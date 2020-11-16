Через четыре года в США может появиться президент-латиноамериканец

Сегодня доля латинос в населении Соединенных Штатов приближается к 20% Фото: REUTERS

Испанский стал вторым по распространенности языком в США: телеканалов на испанском в пакетах кабельных операторов в несколько раз больше, чем на других языках; все глянцевые журналы выходят в двух версиях – на английском и обязательно испанском; сайты всех федеральных и местных органов власти тоже в обязательном порядке дублированы на испанский язык. И все потому, что иммигранты из Латинской Америки и их потомки, которых обычно в США называют латинос (или испаноговорящие), уже давно стали первым по численности национальным меньшинством страны, потеснив афроамериканцев. Что у лидеров последних никогда не вызывало никакой радости - ведь финансовые средства «государственного пирога», выделяемые на программы поддержки нацменьшинств, перетекали к конкурентам.

Сегодня доля латинос в населении Соединенных Штатов приближается к 20%, тогда как у афроамериканцев - всего 12%. За последние 40 лет число испаноговорящих в США утроилось! Теперь их в стране свыше 57 миллионов, а к 2050 году, прогнозируют демографы, станет 100 миллионов человек.

Причин столь бурного роста числа выходцев из Латинской Америки две: массовая эмиграция, прежде всего из соседней Мексики, в том числе и нелегальная, и высокая рождаемость в их семьях, до которой афроамериканцы, со всем их темпераментом, все же не добирают.

На прошедших президентских выборах проголосовало 32 миллиона испаноязычных избирателей. Большинство из них, по устоявшейся традиции, предпочли демократов, хотя за Трампа они отдали заметно больше голосов, чем 4 года назад. Общенациональный экзит-полл CNN дал такой результат: Байден получил 66% голосов латинос (как и Клинтон 4 года назад), а за Трампа их проголосовало 32% - на 4% больше, чем в 2016 году.

Вперед, к власти!

А есть ли у латинос, как у активистов движения «Черные жизни важны (BLM), замашки на то, что «мы тут главные»?

- Брать власть в Америке латинос не будут, - объясняет редактор одного из крупнейших американских издательств Scholastic Ирина Балакина, - И вот почему. Как это всегда было в истории Америки, представители разных волн иммиграции начинают занимать видное место в политических верхах через 3-4 поколения. Исключений, конечно, немало, но есть четко прослеживаемая тенденция: первые 150 лет истории США в политике доминировали исключительно протестанты европейского происхождения, так называемые WASP (аббревиатура, означающая: белые (whites), англосаксы (Anglo-Saxons), протестанты (protestants) – Ред.). Потом их начали теснить европейские католики - итальянцы, ирландцы и поляки - внуки и правнуки тех, кого когда-то считали людьми второго сорта. Параллельно, с середины 1960-х годов на политические верха начали взбираться представители афроамериканской общины.

Но скоро придет пора, когда всем этим группам приходится немного потесниться и дать место потомкам выходцев из Латинской Америки.

И все же есть большое «но». Во-первых, все предыдущие группы никуда не делись, просто разнообразия становится больше. Во-вторых, к тому моменту, когда потомки иммигрантов добираются до верхних эшелонов политики, они уже давно не ощущают себя ни ирландцами, ни итальянцами, ни мексиканцами. Все это остается только в культурном наследии и в гордости за своих предков. Это особенно заметно по латиноамериканцам - выходцам из многочисленных стран с разной историей и культурой. Единой группой они себя не ощущали ни в первых поколениях, ни тем более через несколько поколений. Тем более что латинос неоднородны – есть пуэрториканцы, они вообще не иммигранты, благодаря статусу Пуэрто-Рико в составе США, есть выходцы из Мексики, Гондураса, с Кубы, не считающие себя даже дальними родственниками, есть бразильцы, которые вообще говорят на португальском языке.

Ассимиляция – патриотизм или предательство?

