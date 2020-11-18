Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Мировому спорту предлагают жить по закону Родченкова

Сенат США принял законопроект, который позволяет всем американским судам заводить уголовные дела за применение допинга на тех соревнованиях, где участвуют спортсмены из Нового Света
Авторы (2):
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)
Григорий Родченков бежал в США, но дело его живет... Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Григорий Родченков бежал в США, но дело его живет... Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Закон назвали в честь скандального информатора ВАДА Григория Родченкова, который скрывается на территории Штатов. И чьи обвинения раз за разом опровергаются фактами.

Американское антидопинговое агентство (USADA) поясняет:

- Закон устанавливает наказания за схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров.

Наказание за допинг на соревнованиях с американцами - тюрьма на 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов на частное лицо и до 1 млн на организацию.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) уже били тревогу, что такой закон просто разрушает всю систему борьбы с допингом из-за своего экстерриториального действия. А на самом деле подминает под себя все функции этих организаций. То есть на любом вообще соревновании с участием спортсменов США применение допинга чревато тяжкими последствиями, а принимать решение по нарушителям теперь будет американский суд.

Закон еще не подписан президентом США, но вряд ли он ляжет на дальнюю полку. Ведь он хорошо вписывается в общую концепцию США - контролировать весь мир. И является очень удобным инструментом, чтобы продолжить прежде всего антироссийскую кампанию в спорте.

Напрямую этот закон спорт-сменов вроде как не затрагивает: их судьбы по-прежнему будут решать ВАДА и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Но зато по нему можно будет привлечь все их окружение, начиная с массажистов и тренеров и заканчивая руководителями федераций по видам спорта и спонсоров. Получается, что формально американцы смогут арестовать любого спортивного деятеля или бизнесмена какой-то компании, которая когда-либо финансировала какие-то соревнования... Удобный способ управления миром!

Удивительно, но сами американцы под этот закон практически не подпадают. К примеру, он не затрагивает американские лиги по американскому футболу (NFL), бейсболу (MLB), баскетболу (NBA), хоккею (NHL) и даже по европейскому футболу, который в Штатах называется соккером (MLS). А ведь внутри этого многомиллиардного бизнеса живут и множество более мелких лиг, где играют сотни фарм-клубов. А, значит, из-под действия «закона Родченкова» выведены десятки тысяч молодых американских спортсменов.

Что остается делать другим странам - принять такие же законы у себя? Но тогда спортивный мир, который и без того переживает не лучшие времена, окончательно погрузится в хаос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США приняли "закон Родченкова" - американцы смогут сажать в тюрьму за допинг всех, кроме своих

Спортсмены под действие этого документа не подпадают, однако же он вызвал немало споров в антидопинговой среде. WADA не сопротивлялось (подробности)

Рекомендуемые