Вопрос дня: А вы жалели о своих публикациях в интернете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Илья ВАРЛАМОВ, общественный деятель, фотограф:

- Оставлял провокационные и эпатажные комментарии, было дело несколько лет назад. Но когда понял, что становлюсь публичным лицом, провел глобальную зачистку и удалил все, к чему могут прицепиться. Ведь такие комментарии могли использовать в своих целях недоброжелатели.

Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Осуждают за посты в соцсетях фарисеи. Если их историю просмотров в интернете посмотреть, можно в обморок упасть. Вообще, считаю, наступает эпоха живых людей с настоящими эмоциями. А вот скрытные зомби, которые выдают себя за людей высокой морали и боятся обидеть кого-то своим настоящим мнением, должны остаться в прошлом.

Олег АРЕФЬЕВ, директор архитектурно-строительной компании:

- Сотруднику, если он дорожит своим местом работы, не помешает «фильтровать базар». У нас были случаи, когда человек берет больничный, а потом мы пробиваем через соцсети и вдруг обнаруживаем его загорающим на пляже. Часто межнациональную рознь разжигают, а также ксенофобские выходки у нас не приветствуются.

Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда цифровой экономики, основатель MediaMetrics:

- Я старый интернетчик, и нет ничего такого, за что мне было бы стыдно или вызывало сожаление, что я это написал. При этом, безусловно, в глубинах моего блога в Живом Журнале и на Фейсбуке есть информационные мины, которые не обнаружили хейтеры (люди, выражающие ненависть или неприязнь к чему-либо или кому-либо. - Ред.), когда я работал советником президента.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Конечно же, у меня есть такие публикации. В пылу спора, гнева, как неудачная шутка, как результат выброса эмоций - каждому человеку доводится ляпнуть что-то, о чем потом жалеешь. В жизни то же самое, но жизнь милосердна и не сохраняет наши глупости навсегда.

Алексей СТОЛЯРОВ (пранкер Лексус):

- Да вся наша деятельность - это сплошной компромат. Мы всегда говорили, что с нас не стоит брать пример. Но чтобы было стыдно за то, что происходило, или я жалел о чем-то - такого нет.

Лев ПИРОГОВ, главный редактор детского журнала «Лучик»:

- Жалел и жалею до сих пор. Правда, эта история была с работой связана. Мы как-то опубликовали сказку «Как ремешок в гости к попе ходил». В соцсетях тут же налетели феминистки, нас стали обвинять в пропаганде домашнего насилия и пытались закрыть. Не могу сказать, что после этого я стал опасаться высказывать свое мнение, но в человечестве немного разочаровался.