйста, добрым словом, может полегчает».

Болею. Жестко. Неделю уже. Тест отрицательный. Но состояние близкое к переходу.. Я к чему. Вспомните, пожалуйста, добрым словом, может полегчает)) #ЕленаКсенофонтова #будьтездоровы Фото:

Такая же непонятная ситуация с тестами у и 49-летнего предпринимателя из США Илона Маска. Миллиардер в недоумении: «Происходит какая-то ерунда: сегодня меня четырежды протестировали на коронавирус. Пришли два отрицательных результаты и два положительных». Сейчас Маск ждет результаты других тестов. У него незначительные симптомы простуды.

Илон Маск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летний Владимир Сипягин, получив положительный тест на коронавирус, самоизолировался и работает удаленно. Губернатор Владимирской области сообщил в инстаграме: «Предстоит пройти курс лечения». Накануне Сипягин из-за поднявшейся температуры вызывал домой участкового врача.

Владимир Сипягин: Получил результат исследования на COVID-19 - положительный. Предстоит пройти курс лечения. В ближайшие дни буду работать удалённо. Фото:

48-летний глава города Пятигорск Дмитрий Ворошилов, получив положительный тест на коронавирус, самоизолировался с семьей дома. Ворошилов выполняет назначение врачей и сообщает в инстаграме: «По мере возможностей буду работать дома в режиме онлайн».

Дорогие друзья! Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьёй. По мере возможностей буду работать дома в режиме он-лайн. Берегите себя и близких. #ДмитрийВорошилов #Пятигорск #КМВ #ставропольскийкрай #ставрополье Фото:

42-летний Владимир Зеленский переносит коронавирус в легкой форме – болезнь заявила о себе президенту Украины температурой 37,5 и положительным тестом. Сейчас Зеленский на пути к выздоровлению и не прекращает работать, сообщая в соцсетях: «В онлайне у меня проходят совещания и звонки».

Владимир Зеленский Фото: EAST NEWS

Выписали из больницы

54-летний продюсер Виктор Дробыш получил рекомендации от медработников и выписан из коронавирусного стационара. Мы позвонили Виктору Яковлевичу – поздравили с выздоровлением. Виктор Дробыш рассказал kp.ru: «Меня отпустили наконец-то домой. Я ещё не до конца оправился от болезни, и врачи рекомендовали выполнять дыхательную гимнастику для поддержания тонуса и побольше отдыхать». Важно выполнять гимнастику ежедневно, беречь силы, правильно питаться. По словам врачей, Дробыш перенес коронавирус средней тяжести. Сейчас продюсер работает онлайн из дома.