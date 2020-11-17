Анекдоты: Зачем мне брать ипотеку в 4 миллиона и выплачивать 25 лет?.. Если я могу украсть 4 миллиона и отсидеть всего 7 лет

Российские сыровары решили побаловать покупателей и выпустили сыр «Ковид-19». Он не имеет ни вкуса, ни запаха!

* * *

Михалыч сел в такси, хлопнул дверью и сказал водителю: «Поехали!» И с этого момента его поездка стала на двести рублей дороже за использование товарного знака.

* * *

Подзатыльник - самый распространенный в нашей стране способ передачи информации из поколения в поколение.

* * *

Жена:

- Ну как ты, как удалили? Без боли? Всю ночь ведь промучился! Как доехал до стоматологии? Сколько взяли?

Муж:

- Не доехал... Бесплатно все... Еще и два соседних...

- Как это?!

- Да в маршрутке без маски чихнул…

* * *

- Ну нашла же жена время, когда водку в бутылке водой подменить! Я налил, махнул рюмашку - ни запаха, ни вкуса. Чуть не поседел!

* * *

- У моего бывшего, похоже, коронавирус, но он не знает об этом.

- С чего ты решила?

- Он потерял вкус. Вчера я его видела с новой подругой - чувырла, каких мало.

* * *

Самая страшная работа - это быть домохозяйкой!..

Зарплаты нет!

Выходных нет!

Отпуска нет!

Работа никогда не кончается.

И при этом муж всегда с гордостью говорит друзьям:

- А моя жена не работает, дома сидит!

* * *

Одесса. Стук в дверь:

- Кто там?

- Ой, не бойтесь, не гости!

* * *

В фотостудию заходит клиент:

- Сделайте мне, пожалуйста, фотографии с этой пленки.

- 9 х 13?

- 117, а что?

* * *

В электричке дремлет подвыпивший мужчина. Напротив садится пассажир, при этом нечаянно толкает подвыпившего. Мужчина просыпается, внимательно смотрит на сидящего напротив пассажира и вдруг радостно кричит:

- Гена! Здорово! Ты откуда взялся?

- Вы обознались. Я не Гена.

- Надо же! А как похож!

- На кого?

- Я же тебе сказал. На кро-ко-ди-ла!

* * *

- Как вы провели лето?

- Июнь и июль - дома, а в августе сходили в магазин.