Анекдоты: Зачем мне брать ипотеку в 4 миллиона и выплачивать 25 лет?.. Если я могу украсть 4 миллиона и отсидеть всего 7 лет

Российские сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр «Ковид-19». Он не имеет ни вкуса, ни запаха!
* * *
Михалыч сел в такси, хлопнул дверью и сказал водителю: «Поехали!» И с этого момента его поездка стала на двести рублей дороже за использование товарного знака.
* * *
Подзатыльник - самый распространенный в нашей стране способ передачи информации из поколения в поколение.
* * *
Жена:
- Ну как ты, как удалили? Без боли? Всю ночь ведь промучился! Как доехал до стоматологии? Сколько взяли?
Муж:
- Не доехал... Бесплатно все... Еще и два соседних...
- Как это?!
- Да в маршрутке без маски чихнул…
* * *
- Ну нашла же жена время, когда водку в бутылке водой подменить! Я налил, махнул рюмашку - ни запаха, ни вкуса. Чуть не поседел!
* * *
- У моего бывшего, похоже, коронавирус, но он не знает об этом.
- С чего ты решила?
- Он потерял вкус. Вчера я его видела с новой подругой - чувырла, каких мало.
* * *
Самая страшная работа - это быть домохозяйкой!..
Зарплаты нет!
Выходных нет!
Отпуска нет!
Работа никогда не кончается.
И при этом муж всегда с гордостью говорит друзьям:
- А моя жена не работает, дома сидит!
* * *
Одесса. Стук в дверь:
- Кто там?
- Ой, не бойтесь, не гости!
* * *
В фотостудию заходит клиент:
- Сделайте мне, пожалуйста, фотографии с этой пленки.
- 9 х 13?
- 117, а что?
* * *
В электричке дремлет подвыпивший мужчина. Напротив садится пассажир, при этом нечаянно толкает подвыпившего. Мужчина просыпается, внимательно смотрит на сидящего напротив пассажира и вдруг радостно кричит:
- Гена! Здорово! Ты откуда взялся?
- Вы обознались. Я не Гена.
- Надо же! А как похож!
- На кого?
- Я же тебе сказал. На кро-ко-ди-ла!
* * *
- Как вы провели лето?
- Июнь и июль - дома, а в августе сходили в магазин.