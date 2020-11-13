Не важно - Байден или Трамп: Америка будет следовать лозунгам большевиков

При Байдене, как и при Трампе, для Америки в приоритете будут собственные интересы. Фото: REUTERS

Хотя Байден уже объявил себя избранным президентом США, Трамп не сдается. В спорных штатах начат пересчет голосов вручную или запущены судебные процедуры по выяснению возможных махинаций.

Юридически «победа» демократа не оформлена. Скорее всего, это случится 14 декабря, когда проголосуют выборщики от штатов.

Поэтому интрига, в том числе по поводу внешней политики Белого дома в ближайшие четыре года, сохраняется.

ГЕГЕМОН - ЭТО НАВСЕГДА?

Что, без всякого сомнения, останется в ней неизменной - это акцент на исключительность и превосходство США над всем миром. И Трамп, и Байден, как он показал в бытность вице-президентом при Обаме, этой «генеральной линии» не изменят.

Руководство России уже четко заявило, что будет иметь дело с тем президентом, которого выберет народ Америки (в переводе с дипломатического на бытовой: Байден Трампа не слаще) и не ожидает позитивных подвижек в ближайшее время в отношениях двух стран. Но все же интересно: а как, если не кардинально, то хотя бы в оттенках эти отношения могут измениться после американских выборов? И как Америка поставит себя перед остальным миром?

КОНЦА-КРАЯ НЕ ВИДНО

Трамп четыре года не уставал повторять, что хотел с нами «поладить». И при этом 46 раз ввел против России санкции, переплюнув всех предыдущих американских президентов. Говорят, сделал он это, дескать, под давлением Конгресса, который держал свои костлявые пальцы на его горле за «связи с Кремлем». Хотел, получается, доказать свою невинность демократам, чтобы те от него отстали.

Но верится в это с трудом. Трамп - циничный прагматик. И все его санкции против нас - это часть его же программы «Сделаем Америку снова великой!». Россия мешает своим «Северным потоком-2» продвигать сжиженный природный газ из США в Европу? Санкции! Москва пытается на развалинах Советского Союза создать эффективное интеграционное сообщество, ущемляющее заокеанские геополитические и экономические интересы? Санкции! «Новичок» - российское изобретение? И за это получите санкции… Как опытный бизнесмен, Трамп повышал до предела ставки, чтобы потом можно было требовать выгодные ему условия их отмены.

Трамп - циничный прагматик. Фото: REUTERS

Но именно потому, что прагматичный и уже не вынужденный доказывать отсутствие связей с Москвой, Трамп, если он все же зацепится за второй срок, может продвинуть какие-то позитивные инициативы в двухсторонних отношениях, очевидно отвечающие интересам США. И не только в области взаимной торговли, которая, несмотря на всю обжигающую риторику в адрес России, в последнее время заметно подросла. Но, например, в области стратегических вооружений, где американцы сейчас проявляют пугающую непреклонность. История показывает, что «старослужащие» американские президенты, которым беспокоиться о переизбрании уже не надо, думают о том, как войти в историю деятелем, повлиявшим на судьбы мира.

МЛАДШИЙ ПАРТНЕР И ГЛАВНЫЙ ВРАГ

А если Байден дождется признания своей победы, ждать он него хорошего нам совершенно не следует. Да, он против решительного выхода Трампа из всех важнейших договоров по стратегическим, ядерным и иным вооружениям с Россией. Но именно для него Россия - главный враг. Даже не Китай, с которым он надеется склеить разбитые Трампом горшки.

Для демократов, и так повелось уже давно, еще с советских времен, противостояние с нами имеет принципиальный идейный характер (хотя во времена СССР это еще было понятно, но теперь-то, когда мы тоже капиталисты, почему?).

С Байденом ничего хорошего в наших отношениях уж точно не случится. В России у демократов, по словам одного из их идеологов и бывшего посла в РФ Майкла Макфола, остался «незаконченный бизнес» - нас они не довели до своих стандартов демократии и за это недолюбливают. Так что Байден выглядит совершенно естественно, когда заявляет, что Россия при президенте Путине «атакует основы западной демократии», стремится ослабить НАТО, разделить Евросоюз и подорвать избирательную систему США.

