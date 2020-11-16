Анекдоты: Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если видишь на ней деньги - все хорошо

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую - жизнь удалась! В следующем году посажу еще больше кабачков…

* * *

Увидел сейчас. Акция на бензозаправке: «Заправьте полный бак, мы дольем 5 л бесплатно!!!»

Интересно, куда?

* * *

Когда моя жена неожиданно подходит ко мне, обнимает, целует и говорит: «Знаешь, как я тебя люблю?!», мне становится страшно. Машина? Шубку норковую увидала? Тещу жить позвала?

* * *

- Но помни, Золушка, ровно в 23 часа твое платье превратится в лохмотья...

- А разве не в полночь, крестная?

- Прости, новые ограничения, всё до 23.00 только работает.

* * *

В Японии изобрели фотокамеру с такой высокой скоростью работы, что есть шанс получить снимок женщины с закрытым ртом.

* * *

Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в ее голове сразу промелькнул десяток рецептов...

* * *

Наши люди умеют не только читать между строк, но и оставлять отзывы между глаз.

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- Почему охранники работают сутки через двое?

- Очень устают. Кроссворды нынче пошли большие и тяжелые…

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Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы не следите за ситуацией в стране.

* * *

- Ты в последнее время сильно изменился.

- Изменилась.

- Даже так?!

* * *

- Ты умрешь в нищете, совсем один, окруженный только страданиями и болью.

- Простите, что вы сказали?

- Я говорю, распишитесь здесь, и кредит по ипотеке ваш.

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Конечно же, везение существует. Иначе чем еще можно объяснить успехи других?

* * *

Остоженка - самая дорогая улица в Москве, квартиры там стоят по 200 миллионов.

Странные эти богачи... Оттуда ведь до метро минут 10 пешком телепать!..

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Если у машины с буквой «У» включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать.

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Принято решение отправить на удаленную работу почтальонов. Они будут читать письма и звонить адресатам, если там есть что-то важное.