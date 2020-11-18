Анекдоты: Мало кто знает, что злая мачеха, заставив Золушку разбирать смешанные крупы, просто развивала у нее мелкую моторику по системе Монтессори

- Вот ты все время говоришь, что хочешь уехать жить за границу. Почему?

- Потому что здесь я никому на фиг не нужен!

- Так почему не уезжаешь?

- А кому я там на фиг нужен?!

* * *

За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу.

Сказала, что себе попросила компьютер, а маме - норковую шубу...

Дед Мороз поперхнулся чаем.

* * *

Когда подобрал котенка на помойке, он тоже может потом сказать, что нашел тебя на помойке.

* * *

- Скажите, а уже есть в продаже календари на следующий год?

- Какой еще, блин, следующий год?!

* * *

Наш народ перестал читать, как только туалетная бумага перестала быть роскошью.

* * *

Жена учителя математики выгнала его из пункта А в пункт Б.

* * *

Две подружки болтают по телефону:

- А мой брат женится.

- Ну и какая она, красивая?

- Нет, уродина. Но он с нее пылинки сдувает.

- Ужас, она еще и пыльная!

* * *

- Ваш банк дает кредиты под честное слово?

- Без проблем.

- А если я не верну?

- Вам будет стыдно перед Всевышним, когда предстанете.

- Когда это еще будет...

- Вот если пятого не вернете, шестого предстанете.

* * *

Прайс-лист в баре:

Эти расценки установлены для посетителей, желающих, чтобы бармен отвечал на телефонные звонки от их жен:

100 руб. - «Он только что ушел»;

200 руб. - «Он сегодня не приходил»;

300 руб. - «Я не видел его несколько дней»;

500 руб. - «А кто это?!».

* * *

Высокие технологии через 20 лет:

- Маша, у меня на бритве деньги закончились, скинь мне с утюга!

* * *

Сегодня увидел в окно, как три человека занимаются пробежкой, и это смотивировало меня пойти и закрыть окно.

* * *

- Вы следите за своей фигурой?

- Да, и вот что я заметила: по ночам она ходит к холодильнику.