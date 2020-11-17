Черчесов: «В Польше я работал, всех судей знаю, но почему их заменили на матч с Сербией, ответить не могу»

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к последней игре сезона Фото: Артем КИЛЬКИН

Состав выбирает медицинский штаб

Главный тренер сборной России не любит выдавать перед матчами секретов. У него давно заготовлена фраза с общим смыслом: «играют те, кто лучше готов». Так что перед каждой игрой Станислав Черчесов лишь выбирает форму, как это еще раз донести до всех. Так было и перед матчем с Сербией.

«Мы не можем говорить за соперника: есть у них мотивация или нет. У сербов есть возможность подняться выше, чем они есть сейчас, у нас есть шанс занять первое место. И у всех сборных есть потери, игроки выбывают по разным причинам. Медицинский штаб нам даст информацию, кто восстановился, и исходя из этого мы будем выбирать состав», - выдал спич Черчесов. А чуть позже дал понять, что очень серьезно следит за игроками, в том числе и чужими. «Жаль, что не сыграет Тадич. Я знаю, что это за игрок. Когда я работал в «Динамо», я хотел купить его».

Джикия вспомнил, как начинал в сборной

Но ему не удалось уйти от вопроса про молодых игроков – их на ноябрьские матчи вызвано очень много. Но ничья с Молдавией показывает, что на данный момент игроки молодежной сборной пока не готовы давать результат здесь и сейчас.

«Новичков у нас много не потому, что так планировали, а потому что так сложилось. С каждой тренировкой они лучше понимают наши требования, но тут и им надо дать время, и нам набраться терпения и пошагово встраивать молодых игроков в сборную», - заметил Станислав Черчесов.

А потом пару слов добавил капитан команды Георгий Джикия. «В коллективе они чувствуют себя неплохо. У многих есть опыт выступления в европейских турнирах. А я, смотря на них, вспоминаю свое появление в сборной. Тоже сначала не играл и постепенно адаптировался в команде. Самое главное, что в команде нет никаких обид: «Почему я не играю?». Все тренируются и выкладываются, а дальше дело времени», - поделился он своим опытом.

Жирков может выдать 100-й матч

Но вопросы были не только по молодежи. О ветеранах тоже вспомнили. Например, о Юрии Жиркове. Если он выйдет на поле в Белграде, то проведет 100-й матч в футболке национальной команды. «Уверен, это еще не предел, он еще покажет классную игру. А если завтра выйдет, мы его поздравим» - заметил по этому поводу Джикия.

Замена судей удивила всех

Единственный вопрос, на который не смог ответить Станислав Черчесов, оказался от «Комсомольской правды». Матч с Сербией должна была обслуживать польская бригада арбитров. Но именно судьи из этой страны в предыдущей игре с Турцией сделали несколько результативных ошибок, которые повлияли на исход матча. Вчера вечером стало известно, что УЕФА поменял арбитров. Команды Сербии и России выведут англичане под предводительством Энтони Тейлора.

«В Польше я работал, всех судей знаю. Но почему произошла замена? Я не могу ответить на этот вопрос», - сказал Черчесов. Надеемся, англичане отсудят так, что мы будем над этим вопросом и после игры с Сербией.