Быстрая ассимиляция иммигрантов из Латинской Америки в Штатах сыграла, как считают эксперты, определенную роль в ослаблении напряженности вокруг Кубы. Наиболее непримиримые противники Кастро, осевшие, прежде всего, во Флориде, «выдохлись» к исходу прошлого века. Но не потому, что они смирились с тем, что на Кубе по-прежнему существует ненавистный им режим.

Смена поколений сделала свое дело: по прошествии почти полувека сменилось два поколения, и дети и внуки тех, кто в апреле 1961 года при поддержке правительства США с оружием в руках пытался свергнуть Кастро, высадившись в «Заливе Свиней», не готовы повторить подобную авантюру вновь. Главная причина - они воспринимают себя как стопроцентных американцев, а США - как свою настоящую родину, научившую их среди прочего люто ненавидеть кубинский социализм.

Поэтому Трамп для врагов режима братьев Кастро - именно их кандидат. Что и показали итоги выборов во Флориде, где живет большинство кубинских иммигрантов и их потомков: в этом штате нынешний президент, как и 4 года назад, получил уверенное большинство. Понятно, почему. Заняв кресло президента, Трамп тут же свернул начатый Обамой курс на нормализацию отношений с Кубой. А в сентябре этого года, явно с прицелом на предстоящие выборы, объявил о новых ограничениях против официальной Гаваны: американцы, посещающие Кубу, не могут жить в отелях, принадлежащих государству (а таких там подавляющее большинство), им запрещается привозить с Острова Свободы тамошний табак и алкоголь, запрещены заходы в Гавану американских круизных судов.

Трамп для врагов режима братьев Кастро - именно их кандидат. Фото: REUTERS

Румба и сальса на политическом Олимпе

Среди наиболее заметных политических звезд США с латиноамериканскими корнями - сенатор от штата Техас Тед Круз, республиканец. Конкурировал с Трампом в праймериз 2016 года и долгое время был его самым серьезным противником. Но в итоге все-таки уступил. А после победы Трампа над Клинтон проявил себя стойким сторонником политики нынешнего президента и много сделал для нее. Республиканский электорат этого не забудет, и если Круз решит баллотироваться на следующих президентских выборах, то может рассчитывать на поддержку тех, кому трампизм оказался по нраву.

К России Круз настроен крайне враждебно. Именно он и его коллега Рон Джонсон добились того, что компания Allseas, прокладывавшая «Северный поток-2», спешно бросила почти достроенный трубопровод, в котором американцы узрели угрозу безопасности для США и Европы.

Другим возможным кандидатом от республиканцев на следующих выборах называют уроженца Флориды и нынешнего губернатора этого штата Рона ДеСантиса. Три года назад он напористо защищал Трампа в конгрессе от попыток спецпрокурора Мюллера расследовать его «связи с Россией». За это, в том числе, ненавидим демократами и любим республиканцами. Красив, молод, да еще бывший морской офицер - трудно придется Крузу, если ДеСантис станет его конкурентом.

Cенатор Тед Круз. Фото: REUTERS

Есть очень яркая представительница латинос и у демократов - Александрия Окасио-Кортес. В 29 лет она стала самой молодой конгрессвумен в истории нижней палаты Конгресса. Входит в объединение «Демократические социалисты Америки», крайне левая либералка, похоже, сменит в роли лидера американских социалистов престарелого Берни Сандерса. И в речах, и в делах яростно борется с идейными врагами, что, кстати, молодежи нравится. Последняя ее громкая инициатива - призыв составлять списки чиновников, поддержавших Трампа на прошедших выборах и в годы его президентства. Понятно для чего - чтобы судить и покарать.

Александрия Окасио-Кортес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Так что латинос «захватят» власть в Соединенных Штатах, только когда их представитель станет хозяином Белого дома. А что? Афроамериканец уже был, афроамериканка - не дай бог ничего плохого Байдену! – скорее всего, вот-вот станет. Так что очередь теперь - за латинос.

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