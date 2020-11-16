Тотальная экономия: россияне стали отказываться от дорогих покупок и готовы обойти 10 магазинов в погоне за скидками

Когда будущее туманно, модная, но непрактичная одежда тоже становится ни к чему Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Затягивание поясов населения продолжается. В 2021 году уже 38% россиян будут в магазинах брать товары самой дешевой категории, а 26% - будут делать покупки только по скидкам, делает прогноз исследовательский холдинг «Ромир» по результатам опросов. В погоне за распродажами люди увеличили число разных магазинов, в которые они регулярно заходят: если год назад среднему россиянину приходилось побегать по 6 магазинам, то теперь уже по 10.

Треть семей намерена перестать спускать деньги на кино и рестораны, а также на предметы роскоши. Когда будущее туманно, модная, но непрактичная одежда тоже становится ни к чему. Единственное, на чем экономить не думают, это коммуналка, связь, лекарства и свежие продукты (подробнее ниже). Но, как уже писала «Комсомолка», эти продукты все чаще закупаются в жестких дискаунтерах — их доля в стране самая высокая среди остальных форматов (смотрите результаты опроса).

По словам председателя правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, ситуация с охотниками за скидками не нова. Еще в 2015 году из-за рухнувшего рубля общая доля покупок распродажных товаров составляла 50%, и ритейл до сих пор не знает, как слезть с «промо-иглы».

- Рубль продолжает слабеть, доходы не растут, поэтому людей, покупающих только по скидкам все больше, - говорит Карпов. - Ничто не говорит о том, что доходы населения могут начать расти. Поэтому россияне и дальше будут сокращать и перераспределять свои расходы. Все больше места в потребительской корзине будут занимать продукты, все меньше непродовольственные товары. Конечно же, сократится товарный ассортимент. Какие-то из производителей дорогостоящей продукции будет чувствовать себя хуже, какие-то вовсе уйдут с рынка.

КОНКРЕТНО

На что россияне планируют резко сократить расходы (категория - % респондентов)?

Кинотеатры — 34%

Дамские сумочки, бижутерия и др. — 30%

Предметы роскоши — 29%

Рестораны — 27%

Женская одежды — 25%

На чем экономить не собираются (категория - % респондентов)?

Коммунальные услуги — 29%

Мобильная связь — 15%

Свежие продукты — 13%

Лекарства — 10%

Самые популярные форматы торговли

Жесткие дискаунтеры — 26,7%

Традиционная торговля — 18,6%

Супер/мини маркеты — 24,2%

Гипермаркеты — 18,3%

Самые популярные продукты

Фрукты — 26,3%

Овощи — 23,4%

Чай — 23,1%

Кофе, какао, шоколад — 21,6%

Кисломолочные продукты — 18,1%

Печенье, крекер — 17,4%

Корма для кошек — 16,2%

Конфеты — 15,4%

Зефир, мармелад, пастила — 13%

Шоколад, батончики — 11,9%

По данным Ромир.