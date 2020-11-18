Мировому спорту предлагают жить по закону Родченкова

Григорий Родченков бежал в США, но дело его живет... Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Закон назвали в честь скандального информатора ВАДА Григория Родченкова, который скрывается на территории Штатов. И чьи обвинения раз за разом опровергаются фактами.

Американское антидопинговое агентство (USADA) поясняет:

- Закон устанавливает наказания за схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров.

Наказание за допинг на соревнованиях с американцами - тюрьма на 10 лет и штраф до 250 тысяч долларов на частное лицо и до 1 млн на организацию.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК) уже били тревогу, что такой закон просто разрушает всю систему борьбы с допингом из-за своего экстерриториального действия. А на самом деле подминает под себя все функции этих организаций. То есть на любом вообще соревновании с участием спортсменов США применение допинга чревато тяжкими последствиями, а принимать решение по нарушителям теперь будет американский суд.

Закон еще не подписан президентом США, но вряд ли он ляжет на дальнюю полку. Ведь он хорошо вписывается в общую концепцию США - контролировать весь мир. И является очень удобным инструментом, чтобы продолжить прежде всего антироссийскую кампанию в спорте.

Напрямую этот закон спорт-сменов вроде как не затрагивает: их судьбы по-прежнему будут решать ВАДА и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Но зато по нему можно будет привлечь все их окружение, начиная с массажистов и тренеров и заканчивая руководителями федераций по видам спорта и спонсоров. Получается, что формально американцы смогут арестовать любого спортивного деятеля или бизнесмена какой-то компании, которая когда-либо финансировала какие-то соревнования... Удобный способ управления миром!

Удивительно, но сами американцы под этот закон практически не подпадают. К примеру, он не затрагивает американские лиги по американскому футболу (NFL), бейсболу (MLB), баскетболу (NBA), хоккею (NHL) и даже по европейскому футболу, который в Штатах называется соккером (MLS). А ведь внутри этого многомиллиардного бизнеса живут и множество более мелких лиг, где играют сотни фарм-клубов. А, значит, из-под действия «закона Родченкова» выведены десятки тысяч молодых американских спортсменов.

Что остается делать другим странам - принять такие же законы у себя? Но тогда спортивный мир, который и без того переживает не лучшие времена, окончательно погрузится в хаос.

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