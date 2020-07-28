Кто такая Окасио-Кортес: как официантка из Бронкса стала самой молодой конгрессвумен в США

«Я обману, если признаюсь, что в юности зачитывалась трудами философа Хомского. Я выросла, помогая маме драить унитазы», - ее откровения привлекают внимание пользователей соцсетей по всему свету уже не первый год. Молодая, прямолинейная, острая на язык латиноамериканка с университетским образованием, получившая кресло в Конгрессе США, заслужила особой аббревиатуры от СМИ, тиражирующих ее неоднозначные высказывания чуть ли не ежедневно. АКО – теперь все уже знают, что это Александрия Окасио-Кортес. До этого аббревиатура - POTUS – была только у собственно президентов США и Джона Фицджеральда Кеннеди (JFK).

ДЕВЧОНКА ИЗ БРОНКСА

Александрия (или для друзей просто Аликс) родилась в семье иммигрантов из Пуэрто-Рико. Ее отец был архитектором и владел небольшой компанией, а мать подрабатывала уборщицей.

Семья была небогатая и проживала в одном из самых бедных и неблагополучных боро Нью-Йорка - Бронксе. Среда, в которой росла Александрия, в основном состояла из иммигрантов. Но в определенный момент у отца появилась возможность перевезти семью в другое место, и он внес первый платеж за дом в благополучном районе.

У Александрии замаячила надежда на лучшее будущее, без наркотиков и криминальных разборок. В школе девушка увлекалась микробиологией и выиграла конкурс научной компании Intel: за это лаборатория Массачусетского института назвала в ее честь астероид - 23238 Ocasio-Cortez.

Александрия не подвела родителей и, закончив школу, поступила в Бостонский университет, получив в итоге диплом о высшем образовании по специальности «экономика и международные отношения». Во время учебы она возглавляла организацию латиноамериканских студентов. Три месяца провела на стажировке в Африке.

Но отложить карьеру успешного экономиста Александрии пришлось из-за смерти отца, которой скоропостижно скончался в возрасте 48 лет от рака легких. Семья столкнулась с финансовыми трудностями, пришлось продать дом и вернуться всем в Бронкс. Александрия устроилась в мексиканский ресторан, совмещая работу барменши и официантки.

Александрия Окасио-Кортес может стать президентом после Трампа или БайденаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ГОВОРЯЩАЯ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

Александрия называют современной Золушкой от политики: перед тем, как войти с гордо поднятой головой в здание Конгресса, она прошла все круги ада.

Еще в Бостоне она совмещала учебу с работой в офисе сенатора Эдварда Кеннеди, младшего брата убитого президента, где занималась вопросами миграционной политики. В 2008 году участвовала в избирательной кампании Барака Обамы. Но осознанный поход на Вашингтон начался у нее с волонтерской деятельности.

Работая в баре, она начала сотрудничать с некоммерческой организацией, поддерживающей латиноамериканцев, живущих в Штатах. Затем открыла крохотное издательство Brook Avenue Press, поставив своей миссией возможность дать достойную работу людям из неблагополучных семей Бронкса, мечтавших стать дизайнерами, художниками и писателями. Издательство выпускало детские книги с яркими иллюстрациями, в которых рассказывалось, что Бронкс - не самое плохое место в Америке.

Первый реальный шаг в большую политику был сделан в 2016 году. Тогда она появилась на митинге против строительства нефтепровода в Мичигане. Затем на добровольных началах стала принимать участие в избирательной кампании Берни Сандерса. Выбор был не случайным: программа Сандерса, метившего в президенты, вдохновляла тысячи молодых американцев - доступное всеобщее здравоохранение, бесплатное высшее образование и другие социальные реформы. В Нью-Йорке он обрел поддержку самых разных групп - экоактивистов, феминисток, представителей и защитников прав ЛГБТ-сообществ, участников движения Black Lives Matter.

После победы Трампа активность этой леволиберальной коалиции никуда не снизилась. Одно из новых объединений, Brand New Congress, поставило целью помочь попасть в американский парламент новым, молодым активистам, которые бы представляли на высшем уровне ценности движения. О приеме заявок было объявлено по радио. Младший брат Александрии, Габриэль решил отправить заявку от имени сестры, сделав это тайно от нее.

В течение нескольких месяцев кандидатка на пост конгрессвумен прошла сотню тренингов, которые подготовили ее к завоеванию парламента. Согласно внутренней статистике, за год агитации Окасио-Кортес и ее команда сделали 170 тысяч телефонных звонков, зашли в 120 тысяч домов и квартир и отправили 120 тысяч смс-сообщений. В результате, в 2018 году имя Окасио-Кортес оказалось в списке кандидатов в парламент от Демократической партии. Тогда она бросила вызов Джо Кроули, мастодонту большой политики, переизбиравшемуся в Конгресс 10 лет подряд.

- Кроули не живет в нашем округе, его дети не ходят в наши школы, не пьют нашу воду, не дышат нашим воздухом, - утверждала Александрия. Ее слова были убедительны, и она победила.

