Средний чек в супермаркетах вырос: россияне возвращаются к закупкам «на черный день»

Рост среднего чека связан с пандемией коронавируса: покупатели предпочитают закупаться большим количеством продуктов за раз Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По всей стране, кроме Дальнего Востока, резко подрос средний чек (см. ниже). В октябре за один поход в магазин россияне тратили 587 рублей, что на 23 рубля больше (+4,1%), чем в сентябре. В сравнении с октябрем прошлого года, чек подрос еще больше, прибавив 28 рублей или 5,1%.

Учитывая, что с апреля средний чек только падал, специалисты предполагают, что эпидемия заставляет россиян задуматься о закупках «на черный день».

- Рост среднего чека связан с пандемией коронавируса: покупатели предпочитают закупаться большим количеством продуктов за раз, - объясняет Инна Караева, исполнительный директор "Ромир". - Аналогичная динамика присуща и товарам повседневного спроса, значимость и доля которых в портфеле покупателя в последние периоды только возрастает. Невысокий темп роста чека в столице объясняется тем, что москвичи раньше жителей других городов начали реагировать на коронавирус. Это же касается и разницы в темпах роста среди федеральных округов.

КОНКРЕТНО

Средний чек по федеральным округам

Дальневосточный ФО — 681 руб. (-2,5%)

Северо-Западный ФО - 675 руб. (4,3%)

Центральный ФО — 630 руб. (3,6%)

Южный ФО и Северо-Кавказский ФО — 609 руб. (4,6%)

Уральский ФО — 581 руб. (5,9%)

Приволжский ФО — 543 руб. (1,9%)

Сибирский ФО — 507 руб. (2,3%)

По данным Ромир.

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