При таких обвинениях нам пришлось бы очень долго каяться, чтобы Байден согласился отпустить нам «грехи»…

ПЕРЕЗАГРУЗКА №2? НЕРЕАЛЬНО!

Рассчитывать на «перезагрузку» или какой-то новый старт в отношениях Москвы и Вашингтона после президентских выборов в Америке нет ни малейших оснований. Времена, когда США и СССР, находясь в жесточайшем противостоянии по всем направлениям во всем мире, все же пытались понять друг друга и даже нашли для этого формулу, названную «разрядкой», ушли безвозвратно.

После того, как Штаты назначили себя победителем в холодной войне (а мы сначала даже не пыталась возражать против этого) Россия для них долгое время была ни чем иным, как «младшим партнером», с которым тон - только менторский. Но после «мюнхенской речи» Путина в 2007 году стало ясно, что Москва с этой ролью не согласится, и «младший партнер» снова превратился в «главного противника», которому спуску давать нельзя. Чтобы другие партнеры и союзники от рук не отбились.

если Байден дождется признания своей победы, ждать он него хорошего России не следует. Фото: EAST NEWS

ВСЕМ МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ

А чем грозит смена хозяина Белого дома остальному миру и решению главных международных проблем?

На постсоветском пространстве при Байдене геополитический натиск Запада однозначно усилится. Он, если честно, никуда не делся и при Трампе, но тот хотя бы не обозначал его открыто чуть ли не главной своей миссией в мире. А демократы никогда не скрывали, что ведут крестовый поход против всех несогласных с либерально-глобалистским укладом, в число которых они давно записали Россию. Да и известные обещания не допустить реинтеграции бывших советских республик вокруг Москвы озвучивали именно демократы.

Для Трампа, врагом №1 была не Россия, а Китай. И выкручивать руки Пекину в торговой войне он, если усидит, продолжит, выполняя свои обещания защитить интересы американских производителей и сократить большой торговый дефицит с китайцами.

Байден с «китайской угрозой» постарается разобраться не при помощи борцовских приемов, а принуждая союзников выступать против Поднебесной единым фронтом. Да и с председателем КНР Си Цзиньпинем у него, как утверждают, давние связи.

Но вот получится ли у Байдена давить на Китай сообща - большой вопрос. Евросоюз после выхода из него такого лоббиста англо-саксонских интересов как Великобритания все чаще задумывается, а надо ли всегда и без возражений таскать каштаны из огня для заокеанского «старшего брата»? Первые претензии на более «справедливые» отношения с ним уже прозвучали из Парижа.

Проблему Северной Кореи с ее ядерным оружием и непредсказуемостью Ким Чен Ына Трамп наверняка оставит среди приоритетов своей внешней политики. Ведь он поладил с президентом КНДР и продолжит уламывать его отказаться от ядерной программы. Оценку успехам Трампа в северокорейском вопросе Байден дал во время дебатов: тот, дескать, узаконил Северную Корею и своего «приятеля-головореза». Понятно, как будет разговаривать демократ-президент с Пхеньяном.

А вот разорванную Трампом ядерную сделку с Ираном Байден собирается восстановить. Как и участие США в Парижском соглашении по климату, из которого Трамп полностью вывел США буквально за день до выборов. Байден, в отличие от Трампа, не верящего в «чушь» про глобальное потепление, считает изменения климата «величайшей угрозой безопасности» страны.

Но главное, что не изменится во внешней политике Соединенных Штатов после того, как там все же определятся, кто их будущий президент, - бескомпромиссная установка на жесткий силовой подход к тем, кто не готов добровольно признать гегемонию Вашингтона в мировых делах. Старые лозунги большевиков «Кто не с нами, тот против нас» и «Если враг не сдается, его уничтожают» сегодня за океаном взяты на вооружение и консерваторами-республиканцами, и либералами-демократами.

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