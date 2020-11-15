«Митя не болел и не пил – он ехал к пожилой маме»: врачи разбираются с диагнозом Дмитрия Хрусталева

Накануне поездки в Санкт-Петербург тесты на коронавирус у соведущего «Вечернего Урганта» были отрицательные Фото: Иван ВИСЛОВ

41-летний Дмитрий Хрусталев давно запланировал эту поездку в родной город. В Санкт-Петербурге у Мити было назначено несколько встреч, а главное – он спешил навестить маму. К ней на дачу он и ехал, когда вдруг стало плохо. За рулем был водитель, так как у Хрусталева нет прав. Когда артист потерял сознание – водитель свернул в ближайшую по их маршруту больницу. Рядом была городская больница №40 Сестрорецка, которая в том числе принимает и больных с коронавирусом. Врачи спасли жизнь Дмитрия Хрусталева – он был на некоторое время помещен в реанимационное отделение.

Тут же появилось несколько вариантов причины потери сознания артиста. Однако пока диагноз не озвучен – медицинский консилиум сделает это в ближайшее время. Поэтому ни друзья, ни коллеги Дмитрия Хрусталева не знают причин его госпитализации.

Однако знакомый Хрусталева рассказал kp.ru: «Человек, тем более такой ответственный, как Митя не мог поехать даже с подозрением на ОРВИ к родне. Он регулярно сдает тесты на коронавирус – они были отрицательными. Что случилось мы пока не знаем. Но причин потери сознания может быть много. Хотя и коронавирус нельзя исключить – болезнь непонятная, может быть бессимптомной, а потом бах и осложнения. Но он не пил алкоголь — а то и такое пишут!»

Появлялась информация и о том, что у Хрусталева может быть алкогольная интоксикация. Но в окружении Дмитрия такой вариант опровергают – два года назад он «завязал». Сейчас Митя занимается йогой, кинезиотерапией, пьет витамины и биодобавки, всячески пропагандирует ЗОЖ. К такому образу жизни он пришел в том числе, благодаря новой гражданской жене – 30-летней певице Марии Гончарук. Пара живет дружно – Митя пылинки с жены сдувает. Вот и эта поездка в Санкт-Петербург планировалась короткой – уже вечером в субботу артист хотел вернуться в Москву к жене.

Раньше Хрусталев крепко выпивал, о чем рассказывал недавно: «От осознания, что я алкоголик до момента «все - стопе парень» - прошло десять лет. Сейчас я нахожу подтверждение того, что это вредно для организма. Мне это мешало жить… Два года не пью: это такой кайф! Я насколько по-другому мыслю, соображаю, делаю выводы, анализирую, мне проще жить. Как же теперь снять стресс? А я стараюсь не нервничать, не напрягаться». Хрусталев публично заявил в октябре: «Все! Я до конца жизни не пью».

Известно, что Дмитрий Хрусталев следил за здоровьем, поэтому его госпитализация и стала неожиданностью. Сейчас близкие артиста ждут заключения врачей.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В больнице для самых тяжелых пациентов с коронавирусом: Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев лежит в реанимации

Болезнь, судя по всему, развивалась стремительно (подробности)

Иван Краско о выходе Дмитрия Хрусталева из комы: «Я рад, что ему стало легче»

По словам народного артиста РФ, он надеется снова увидеть Дмитрия на шоу с Иваном Ургантом (подробности)