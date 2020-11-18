Анекдоты: Мало кто знает, что злая мачеха, заставив Золушку разбирать смешанные крупы, просто развивала у нее мелкую моторику по системе Монтессори

- Вот ты все время говоришь, что хочешь уехать жить за границу. Почему?
- Потому что здесь я никому на фиг не нужен!
- Так почему не уезжаешь?
- А кому я там на фиг нужен?!
* * *
За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу.
Сказала, что себе попросила компьютер, а маме - норковую шубу...
Дед Мороз поперхнулся чаем.
* * *
Когда подобрал котенка на помойке, он тоже может потом сказать, что нашел тебя на помойке.
* * *
- Скажите, а уже есть в продаже календари на следующий год?
- Какой еще, блин, следующий год?!
* * *
Наш народ перестал читать, как только туалетная бумага перестала быть роскошью.
* * *
Жена учителя математики выгнала его из пункта А в пункт Б.
* * *
Две подружки болтают по телефону:
- А мой брат женится.
- Ну и какая она, красивая?
- Нет, уродина. Но он с нее пылинки сдувает.
- Ужас, она еще и пыльная!
* * *
- Ваш банк дает кредиты под честное слово?
- Без проблем.
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед Всевышним, когда предстанете.
- Когда это еще будет...
- Вот если пятого не вернете, шестого предстанете.
* * *
Прайс-лист в баре:
Эти расценки установлены для посетителей, желающих, чтобы бармен отвечал на телефонные звонки от их жен:
100 руб. - «Он только что ушел»;
200 руб. - «Он сегодня не приходил»;
300 руб. - «Я не видел его несколько дней»;
500 руб. - «А кто это?!».
* * *
Высокие технологии через 20 лет:
- Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!
* * *
Сегодня увидел в окно, как три человека занимаются пробежкой, и это смотивировало меня пойти и закрыть окно.
* * *
- Вы следите за своей фигурой?
- Да, и вот что я заметила: по ночам она ходит к холодильнику.