По итогам голосования она разгромила Кроули, получив почти 58% голосов. И свой успех объяснила просто: мол, жители 14-го избирательного округа Нью-Йорка, частью которого является Бронкс, такие же, как и она: 70% составляет цветное население, кроме того, половина округа - иммигранты. А в Конгрессе никогда не было представителя из их среды, да еще и говорящего на испанском, то есть на одном с ними языке. Так в возрасте 29 лет Окасио-Кортес стала самой молодой женщиной в американском Конгрессе.

СОЦИАЛИСТКА, ФЕМИНИСТКА И ПРОСТО КРАСАВИЦА

В Конгрессе АКО развернула бурную деятельность, она ведет войну на трех главных для нее фронтах: с коррупцией, бедностью и глобальным потеплением.

В первый же месяц парламентской службы организовала два сидячих протеста в офисе лидера демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелоси. Активисты выступали в поддержку основного пункта в программе молодой конгрессвумен - «Нового зеленого курса» - радикальной трансформации американской экономики и перевода ее на экологические рельсы к 2035 году. «Новый зеленый курс» требует, чтобы государство дало гарантии рабочих мест на экологически нейтральных предприятиях и безусловный базовый доход для рабочих. Вроде бы ничего удивительного в протесте не было, но устраивать забастовки в офисе лидера собственной партии - нарушение всех неписаных правил.

Лидер демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелоси.Фото: REUTERS

Себя Александрия называет социалисткой и даже состоит в организации «Демократические социалисты Америки». Конечно, «демократический социализм» имеет мало общего с тем, что пропагандировали в начале века русские революционеры. Современные социал-демократы Америки настаивают на государственном субсидировании образования и медицины, минимальной почасовой оплате труда в размере $15, доступном жилье и помощи в трудоустройстве.

Благодаря этой программе, Александрия за короткое время обзавелась миллионной аудиторией в Твиттере и Инстаграме. О ней пишут практически все газеты и журналы, а журналы мод размещают ее фото на обложках. Александрия Окасио-Кортес – красавица. И, кстати, пока не замужем, но у нее есть бойфренд Рили Робертс, IT-специалист.

- Оказаться на обложке журнала для меня – это очень страшно, у меня кружится голова от этого всего. Я изо всех сил стараюсь, чтобы моя жизнь была как можно более нормальной, я боюсь, что этот вихрь меня снесет, - призналась Александрия.

Окасио-Кортес ведет в Конгрессе войну на трех главных для нее фронтах: с коррупцией, бедностью и глобальным потеплением.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

АМОРАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Окасио-Кортес гордо объявила об отказе принимать финансовые пожертвования от крупных корпораций на проведение избирательной кампании, таким образом желая оторвать реальную политику от влияния денег.

На Давосском форуме предложила поднять налог для богатых - повысить его до 70% для тех, чей годовой доход составляет более 10 млн. долларов. Более того, Александрия называет систему, которая позволяет людям становиться миллиардерами, аморальной, повергая в ужас и шок американских финансистов.

- Мы действительно согласны с обществом, в котором кто-то может позволить себе вертолётную площадку в то время, как процент бездомных в Нью-Йорке вырос до максимума со времён Великой депрессии? - вопрошает конгрессвумен.

ТАНЦЫ В КАПИТОЛИИ

В ее политической программе ничего не говорится о внешней политике. Об отношениях США с Россией они не высказывалась ни разу. Однажды не смогла внятно изложить свою позицию по арабо-израильскому конфликту, на что у каждого уважающего себя американского конгрессмена или сенатора обязательно есть свой вариант разрешения оного. Но впоследствии заявила, что у нее, возможно, есть еврейские корни.

Вместо этого она полностью погружена в решение внутренних проблем Америки: ездит на границу США и Мексики, разбираясь в ситуации с разделением семей нелегальных иммигрантов, участвует в митингах феминисток и поддерживает движение MeToo.

У нее есть как армия поклонников, так и противников. Последние недавно распространили видео, на котором Окасио-Кортес давно, на одной из университетских вечеринок танцует на крыше латиноамериканские танцы. Александрию тут же обвинили в легкомыслии и поверхности. Но парламентарий ответила критикам смело, записав видео, на котором она станцевала у входа в свой рабочий кабинет в Капитолии.

- Если республиканцы думают, что женщины, танцующие в университете, это возмутительно, пускай посмотрят, как женщины танцуют и в Конгрессе!», - написала она.

Сможет ли она сменить Трампа или Байдена? Увы, но молодость станет для нее на президентских выборах в 2024 году препятствием. Возрастной ценз составляет в США для кандидата в президенты 35 лет. А Александрия исполнится столько лишь в октябре 2024 года, когда президентская кампания будет подходить к самому концу.

Но если она не растеряет свой пыл и задор, а также если учесть статистику, что через 10 лет половину всего населения США будет составлять цветное население, то вовсе не исключено, что первой женщиной-президентом Соединенных Штатов Америки станет Александрия Окасио-Кортес.

aoc Александрия Окасио-Кортес станцевала у входа в свой рабочий кабинет в Капитолии

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